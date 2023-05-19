Как предпринимателю управлять проблемной «дебиторкой» в 2023 году. Взыскания задолженности с контрагента

Как оценить целесообразность дальнейшего судебного спора и использования других способов взыскания задолженности с контрагента? Какие последствия будут для предпринимателя за отношения с неблагонадежным контрагентом? Что делать, если контрагент не исполняет свои обязательства и не хочет возвращать долг?

Как оценить целесообразность судебного спора и использования других способов взыскания задолженности с контрагента в условиях экономической нестабильности

В ситуации, когда в условиях негативной экономической конъюнктуры, руководствуясь бизнес-логикой, а не объективными данными о состоянии коммерческого партнера, добросовестный предприниматель не получает нужного встречного исполнения, остаётся немного способов возврата своих денег.

К таким способам традиционно относят:

взыскание задолженности через суд;

банкротство контрагента;

«внебанкротное» взыскание убытков с руководителя или бенефициара контрагента;

продажа долга профессиональному взыскателю.

Неисполнение контрагентом своих обязательств может быть вызвано разными причинами, например, одной из таких причин может быть его заведомая недобросовестность, которая не позволила достичь нужного предпринимателю коммерческого результата либо причина невозможности исполнения вызвана внешними конъюнктурными обстоятельствами (международные санкции, волятильность международных рынков капитала и т.д.), из-за которых у контрагента возникает финансовый разрыв и, как следствие, он не может исполнить взятые на себя обязательства. Во всех названных случаях одной из немногих законных форм воздействия на нерадивого контрагента и понуждения его к исполнению своих коммерческих обязательств является судебное взыскание задолженности. Однако может сложиться ситуация, когда судебное взыскание не только даст нужного результата, но и приведет к дополнительным издержкам, поэтому прежде чем приступать к данному способу возврата долга для начала надо оценить его целесообразность и понять, есть ли альтернатива судебному спору.

С чего начать, когда добросовестный предприниматель столкнулся с контрагентом, который не исполняет свои обязательства

Для начала, попытаться урегулировать разногласия во внесудебном порядке, направив требование о добровольном исполнении контрагентом своих обязательств перед вами. Вполне возможно, что контрагент после получения от претензии адекватно оценит перспективы и возможные потери от участия в судебном споре и решит добровольно исполнить свои обязательства. Хоть подобный вариант развития событий может показаться фантастическим, но вполне возможно, что именно страх несения дополнительных судебных издержек подтолкнет вашего контрагента к быстрому исполнению своих обязательств.

Необходимо иметь ввиду, что досудебный порядок урегулирования возникшей спорной ситуации является обязательным перед обращением в суд с соответствующим исковым заявлением (например, п. 5 ч. 1 ст. 129 и п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК). Поэтому, направление досудебной претензии, в любом случае, обязательный этап урегулирования разногласий с вашим контрагентом.

Что делать, если контрагент не ответил на претензию

Не важно, по какой именно причине ваша претензия осталась без ответа, но, так как первый этап на пути к судебному взысканию задолженности вы уже прошли, то теперь вам надо готовиться к следующему этапу – судебное взыскание. Однако прежде чем начинать собирать пакет документов для судебного взыскания долга, необходимо реально оценить, что сулит вам судебный спор с вашим контрагентом и ответить для себя на вопрос, а стоит ли идти за взысканием долга в суд, если итогом может стать работа «в стол», когда в напоминание о вашем контрагенте кроме решения суда и исполнительного листа больше ничего не останется, а расходы на судебное представительство не будут компенсированы даже в малой их части.

Чтобы судебное взыскание не стало работой «в стол», когда по результатам работы вам кроме решения суда и исполнительного листа больше ничего не останется, так как ваш контрагент может оказаться неспособным исполнить свои обязательства даже после решения суда, необходимо провести досудебный анализ целесообразности судебного спора с контрагентом. Чтобы на основании такого анализа сделать правильные выводы, необходимо максимум информации о финансовом состоянии вашего контрагента и его контролирующих лицах из общедоступных официальных источников (ЕГРЮЛ, Картотека арбитражных дел, официальный сайт Росстата, Росреестра и др.).

Процесс сбора такой информации можно упростить, воспользовавшись любым из онлайн-сервисов проверки контрагентов, который будет являться качественной альтернативой всем названным источникам информации, так как агрегирует всю названную информацию в одном месте и систематизирует ее в соответствующий формализованный отчет.

Между тем, при оценке целесообразности судебного спора необходимо ограничиваться не только анализом финансового состояния вашего должника. Необходимо разумно подойти к оценке тех издержек, которые вы понесете на ведение спора в суде. Это и расходы на государственную пошлину, и расходы на услуги судебного представителя на всех этапах судебного спора.

Если контрагент проигнорировал претензию, то суд становится единственным вариантом для получения вами своих денег.

Здесь важно понимать, что, обращаясь в суд предприниматель может получить не только свои деньги, но компенсировать судебные издержки (расходы на госпошлину и, например, расходы на услуги представителя), а также взыскать неустойку и проценты. Этот вариант представляется нам, как идеальный вариант развития событий, когда имущественное положение вашего контрагента позволит вам получить от него все взысканное по суду.

Когда, пройдя досудебный этап станет ясно, что перспективы досудебного получения денег призрачны, то следующим шагом будет обращение в суд. Принимая подобное решение, в первую очередь необходимо руководствоваться выводами, сделанными на основании досудебного анализа, при оценке целесообразности судебного взыскания долга.

Между тем, отрицательный результат спора, с точки зрения невозможности получения взысканного, это тоже результат, так как наличие судебного акта о взыскании задолженности в будущем поможет вам избежать претензий со стороны налоговых органов.

Здесь нужно оценить налоговые риски для предпринимателя и если они высоки, и потенциальные убытки могут превысить расходы на сопровождение процесса, то, однозначно, в суд идти нужно, так как непринятие налогоплательщиком мер по взысканию задолженности является одним из доводов налогового органа в пользу доначисления предпринимателю налогов, который судами охотно принимается «на веру» при принятии решений не в пользу «честных» налогоплательщиков. Здесь важно помнить о, так называемом, стандарте обоснованного выбора контрагента, который ФНС России называет «коммерческой осмотрительностью», а в сложившейся судебной практике – это «должная осмотрительность».

Если налоговые риски невысоки, когда, например, если предприниматель находится на упрощенке (УСН), а не ОСНО, и сумма сделки небольшая и расходы по ней влияют на налоговую базу, то подача иска не имеет смысла, так как это длительный и дорогостоящий процесс.

Кроме того, следует помнить, что действующий мораторий на проверки бизнеса, согласно с пп.1 п.5. ст.2 Закона о государственном контроле, не распространяется на мероприятия налогового контроля, проводимые налоговыми органами, в соответствии с положениями НК РФ.

Рекомендации

Чтобы оценить вероятность возврата денег через суд, рекомендуется:

Проверить финансовое состояние контрагента (включая количество судебных споров и исполнительных производств); Проверить, находится ли ваш контрагент она по известным адресам или уже закрылся и выходят ли на связь по обычным контактам руководитель и сотрудники контрагента – электронная почта, телефон, а также увольняются ли его сотрудники; Проверить, не вносились ли изменения в ЕГРЮЛ, работает ли по-прежнему сайт контрагента и принимает ли он заявки, если вы представитесь новым клиентом и т.д.; Провести анализ социальных профилей лиц, принимающих от имени контрагента решения.

Данные рекомендации учитывают только аспекты взаимоотношений с контрагентами, зарегистрированными на территории РФ. В отношениях с неблагонадежным партнёром из иностранной юрисдикции данные рекомендации не подойдут.

В целом, не имеет значения, в условиях экономической нестабильности либо в обычных условиях контрагент не исполняет свои обязательства. Данные рекомендации, по своей сути, носят универсальный характер. Однако необходимо четко понимать, что именно экономическая конъюнктура в большей степени влияет на то, какой путь получения долга будет выбран дальше.

Что делать, когда судебное взыскание долга не дало нужного результата

Итак, если судебное взыскание не дало ожидаемого результата, то это не значит, что все потеряно. Коммерческая практика управления долгом, кроме судебной работы с дебитором, включает использование и других механизмов, понуждающих должника к исполнению своих обязательств.

Банкротное взыскание задолженности и взыскание убытков с руководителя компании

Один из вариантов, когда классическое взыскание задолженности не сработало – банкротство вашего контрагента. Банкротство – это такой же судебный процесс, так как для признания банкротом требуется обращение в суд. Однако следует иметь в виду, что банкротство (как услуга) – это очень дорого и долго (не менее 18 месяцев) и не гарантирует нужный результат.

Важно понимать, что для кредитора, инициирование банкротства, в силу требований законодательства, невозможно без наличия, вступившего в законную силу решения суда, которым с должника взыскана сумма задолженности (п.2 ст.7 Закона о банкротстве), а это значит, без классического судебного взыскания задолженности не обойтись, при том, что сумма долга контрагента должна быть не менее 300 (трехсот) тысяч рублей (п.2 ст.6 Закона о банкротстве).

Прежде чем принимать решение о банкротстве, необходимо взвесить все «за и против» и если все-таки намерение идти до конца никуда не пропало, то возможным решением станет идти путем привлечения руководителя контрагента к «внебанкротной» субсидиарной ответственности.

Привлечение руководителя или собственника вашего контрагента к «внебанкротной» субсидиарной ответственности является более коротким вариантом по сравнению с классическим банкротством, но для этого нужны соответствующие основания, а именно:

контрагент-должник ликвидирован (ст. 53.1, п. 3 ст. 64.2, ст. 399 Гражданского кодекса РФ и п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО);

процедура банкротства контрагента прекращена судом из-за отсутствия финансирования (ст. 57 и п.1 ст. 61.19 Закона о банкротстве).

Чтобы процедура банкротства контрагента была прекращена из-за отсутствия финансирования, заявление о признании контрагента банкротом должно быть принято судом, а требования по нему должны быть признаны обоснованными.

Путь «внебанкротного» взыскания долга будет короче, чем классический банкротный, но в любом случае его судебное сопровождение также является затратным, при том, что нужный результат, а именно получение того, что должен контрагент, данный путь также не гарантирует и, как итог, ситуация может быть аналогична той, когда предприниматель остановится только на классическом взыскании дебиторской задолженности со своего контрагента и кроме, как решения суда о взыскании с бывшего директора или бенефициарного владельца контрагента суммы долга и исполнительного листа на его исполнение, у него больше ничего не останется.

Продажа долга профессиональному взыскателю

Если ваш контрагент уклоняется от исполнения требований по оплате долга, то вы можете продать (уступить) долг третьему лицу, которое будет самостоятельно сопровождать процесс взыскания. Долг можно продать, как по классической уступке, которая предполагает его оплату с определенным дисконтом, так и через инкассо-цессию.

Продажа долга профессиональному взыскателю является альтернативой судебному спору не только в условиях нестабильной экономической конъюнктуры, но и в обычное время. Все зависит от готовности кредитора пойти на уступки по размеру дисконта за уступаемый долг.

Приобретая долг по классической цессии, профессиональный взыскатель не застрахован от возможных злоупотреблений или мошеннических действий со стороны «продавца» долга, например, передача недействительного долга или передача долга, по которому утеряна возможность судебной защиты, поэтому использование инкассо-цессии решает главную проблему во взаимоотношениях между кредитором и профессиональным взыскателем – взаимное недоверие.

Одним из решений может быть использование инструмента инкассо-цессии. Инкассо-цессия известна не только как способ замены кредитора, но и отличием от классической уступки права требования, которая предполагает его оплату с определенным дисконтом тем, что при инкассо-цессии допускается переход права требования без его оплаты, но с условие о последующем возврате части взысканной суммы задолженности в пользу кредитора, уступившего требования за минусом вознаграждения лица, осуществлявшего взыскание (Постановление Пленума ВС№ 54 от 21.12.2017г. «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки»).

При классической продаже долга шанс получить денежные средства с минимальным дисконтом очень низкий, а при инкассо-цессии предприниматель получает возможность получения большей части от взысканного в будущем.

Вывод

Подводя общий итог отметим, что вопросы управления дебиторской задолженностью – это огромная область бизнес-практики, в которой очень много отдельных направлений, поэтому в отдельных случаях лучше обратиться к профильному специалисту, обладающему соответствующими компетенциями и опытом и сэкономить тем самым не только время, но и деньги.