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Все о разблокировке активов за рубежом EUROCLEAR/CLEARSTREAM

В этой статье мы ответим на некоторые из этих вопросов, и представим цельное видение о ситуации с заблокированными активами и работе по их разблокировке.
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Все о разблокировке активов за рубежом EUROCLEAR/CLEARSTREAM

Ранее мы рассказывали о ключевых факторах, которые влияют на достижение успешного результата при обращении в Казначейство Бельгии с заявлением о разблокировке активов, а также о процедуре работы с полученным индивидуальным разрешением, или, как его еще называют, персональной лицензией (personal license).

В связи с принятием и исполнением Указа Президента от 09.09.2023 № 665 в наш адрес стали поступать вопросы от владельцев активов в отношении как порядка получения денежных средств, так и в целом, необходимости обращения в Казначейство Бельгии за разблокировкой своих активов.

С полным актуальным текстом Регламента Совета Европы — Counsil Regulation (EU) от 17.03.2014 № 269/2014 (далее по тексту «Регламент») можно ознакомиться здесь. С момента издания документа в 2014 году до его последней редакции от 14.03.2024 вносилось более 60 поправок.

При каких условиях возможно получить персональную лицензию Казначейства Бельгии?

Напомним, что при обращении с заявлением в Казначейство Бельгии за получением персональной лицензии требуется раскрыть и обосновать несколько моментов…

Наличие центра жизненных интересов за рубежом

В каждом случае это индивидуальная история, помимо документов, подтверждающих право проживания за рубежом (ВНЖ, ПМХ, гражданство) требуется предоставить доказательства фактического проживания в данной стране. Обычно это документы на право собственности на недвижимое имущество либо договор аренды, автомобиль, иное имущество, участие в бизнесе, трудоустройство, а также документы социального характера – подтверждение получения медицинского обслуживания, образования, в том числе в отношении членов семьи, страховки.

Казначейство Бельгии также принимает к рассмотрению документы, выдаваемые органами власти выбранной страны постоянного пребывания – разрешения на работу, подтверждение статуса налогового резидента и др. Данный перечень не полный и в каждом индивидуальном случае определяются и фактические обстоятельства, и перечень документов, который их подтверждает.

Наличие счетов

Еще одним обязательным условием является указание своего счета и / или счета-депо для перевода заблокированных в EUROCLEAR активов, который должен быть открыт в юрисдикции Евросоюза или в иной стране, в отношении которой допускаются транзакции из европейских финансовых институтов без ограничений. Собственно, персональная лицензия является документом прямого действия.

Лицензия принимается в отношении конкретного лица, конкретных его активов и содержит прямое указание (разрешение) на перевод этих активов из пункта «А» — место текущего хранения заблокированного актива в конкретный пункт «Б», т.е. на конкретный счет / счет-депо.

Сама персональная лицензия помимо заявителя также направляется в адрес принимающей стороны (в банк и / или брокеру), а также в соответствующий финансовый или фискальный правительственный орган принимающей страны.

Помимо этих сведений, в заявлении должна быть раскрыта цепочка хранения заблокированного актива и ряд иных обстоятельств.

Направление заявления с подтверждающими документами является началом взаимодействия. Через некоторое время заявлению будет присвоен PID номер, то есть номер обращения.

Сотрудники Казначейства могут (и часто это делают) направить уточняющий запрос или просьбу подтвердить / опровергнуть некие обстоятельства и выводы, которые содержатся в заявлении.

В ходе коммуникации по заявлению возможно изменить конечный пункт «Б» – счет, куда будут переведены активы в исполнение персональной лицензии. Также, если этого не было сделано одновременно с подачей заявления на разблокировку активов, можно дополнительно предоставить заверения гаранта. О том, кто такой гарант и его роли в исполнении Регламента мы писали ранее в нашем блоге.

Итогом рассмотрения заявления является положительное решение и выдача персональной лицензии или отказ в ее выдаче, который можно оспорить. Примерный срок рассмотрения заявления на выдачу лицензии — 6-8 месяцев. PID присваивают в течение нескольких недель с момента поступления заявления в Казначейство.

После получения лицензии ее требуется перевести на русский язык и предоставить своему брокеру вместе с поручением на перевод актива. Процедура перевода актива также может занять несколько месяцев, на каждом этапе могут возникать нюансы, требующие дополнительной коммуникации по цепочке хранения, в том числе направление разъяснений и требований об исполнении.

О чем Указ Президента № 665?

В целом основное содержание документа посвящено порядку исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации перед резидентами и иностранными кредиторами. Таким образом, большая часть документа посвящена взаимодействию держателей еврооблигаций Российской Федерации с центральным депозитарием (НРД).

Ценные бумаги иностранных эмитентов и выплаты по ним упоминаются в п. 12 Указа, где сформулировано несколько правил выплаты держателям ценных бумаг иностранных эмитентов за счет денежных средств, полученных центральным депозитарием (НРД).

Правило первое

В цепочке хранения активами должен присутствовать центральный депозитарий (НРД). Например ПАО БАНК-ИКС — НКО АО НРД — EUROCLEAR.

Правило второе

Речь идет только о выплатах по ценным бумагам, то есть купонам, дивидендам, а также выплатам по погашенным ценным бумагам.

Правило третье

Ограничен период, в котором возникли обязательства по этим выплатам, а именно с 1 февраля 2022 года до дня вступления в силу Указа, т.е. до 9 сентября 2023 года. На выплаты, которые производились эмитентом по ценной бумаге после 09.09.2023 действие Указа не распространяется.

Правило четвертое

Выплаты производятся в рублях по действующему курсу (на рублевый счет получателя, открытый в российском банке).

Также п. 12 Указа установлена очередность выплат центральным депозитарием.

В отличие от достаточно длительной процедуры получения и исполнения персональной лицензии механизм Указа Президента № 665 носит вполне конкретный характер, часть держателей уже получила некоторые выплаты.

FAQ

Теперь приведем несколько ответов на вопросы, которые, в связи с применением Указа, часто возникают у держателей заблокированных в EUROCLEAR активов…

Действие Указа распространяется только на деньги?

Да, речь идет только о выплатах по купонам, дивидендам и погашенных ценных бумагах. Сами ценные бумаги остаются заблокированными.

Что делать с заблокированными ценными бумагами?

Использовать механизм получения персональной лицензии в Казначействе Бельгии.

Выплата производится сразу по всем начислениям за весь период с 01.02.2022 по 09.09.2023?

Нет, выплаты производятся частями, по мере поступления денежных средств в центральный депозитарий.

По нашим данным последние выплаты производились по обязательствам (купоны, дивиденды, погашения ценных бумаг), которые возникли до октября 2022 года, скорость выплат зависит от скорости пополнения резервов центрального депозитария из которых они производятся.

Можно ли получить выплаты в валюте?

Нет, выплаты производятся в рублях по курсу на дату исполнения обязательства по выплате на рублевый счет получателя в российском банке.

Можно ли получить выплаты в валюте на зарубежный счет?

Механизмом Указа № 665 это не предусмотрено. Для получения такого рода выплат работает механизм персональной лицензии.

Где найти гаранта для обращения в Казначейство Бельгии?

Гарантом может выступить принимающая сторона (иногда финансовые институты готовы это сделать).

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