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Иван Кузнецов

Чайники и смартфоны на балансе: когда бизнес-покупки заставляют налоговиков улыбаться

С ростом случаев проверки налоговиками вычетов по НДС для товаров, приобретенных для личных целей через бизнес, предприниматели сталкиваются с новыми вызовами. От лизинговых автомобилей до бытовой техники, бизнесмены должны тщательно обосновывать корпоративное использование этих покупок, чтобы избежать судебных споров и налоговых доначислений.
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Чайники и смартфоны на балансе: когда бизнес-покупки заставляют налоговиков улыбаться
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Редкий собственник бизнеса не покупает что-то для личных целей, оформляя покупку на компанию, особенно для получения вычетов по НДС: лизинговые машины для жены (мужа), телефоны, ноутбуки и даже электрические чайники. Судебные споры по необоснованным вычетам по НДС по таким покупкам, не используемым в облагаемой НДС деятельностью, нечастые, но есть.

В рамках камеральной проверки по НДС налоговики сняли вычеты по НДС при покупке айфона, фотоаппарата и чайника. Для доказывания использования смартфона в рабочих целях, суду требовалось предоставить договор на услуги связи, доказательства несения обществом расходов на связь, распечатку звонков, свидетельствующую об осуществлении звонков в рабочее время и т.п.

Для фотоаппарата – фотографии с приемки товара. Для обоснованности вычетов по НДС на электрический чайник, который по версии налогоплательщика использовался в производственных целях для проведения коммерческих переговоров с контрагентами общества для представительских нужд, требовалось предоставить доказательства наличия представительских расходов, фактов ведения переговоров в администрации общества и т.д. Не сложно догадаться, что таких документов у налогоплательщика не оказалось, а подготовить их он не сумел.

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.05.2023 по делу А75-15274/2022.

Варианты решения:

  1. Игнорирование риска – до всех не доберутся, вероятность риска незначительная, как и сумма доначислений.

  2. Правильное документальное оформление использования купленного на организацию оборудования и товара в предпринимательских целях.

  3. Отказ от покупки на компанию оборудования и товара для нужд бенефициаров.

Предполагаю, что для большинства будет приемлем первый вариант, но одно дело – вычеты с чайника, а другое – с легкового автомобиля.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Чайники и смартфоны на балансе: когда бизнес-покупки заставляют налоговиков улыбаться

    С ростом случаев проверки налоговиками вычетов по НДС для товаров, приобретенных для личных целей через бизнес, предприниматели сталкиваются с новыми вызовами. От лизинговых автомобилей до бытовой техники, бизнесмены должны тщательно обосновывать корпоративное использование этих покупок, чтобы избежать судебных споров и налоговых доначислений.

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