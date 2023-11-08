ФНС начнет исключать из ЕГРЮЛ компании, которые получили отметку высокого риска в системе «Знай своего клиента»

Принят закон, по которому с 13 ноября 2023 года ФНС сможет исключать из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) компании и ИП, если они будут отнесены Центробанком и банками к зоне высокого риска.

Изменения внесены в связи с появлением в Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» новых оснований для исключения юрлиц и ИП из соответствующих реестров.

Напомним, с 1 июля 2022 года начала работать «антиотмывочная платформа» ЦБ «Знай своего клиента», к ней подключены все российские банки. Суть в том, что юрлицам и ИП присваивают один из уровней риска: низкий, средний и высокий.

Чем подозрительней деятельность организации, тем выше уровень риска.

Организация, которая ведет сомнительные операции с точки зрения ФЗ-115, будет исключена из реестра.

ФНС сможет исключать из списка только в тех случаях, когда организацию в зону высокого риска включают как банки, так и ЦБ.

«Это должно быть решение двух институтов, но и таких организаций, по некоторым оценкам, около 0,1-0,2%», — сказал депутат Анатолий Аксаков.

В случае принятия решения о предстоящем исключении возражения с приложением документов против предстоящего исключения могут быть направлены в регистрирующий орган кредиторами недействующего юридического лица или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в течении шести месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении.

В таком случае решение об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается.

Также законом расширен перечень оснований для отказа в государственной регистрации. В частности, на три года ограничена возможность включения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях (участниках) и руководителе юрлица, исключенного из ЕГРЮЛ в связи с наличием в реестре недостоверных сведений о нем.

Источник:

Федеральный закон от 02.11.2023 N 519-ФЗ.