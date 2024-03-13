Контроль трансфертных цен. Новые правила с 2024 года

Налоговое законодательство выделяет особую категорию сделок, цены в которых подлежат налоговому контролю в порядке, прямо предусмотренном Налоговым кодексом. Такие сделки называются контролируемыми.

Только ФНС наделено правом определять рыночные цены для целей налогообложения в контролируемых сделках и осуществлять контроль посредством проведения специализированных налоговых проверок.

Соответствующие полномочия реализует Межрегиональная инспекция ФНС России по ценообразованию для целей налогообложения (МИ по ценам).

Новые правила с 2024 года

Изменения, внесенные в раздел V.1. Налогового кодекса, вступили в силу с 1 января 2024 и касаются порядка осуществления налогового контроля в отношении контролируемых сделок (далее — КС), содержания документации о таких операциях, а также негативных последствий нерыночности цен при занижении налогооблагаемой базы в сделках между взаимозависимыми лицами в виде переквалификации в дивиденды суммы корректировки. Кроме того, включены поправки в отдельные статьи главы 16 НК, существенно увеличивающие размер штрафных санкций за применение нерыночных цен и нарушение обязанностей по представлению документации в отношении контролируемых сделок. Обновленные правила применяются в отношении доходов и расходов, возникающих в 2024 году и в последующие налоговые периоды, вне зависимости от даты заключения контракта или договора. Об ужесточении правил налогового контроля цен мы также рассказывали в материале для РБК PRO.

Важным нововведением, которое хотелось бы обсудить отдельно, является предоставление ФНС дополнительных полномочий для осуществления налогового контроля в отношении КС. Если раньше контроль мог обеспечиваться только посредством проведения специализированных налоговых проверок ФНС, то теперь ФНС вправе запрашивать документы и информацию по контролируемым сделкам в порядке ст. 93.1 НК.

Это означает, что налогоплательщики неизбежно столкнутся с требованиями о представлении документов и информации по контролируемым сделкам вне рамок специализированной налоговой проверки.

Напомним, что проверка примененных в контролируемых сделках цен на соответствие их рыночному уровню не может быть предметом выездных и камеральных проверок, отнесенных к компетенции территориальных налоговых органов.

Представляется, что ФНС планируется масштабная и системная работа, направленная на выявление контролируемых сделок и фактов применения нерыночных цен в целях установления фактов занижения налогооблагаемых баз по налогам: налог на прибыль, НДФЛ, НДС, НДПИ.

Истребование документации и информации о контролируемых сделках

Положения п. 1 ст. 93.1 НК определяют, что у налогоплательщика и других субъектов — его контрагента, реестродержателя и иных лиц — запрашиваются документы (информация) о деятельности налогоплательщика в ходе проводимой в отношении него налоговой проверки или рассмотрения материалов проверки на основании решения о проведении доп.мероприятий.

Вне рамок налоговой проверки налоговые органы вправе истребовать документы и информацию, касающуюся отдельной сделки или группы сделок, у участников сделки или у иных лиц, располагающих такими документами и сведениями (п. 2 ст. 93.1 НК).

Согласно п. 3 ст. 105.15 НК, ФНС вправе запрашивать у налогоплательщика документацию по контролируемым сделкам, подготавливаемую с учетом предписаний указанной статьи, только после 1 июня года, следующего за годом совершения сделок. И если истребование документации производится в соответствии с п. 1 и 2 ст. 93.1 НК, срок ее предоставления — не более 30 дней со дня получения требования ФНС. В отношении иных документов и сведений срок составляет 10 рабочих дней.

Можно предположить, что теперь такая форма контроля как предпроверочный анализ будет реализовываться ФНС в целях проверки рыночности цен.

Взаимодействие ФНС с территориальными органами

ФНС узнает о совершенных налогоплательщиками контролируемых сделках из уведомлений, представляемых ежегодно до 20 мая года, а также из извещений территориальных налоговых органов, которые выявляют неуказанные в уведомлениях КС в процессе выездных и камеральных налоговых проверок и иных контрольных мероприятий.

Налоговые инспекции обеспечивают прием уведомлений о совершенных контролируемых сделках от налогоплательщиков, проверку полноты и правильности их заполнения, привлечение к ответственности при выявлении непредставления уведомлений или включение в них недостоверных сведений.

Отдельно отметим, что территориальные налоговые органы также получают от налогоплательщиков налоговые расчеты, которые содержат информацию о выплаченных иностранным организациям доходах, в том числе не подлежащие налогообложению. За непредоставление налоговых расчетов или включение в них недостоверных сведений ответственность предусмотрена ст. 119 НК. Сведения из налоговых расчетов, равно как и из иных документов, находящихся в распоряжении налоговых органов, сопоставляются с данными уведомлений о совершенных КС.

Если территориальный налоговый орган выявит информацию, свидетельствующую об отклонении цены, примененной в контролируемой сделке, от рыночного уровня, в МИ по ценам направляется извещение с приложением подтверждающих соответствующие предположения документов. Важно, что без поручения ФНС России территориальный орган не вправе проводить какие-либо последующие контрольные мероприятия, направленные на оценку выявленных обстоятельств (Письмо ФНС России от 29.01.2024 № ШЮ-4-13/796@ «О работе территориальных налоговых органов по вопросам осуществления налогового контроля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами»).

По запросам МИ по ценам инспекции обязаны направлять в ФНС имеющуюся у них дополнительную информацию и документы, относящиеся к контролируемым сделкам, а также истребовать по поручению ФНС у налогоплательщика документы (информацию) на основании ст. 93.1 НК. К требованию об истребовании документов в таком случае инспекции обязаны прилагать копию соответствующего поручения ФНС. Следует отметить, что до 01.01.2024 налоговый контроль цен мог осуществляться исключительно посредством налоговой проверки, однако начиная с 2024 года Федеральной налоговой службе предоставлено право направлять требование о представлении документации в том числе вне рамок налоговой проверки.

Рекомендации юристов BLCONS GROUP

Учитывая дополнительные полномочия ФНС по истребованию документации и информации всем налогоплательщикам, совершающим сделки, признаваемые контролируемыми для целей налогообложения, рекомендуется провести: