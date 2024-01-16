Налоговики дополнили список стран, не обеспечивающих обмен данными для налогообложения

В обновленную версию Перечня включены страны, официально заявившие о своем отказе обмениваться с Россией информацией по налоговым вопросам: Германия, Великобритания, США, Швейцария, Латвия, Украина.
Кроме того, в конце декабря Бельгия и Норвегия заявили, что больше не обеспечивают обмен информацией для целей налогообложения с Россией. В новый Перечень, однако, эти страны пока не попали. Из новой версии Перечня убрали страны, осуществляющие автообмен информацией с Россией — Мальдивы, Перу, Остров Кука, Оман и другие.
Приказ вступает в силу с 22.01.2024.
Последствия для налогообложения:
уточнение отдельных положений НК о международных холдинговых компаниях (п. 1.3 ст. 24.2, пп. 2 п. 4 ст. 24.2 НК);
исключение возможности подтвердить в упрощенном порядке фактическое права на доход для некоторых получателей доходов от российских источников, обозначенных в п. 1.5 ст. 312 НК;
прибыль КИК облагается даже при эффективной ставке налога или осуществлении специального вида деятельности (банки, страховые организации, эмитенты обращающихся облигаций), если КИК — резидент государства из Перечня;
контролирующим лицо признается даже при косвенном участии через публичные компании, являющиеся резидентами государств из Перечня (пп. 2 п. 4 ст. 25.13 НК);
для определения финрезультата КИК необходимо приложение аудиторского заключения либо прибыль / убыток определяется по правилам гл. 25 НК (пп. 1 п. 1.1 ст. 309.1 НК);
невозможен зачет суммы налога на прибыль с дивидендов, удержанной и уплаченной в РФ, в счет уплаты НДФЛ (п. 1.1 ст. 208 НК), если КИК — резидент государства из Перечня.
Специалисты отмечают, что для всех, кто взаимодействует с резидентами государств, включенных в Перечень, целесообразно обеспечивать повышенное внимание как к документальному подтверждению операций, так и к их экономическому обоснованию, поскольку налоговые органы будут фокусироваться на проверке налогообложения соответствующих транзакций.
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