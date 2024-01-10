Продолжаем новогодние налоговые новости — 2024. Что изменилось в налоговом администрировании

С 1 января 2024 года хранить документы можно только[1] в России.
С указанной даты уплата налогов возможна только через подачу уведомлений, представлять платежные поручения в банк со статусом 02 нельзя[2].
В 2024 году будут действовать послабления[3] по взысканию налоговых долгов и начислению пеней.
Так, предельные сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решений о взыскании задолженности увеличиваются на 6 месяцев.
Кроме того, до конца 2024 года продлен мораторий по не начислению пени на недоимку при наличии положительного сальдо ЕНС в сумме недоимки.
Продлены[4] на 2024 год полномочия правительства, в частности, по переносу сроков уплаты налогов и взносов, подачи отчетности. Уполномочили правительство устанавливать в 2024 году особенности взыскания задолженности из денег на счетах налогоплательщиков.
Освободили организации — резидентов ТОР от соблюдения ряда условий для участия в налоговом мониторинге. Речь идет о сумме налогов, объеме доходов, цене активов.
С 1 марта 2024 года представитель организации, которая должна сдавать электронные декларации, обязан[5] иметь электронную доверенность.
С 1 апреля 2024 года[6] в инспекцию подают только электронные банковские гарантии, подписанные усиленной квалифицированной ЭП.
С 1 апреля 2024 года[7] инспекция будет принимать обеспечительные меры по скорректированным правилам:
решение об обеспечительных мерах налоговики примут исходя из фактического имущества, о котором им известно.
у инспекции появляется право заменить или отменить обеспечительные меры не только полностью, но и частично. Отменят меры по заявлению налогоплательщика в части, которая соответствует объему исполненного решения по проверке, или в части, которую отменил вышестоящий орган либо суд.
Источники:
[1] Приказ Минфина России от 23.12.2021 № 224н.
[2] Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ.
[3] Постановление Правительства РФ от 26.12.2023 № 2315.
[4] Федеральный закон от 19.12.2023 № 611-ФЗ.
[5] Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
[6] Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
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