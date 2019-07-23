Новый кейс от ВС РФ. Последствия уступки долга и его последующего взыскания в обход контрсанкций

О том, что сделки, совершенные в обход контрсанкционного регулирования могут быть признаны недействительными, на моем тг-канале, в других профмедиа и деловых СМИ написано достаточно много разборов и аналитики, но, как показывает практика, некоторые, то ли по незнанию, то ли в силу своего нигилистического отношения к санкционной регуляторике, считают, что, если есть возможность обойти эту регуляторику, то надо обязательно сделать так, чтобы ее обойти.

В деле № А56-2577/2023 по взысканию задолженности уступленной по лицензионному договору возникла, почти, такая ситуация. ПОЧТИ потому, что точка в приведенном споре еще не поставлена, так как Верховный Суд РФ отправил дело на новое рассмотрение.

Суть спора

У ООО «Браво Премиум» (Ответчик) (из РФ) возникла задолженность перед обществом «Новые продукты» (зарегистрированное на территории Украины) по ранее расторгнутому лицензионному договору. Право требования долга было уступлено обществом «Новые продукты» в пользу ООО «Интербрендс Груп» (Истец).

Как разрешился спор

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, так как лицензионный договор был прекращен. 13 арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам отменили это решение, удовлетворив исковые требования.

Ответчик подал кассационную жалобу в Верховный Суд РФ, утверждая, что сделка об уступке права была фиктивной и направлена на обход Указов Президента РФ №№ 322 и 420, регулирующих исполнение обязательств перед правообладателями из недружественных государств.

Верховный Суд РФ, отправляя дело на новый круг рассмотрения отметил, что нижестоящие суды не учли доводы о недобросовестности действий сторон и возможном обходе требований Указов Президента РФ, так как в ходе судебного разбирательства Ответчик неоднократно ссылался на аффилированность истца и украинского кредитора, что могло свидетельствовать о злоупотреблении правом и попытке обойти контрсанкционное регулирование.

Кстати, доводы ответчика о том, что поскольку цедент, получающий по решению суда выплату от цессионария в обход закона, осуществляет открытое финансирование ВСУ, то в таком случае исковые требования в принципе не подлежат удовлетворению, Верховный Суд РФ посчитал необоснованными, так как названные нормативно-правовые акты определяют особый порядок исполнения обязательств, но не исключают возможность разрешения судом спора и вынесения судебного акта по существу.

Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR

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