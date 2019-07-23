Предварительный договор: когда признают намерениями или авансированием и можно ли отказаться заключения основного договора

Когда предварительный договор могут признать соглашением о намерениях или куплей-продажей с предоплатой, можно ли отказаться от заключения основного договора и когда отказ от его заключения будет законным.

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📄 Самые частые ситуации, когда суд признает предварительный договор другим соглашением

❌ Если в предварительном договоре нет существенных условий будущего договора и обязанности заключить его, то он может быть квалифицировали как соглашение о намерениях (Дела №№ А57-5940/2021 и А60-25600/2021);

❗ Предварительный договор должен содержать условия о предмете, основных условиях будущего договора и сроке его заключения (п.п. 3 и 4 ст. 429 ГК РФ). Без этих условий предварительный договор может быть признан ничем не обязывающим соглашением о намерениях.

❌ Если предварительным договором предусмотрено обязательство внести плату за приобретаемое имущество (полностью или значительную часть) до заключения основного договора, то такой договор будет квалифицирован как договор купли-продажи с условием о предоплате (Дела №№ А51-20969/2021 и А70-3588/2022).

⭐ Правила о предварительном договоре применяются в том случае, когда его условия отвечают признакам такого договора. Если содержание предварительного договора не соответствуют обязательным требованиям ГК РФ, то такой договор могут не признать предварительным.

📄 Можно ли отказаться от заключения основного договора

❌Введенные после заключения предварительного договора санкции и изменение экономической ситуации, которые нельзя было спрогнозировать, не является основанием для отказа от основного договора (Дела №№ А40-93525/2022 и А06-11734/2022).

❗ Изменение экономической ситуации отказаться от заключения основного договора не позволяет. Отказ от его заключения со ссылкой на санкции будет считаться нарушением.

📄 Когда отказ от заключения основного договора не будет считаться нарушением

❤ Отказ от заключения основного договора не может быть признан нарушением, если его незаключение произошло по вине одной сторон (Дела №№ А57-20921/2022 и А70-25368/2022).

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR

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