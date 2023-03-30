Соглашение об избежании двойного налогообложения: рецепт от ФНС

ФНС обобщила [1] ответы на вопросы о налогообложении иностранных организаций, которые не работают в РФ через постоянное представительство и получают доходы от источников в России и разъяснила, что при применении норм соглашения об избежании двойного налогообложения необходимо:

определить наличие дохода у иностранной компании: доходом будет признаваться только экономическая выгода . Таким образом, например, возврат долга по займу не рассматривается в качестве дохода;

“первичнее” применять нормы НК РФ: если нормами НК налогообложение какого-либо дохода не предусмотрено, положения СОИДН не дают налоговым органам дополнительных оснований для налогообложения;

определить как облагать доходы, если ряд выплат объединили в один платеж: в этих случаях необходимо устанавливать фактический размер каждого вида дохода в общей сумме и определять соответствующие налоговые последствия;

соблюдать строгую внутреннюю очередность применения норм СОИДН: во-первых, проверка самого субъекта налогообложения на право применения положений СОИДН; во-вторых, проверка налога, в отношении которого определяются обязательства. Например, СОИДН не распространяются на НДС, но могут распространяться на налоги на имущество; в-третьих, применение сначала специальных статей СОИДН и только потом общих. При этом нормы статьи «Другие доходы» применяются в самую последнюю очередь.

понимать, что налогоплательщик не вправе выбирать где платить налог.

Например, по СОИДН с Республикой Беларусь дивиденды, выплачиваемые российским предприятием лицу в Беларуси, могут облагаться налогом в Беларуси.

Указанное не означает что белорусский налогоплательщик может выбирать, заплатить ему налог в России или в Беларуси.

Российский налоговый агент обязан удержать 15% с дивидендов, выплачиваемых лицу в Беларуси. После этого получатель сможет зачесть [2] удержанный таким образом налог против своих обязательств в Беларуси.

понимать, что положения СОИДН не устанавливают новые налоговые ставки, а только ограничивают ставки налога, предусмотренные НК.

Если СОИДН предусматривает более высокую ставку налога у источника выплаты, то применяется ставка, предусмотренная НК.

С письмом служба направила и порядок применения Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налоговой базы на примере СОИДН с Кипром.

Однако для некоторых стран данные разъяснения станут вскоре не актуальными.

Минфин и МИД предлагают [3] приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние ограничения, до восстановления нарушенных прав РФ.

Минфин отметил, что западные страны начали вводить односторонние экономические ограничительные меры против России с 2022 года, включая включение России в список не сотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере Европейским Союзом в феврале текущего года.

Авторы инициативы полагают, что одностороннее введение ограничительных мер нарушает международное право и, соответственно, России есть основания для введения ответных мер.

Предлагается приостановить действие упомянутых соглашений до тех пор, пока не будут восстановлены нарушенные права России.

В случае поддержки Президентом данного предложения предусмотренные соглашениями пониженные ставки или освобождение от налога у источника не будут действовать с момента издания соответствующего указа.

Ссылки:

[1] Письмо ФНС от 09.03.2023 N ШЮ-4-13/2691@ «О налогообложении иностранных организаций, получающих доходы от источников в Российской Федерации, а также порядке применения положений СОИДН».

[2] ст. 20 СОИДН с Республикой Беларусь.

[3] Информация Минфина от 15.03.2023.