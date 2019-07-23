Как получить специальное разрешение Президента РФ на сделку с недружественным лицом

Осваиваем новый уровень санкционной практики ⭐ Сегодня о том, как получить разрешение на совершение с недружественным лицом сделки (операции) с долями и акциями компаний из финансового и топливно-энергетического сектора, входящих в Перечень стратегических предприятий, в соответствии Указом Президента РФ от 04.08.2004г. № 1009 и в соответствии с распоряжениями Президента РФ №№ 357-рп от 26.10.2022г. и 372-рп от 09.11.2022г.
⬆ На сегодняшний день, до 31 декабря 2025 года действует запрет на свободное совершение между резидентами и лицами из недружественных государств сделок (операций) в отношении акций (долей) в указанных в выше российских компаний.
🔼 Запрет распространяется на сделки с (п. 2 Указа № 520):
1. Акциями стратегических предприятий и их дочерних обществ;
2. Долями участников проектов "Сахалин-1" и Харьягинского месторождения;
3. Акциями компаний ТЭК (производители оборудования, энергии, переработка нефти);
4. Акциями определенных кредитных организаций;
5. Акциями компаний-недропользователей крупных месторождений:
⏺ углеводородов;
⏺ драгоценных металлов;
⏺ редких металлов;
⏺ континентального шельфа.
Запрет не действует для сделок по Указу № 416 и 320-ФЗ (топливно-энергетическая сфера, преобразование иностранных филиалов) и операций ПИФов с долей владения менее 1% (кроме передачи активов от иностранных лиц).
ℹ Чтобы совершить сделку даже с небольшими долями (акциями) российских стратегических компаний (предприятий) из финансовой и топливно-энергетической сферы, потребуется получать специально решение Президента РФ (п. 5 Указа № 520).
Уполномоченным для приема заявлений о выдаче разрешения, на основании которых Подкомиссия принимает решение, органом власти определен Минфин. Возможна подача через отраслевой курирующий ФОИВ (приоритетный способ).
Процесс рассмотрения сделок в подкомиссии описан в п.п. 4(1), 4(2) и 13(6) Постановления Правительства РФ от 06.03.2022г. № 295.
⚙ Основание для рассмотрения сделки - обращение из Администрации Президента РФ в уполномоченный орган о целесообразности совершения такой сделки.
⭐ Результат - Мотивированная рекомендация подкомиссии о целесообразности/нецелесообразности сделки (операции).
🕘 После прохождения подкомиссии Президентом РФ выдается специальное разрешение.
ℹ Кстати, такое разрешение, принятое, в соответствии с положениями Указа № 520, недавно получил ВТБ.
Данное распоряжение для ВТБ - это разрешение на сделки с неограниченным кругом лиц по выкупу своих акций и акций подконтрольных ему лиц у недружественных инвесторов без получения отдельного разрешения на каждую подобную сделку (операцию).
Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR
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