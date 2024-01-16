Налоговики дополнили список стран, не обеспечивающих обмен данными для налогообложения

10 января 2024 года зарегистрирован Приказ ФНС от 01.12.2023 № ЕД-7-17/914@, которым утвержден обновленный список государств, не осуществляющих обмен налоговой информацией с Россией.

В обновленную версию Перечня включены страны, официально заявившие о своем отказе обмениваться с Россией информацией по налоговым вопросам: Германия, Великобритания, США, Швейцария, Латвия, Украина.

Кроме того, в конце декабря Бельгия и Норвегия заявили, что больше не обеспечивают обмен информацией для целей налогообложения с Россией. В новый Перечень, однако, эти страны пока не попали. Из новой версии Перечня убрали страны, осуществляющие автообмен информацией с Россией — Мальдивы, Перу, Остров Кука, Оман и другие.

Приказ вступает в силу с 22.01.2024.

Последствия для налогообложения:

Специалисты отмечают, что для всех, кто взаимодействует с резидентами государств, включенных в Перечень, целесообразно обеспечивать повышенное внимание как к документальному подтверждению операций, так и к их экономическому обоснованию, поскольку налоговые органы будут фокусироваться на проверке налогообложения соответствующих транзакций.