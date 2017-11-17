Исполнение лицензии EUROCLEAR

Сегодня мы получили заряд позитивного настроения, поздравили нашего клиента и теперь спешим поделиться этим настроением с Вами. Речь идет о получении персональной лицензии Казначейства Бельгии на разблокировку замороженных активов, учитываемых в EUROCLEAR, в адрес физического лица.

Компетентный орган Бельгии нашел аргументы заявления, которое подготовила наша команда, убедительными и дал зеленый свет на перевод всего объема активов (бумаги и денежные средства).

Почему мы считаем эту новость важной и почему мы делимся ей с вами?

После публикаций в сети 12 июня 2024 года о новых американских санкциях и предполагаемой приостановке бельгийскими властями работы по рассмотрению заявлений, к нам стало поступать много запросов от держателей замороженных активов и брокеров.

Если обобщить все запросы, то они были о прояснении ситуации – что же реально происходит, стоит ли начинать работу над заявлением сейчас или дождаться официального мнения бельгийской стороны, как именно американские санкции будут учитываться в правовом поле Евросоюза при работе с замороженными активами и так далее.

Как видим, работа над заявлениями по выдаче персональной лицензии на перевод заблокированных активов, учитываемых в EUROCLEAR, Казначейством Бельгии продолжается и это позволяет дать актуальные ответы на целый спектр вопросов.

На фоне поступающих новостей по этой теме в течение последних полутора лет всегда имели место рабочие гипотезы об изменении методов оценки аргументов заявления, в том числе как по юрисдикциям центра жизненных интересов и принимающей активы страны, цепочкам хранения, влияния санкций на конкретные российские финансовые институты и т.д.

Какая информация для нас получила актуальное подтверждение

Казначейство Бельгии продолжает работу по рассмотрению заявлений, наличие новых американских санкций непосредственно на этот процесс не влияет. Имеет ли смысл обращаться в Казначейство с заявлением на получение персональной лицензии тем держателям активов, кто этого еще не сделал? – никаких сомнений. Если есть возможность обеспечить соблюдение условий получения лицензии, обращаться стоит немедленно. Мы осторожны в оценках и рассматриваем существующее окно возможностей как относительно временное. Наши специалисты предполагают вероятность изменения порядка выдачи разрешений, перечня условий для положительного ответа так и в целом вероятность изменения или отмены всей процедуры в будущем как высокую.

Действительно, юрисдикция принимающей активы страны, т.е. нахождение денежных счетов и счетов-депо принимающей стороны не связаны непосредственно с Евросоюзом. Это по-прежнему может быть и иная юрисдикция, разумеется, дружественная Евросоюзу.

Заявление и приложения к нему должны быть четко структурированы – изложение позиции Казначейством Бельгии в выданной персональной лицензии четко следует нашим аргументам, которые приводились в заявлении, особое внимание следует уделить приложениям. Заявление должно содержать ряд утверждений и ссылок на обстоятельства, которые компетентный орган учитывает при рассмотрении заявления.

Заверения гаранта актуальны, более того, полагаем, что именно работа нашего гаранта была одним из необходимых ключевых факторов успеха. Напомним, что гарантом может выступать как принимающая сторона – банк или брокер, так и иное лицо. Мы работаем с опытным немецким адвокатом, который осуществляет самостоятельную коммуникацию с властями Бельгии.

Исполнение персональной лицензии

После получения разрешения на перевод заблокированных активов может потребоваться получение одобрения на транзакцию от американского Управления по контролю над иностранными активами (OFAC). Эта процедура касается отдельных активов (более 9000 ценных бумаг), список которых приведен на сайте НРД и составлен по состоянию на 12.07.2024. На сайте также содержатся формы для обращения в НРД и инструкции по взаимодействию с национальным депозитарием в части исполнения персональной лицензии и совершения транзакции.

В отношении прочих активов действует обычный порядок, который может занимать не один месяц, но в результате активы будут переведены принимающей стороне.