Бухгалтеры не знают элементарных вещей!

Несколько лет назад переехала в Калининград. При поиске работы на одном собеседовании услышала:
“У вас в резюме возмещение НДС из бюджета в 100% объеме от заявленной суммы. Самостоятельно? Как это возможно без аудиторов и юристов?”
Я, честно, вообще не поняла вопроса. Какие проблемы, когда документы в наличии, заполнены верно? Ясно стало в процессе.
Бухгалтеры не знают, как заполнять документы, не умеют заполнять необходимую информацию в бухгалтерской программе с тем, чтобы она автоматически отображалась в документах.
Не заполняют адрес, банковские реквизиты покупателя; вместо реквизитов договора основной договор или ещё хуже заявка; считается достаточным заполнить строку "Отпуск груза разрешил" (ни ГБ, ни отпуск произвел); названия номенклатуры тоже песня: то латинскими буквами, а то и просто аббревиатурой; никто заполнение строки 5 в счет-фактуре не отменял, но бухгалтеры, похоже, вообще о её существовании не знают; УПД без подписи руководителя и ГБ… И тд, и тп.
Ни профессиональной гордости, ни ответственности перед контрагентами. У меня только один вопрос: если вы считаете свои действия законными и допустимыми, что же тогда отказываетесь включать в договор пункт о возмещении убытков в случае претензий налоговых органов?
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