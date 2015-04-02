Новый налог на рекламу в сети

С начала апреля 2025 года рекламодатели станут уплачивать новый сбор. По закону, принятому 26 декабря 2024 года, № 479-ФЗ, организации, занимающиеся размещением рекламных материалов в интернете, обяжутся отдавать государству 3% от своих доходов. Законодательные изменения После утверждения соответствующего закона российским лидером, с апреля 2025-го года вводится новое финансовое обязательство для интернет-рекламщиков. Это коснется всех участников рынка, получающих прибыль от рекламной деятельности в сети.

Обязательства по отчислениям в бюджет РФ для рекламодателей

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по распространению интернет-рекламы, целевая аудитория которой — пользователи в России, обязаны уплачивать взносы в государственную казну. Эти взносы рассчитываются на основе дохода, полученного от их деятельности. Под такие обязательства попадают как рекламные агентства, так и операторы рекламных платформ. Отчисления должны осуществляться в соответствии с федеральным законодательством и направляться в федеральный бюджет Российской Федерации.

Ответственность за Налоги при Рекламе в Интернете

Лица, занимающиеся распространением рекламы в сети от имени и за счет заказчика, включая агентов, несут обязанности плательщиков. Это относится к тем, кто рекламирует продукты или услуги в интересах рекламодателя. Если российский субъект экономической деятельности, будь то компания, индивидуальный предприниматель или частное лицо, подписывает контракт с зарубежным агентом на продвижение в интернете, он берет на себя обязательства по расчету и удержанию налогов из сумм, предназначенных для оплаты иностранному контрагенту. При этом, российский рекламодатель обязан уведомить иностранного партнера о перечислении налоговых сборов в государственную казну.

Определение основы для исчисления взносов

Для вычисления суммы обязательных взносов используется квартальный доход. Этот доход учитывает средства, заработанные на продаже интернет-рекламы, цель которой — привлечение внимания российских потребителей. Год разбивается на четыре периода, начиная с января. Посредники вносят взносы с сумм, заработанных в виде комиссии за этот же период.

Роскомнадзор и Рекламные Отчисления

Роскомнадзор выполняет роль регулятора, обязанного вычислять взносы в размере 3% от определённой базы. Также в его обязанности входит контроль за тем, чтобы эти взносы вносились полностью и в срок. Исключения из Правил Оплаты Есть определённые условия, при которых уплата взносов не требуется. Это касается ситуаций, когда реклама размещается на интернет-ресурсах, принадлежащих:

Субъекты информационного пространства

Средства массовой информации, включая телевидение и радио, а также интернет-ресурсы, зарегистрированные в соответствии с законодательством России (Закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-I), имеют право осуществлять деятельность, если они отвечают определенным условиям. К таким условиям относится создание государственными или муниципальными структурами, либо наличие в их капитале доли, принадлежащей Российской Федерации, ее субъектам или муниципальным образованиям.

Финансирование СМИ

Организации, осуществляющие информационную деятельность, и получающие средства на поддержку своих операций из государственных источников — федерального, регионального или местного уровня — могут это делать, включая получение субсидий.

Критерии активности издательств

Также, если компании занимаются издательской деятельностью, выпуская печатную продукцию периодического характера, и общий объем такой продукции за год достигает определенного минимума, это тоже учитывается при оценке их деятельности.

Тиражи регулярных изданий