Как получить специальное разрешение Президента РФ на сделку с недружественным лицом

Когда и как нужно получать специальное разрешение на сделку с «недружественным» лицом, в соответствии с Указом Президента РФ от 05.08.2022г. № 520.

Осваиваем новый уровень санкционной практики ⭐ Сегодня о том, как получить разрешение на совершение с недружественным лицом сделки (операции) с долями и акциями компаний из финансового и топливно-энергетического сектора, входящих в Перечень стратегических предприятий, в соответствии Указом Президента РФ от 04.08.2004г. № 1009 и в соответствии с распоряжениями Президента РФ №№ 357-рп от 26.10.2022г. и 372-рп от 09.11.2022г.

⬆ На сегодняшний день, до 31 декабря 2025 года действует запрет на свободное совершение между резидентами и лицами из недружественных государств сделок (операций) в отношении акций (долей) в указанных в выше российских компаний.

🔼 Запрет распространяется на сделки с (п. 2 Указа № 520):

1. Акциями стратегических предприятий и их дочерних обществ;

2. Долями участников проектов "Сахалин-1" и Харьягинского месторождения;

3. Акциями компаний ТЭК (производители оборудования, энергии, переработка нефти);

4. Акциями определенных кредитных организаций;

5. Акциями компаний-недропользователей крупных месторождений:

⏺ углеводородов;

⏺ драгоценных металлов;

⏺ редких металлов;

⏺ континентального шельфа.

Запрет не действует для сделок по Указу № 416 и 320-ФЗ (топливно-энергетическая сфера, преобразование иностранных филиалов) и операций ПИФов с долей владения менее 1% (кроме передачи активов от иностранных лиц).

ℹ Чтобы совершить сделку даже с небольшими долями (акциями) российских стратегических компаний (предприятий) из финансовой и топливно-энергетической сферы, потребуется получать специально решение Президента РФ (п. 5 Указа № 520).

Уполномоченным для приема заявлений о выдаче разрешения, на основании которых Подкомиссия принимает решение, органом власти определен Минфин. Возможна подача через отраслевой курирующий ФОИВ (приоритетный способ).

Процесс рассмотрения сделок в подкомиссии описан в п.п. 4(1), 4(2) и 13(6) Постановления Правительства РФ от 06.03.2022г. № 295.

⚙ Основание для рассмотрения сделки - обращение из Администрации Президента РФ в уполномоченный орган о целесообразности совершения такой сделки.

⭐ Результат - Мотивированная рекомендация подкомиссии о целесообразности/нецелесообразности сделки (операции).

🕘 После прохождения подкомиссии Президентом РФ выдается специальное разрешение.

ℹ Кстати, такое разрешение, принятое, в соответствии с положениями Указа № 520, недавно получил ВТБ. Данное распоряжение для ВТБ - это разрешение на сделки с неограниченным кругом лиц по выкупу своих акций и акций подконтрольных ему лиц у недружественных инвесторов без получения отдельного разрешения на каждую подобную сделку (операцию).

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR

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