Бухгалтеры не знают элементарных вещей!

20 лет я главный бухгалтер. Большую часть из них работала в Хабаровском крае. С проблемой ниже, конечно, сталкивалась, но не сплошь, а вопрос с контрагентом решался быстро и безболезненно.

Несколько лет назад переехала в Калининград. При поиске работы на одном собеседовании услышала:

“У вас в резюме возмещение НДС из бюджета в 100% объеме от заявленной суммы. Самостоятельно? Как это возможно без аудиторов и юристов?”

Я, честно, вообще не поняла вопроса. Какие проблемы, когда документы в наличии, заполнены верно? Ясно стало в процессе.

Бухгалтеры не знают, как заполнять документы, не умеют заполнять необходимую информацию в бухгалтерской программе с тем, чтобы она автоматически отображалась в документах.

Не заполняют адрес, банковские реквизиты покупателя; вместо реквизитов договора основной договор или ещё хуже заявка; считается достаточным заполнить строку "Отпуск груза разрешил" (ни ГБ, ни отпуск произвел); названия номенклатуры тоже песня: то латинскими буквами, а то и просто аббревиатурой; никто заполнение строки 5 в счет-фактуре не отменял, но бухгалтеры, похоже, вообще о её существовании не знают; УПД без подписи руководителя и ГБ… И тд, и тп.

Ни профессиональной гордости, ни ответственности перед контрагентами. У меня только один вопрос: если вы считаете свои действия законными и допустимыми, что же тогда отказываетесь включать в договор пункт о возмещении убытков в случае претензий налоговых органов?