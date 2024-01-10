Продолжаем новогодние налоговые новости — 2024. Что изменилось в налоговом администрировании

Поговорим об измененном порядке налогового администрирования с 1 января 2024 года.

С 1 января 2024 года хранить документы можно только[1] в России.

С указанной даты уплата налогов возможна только через подачу уведомлений, представлять платежные поручения в банк со статусом 02 нельзя[2].

В 2024 году будут действовать послабления[3] по взысканию налоговых долгов и начислению пеней. Так, предельные сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решений о взыскании задолженности увеличиваются на 6 месяцев. Кроме того, до конца 2024 года продлен мораторий по не начислению пени на недоимку при наличии положительного сальдо ЕНС в сумме недоимки.

Продлены[4] на 2024 год полномочия правительства, в частности, по переносу сроков уплаты налогов и взносов, подачи отчетности. Уполномочили правительство устанавливать в 2024 году особенности взыскания задолженности из денег на счетах налогоплательщиков.

Освободили организации — резидентов ТОР от соблюдения ряда условий для участия в налоговом мониторинге. Речь идет о сумме налогов, объеме доходов, цене активов.

С 1 марта 2024 года представитель организации, которая должна сдавать электронные декларации, обязан[5] иметь электронную доверенность. С 1 апреля 2024 года[6] в инспекцию подают только электронные банковские гарантии, подписанные усиленной квалифицированной ЭП.

С 1 апреля 2024 года[7] инспекция будет принимать обеспечительные меры по скорректированным правилам: