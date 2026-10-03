За пожарные нарушения — до 800 тысяч: какие штрафы для бизнеса предлагают увеличить

В Госдуму внесен масштабный проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (законопроект № 665-9). Государство предлагает пересмотреть размеры штрафов по целому ряду статей, которые напрямую касаются бизнеса: от пожарной безопасности до эксплуатации опасных объектов. Сразу хочу остудить пыл тех, кто считает, что у нас есть ровно три месяца на подготовку. Проект предусматривает вступление поправок в силу по истечении 90 дней после официального опубликования принятого закона. Отсчитывать этот срок от даты внесения проекта в Госдуму нельзя. По расчётам разработчиков, приведённым в финансово-экономическом обосновании, дополнительные доходы бюджетной системы могут составить около 5,27 млрд рублей ежегодно. Это прогноз поступлений, а не уже полученный результат. Давайте разберем, что именно предлагают изменить, где кроются главные риски для компаний и что нужно проверить на своих объектах уже сейчас.

Пожарная безопасность: до 800 тысяч, но не автоматически

Самые обсуждаемые поправки касаются статьи 20.4 КоАП РФ. По общему составу (ч. 1) штрафы предлагают увеличить следующим образом: Субъект Сейчас По проекту Должностные лица 20–30 тыс. руб. 40–60 тыс. руб. Индивидуальные предприниматели 40–60 тыс. руб. 80–120 тыс. руб. Организации 300–400 тыс. руб. 600–800 тыс. руб. Важно понимать: проект сохраняет возможность вынести предупреждение вместо штрафа по части 1 статьи 20.4. Конкретная ответственность зависит от обстоятельств нарушения, наличия предусмотренных законом оснований для предупреждения, смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также представленных доказательств. Это не значит, что за любую мелочь ООО сразу заплатит 800 тысяч. Отдельно предлагают увеличить ответственность за нарушения, повлёкшие пожар и причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть. По части 6.1 статьи 20.4 штраф для организаций может составить 2–4 млн рублей. Альтернатива — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ГО и ЧС: повторность и неисполненное предписание — разные основания

Блок гражданской обороны и предупреждения ЧС (статьи 20.6 и 20.7) содержит важнейшее нововведение — ответственность за повторные нарушения. Базовые суммы тоже растут. Например, за невыполнение требований в области защиты населения и территорий от ЧС (ч. 1 ст. 20.6): Для должностных лиц: сейчас 10–20 тыс. руб., предлагают 40–100 тыс. руб.

Для организаций: сейчас 100–200 тыс. руб., предлагают 200–500 тыс. руб. Но главный удар придется по тем, кто совершает повторные правонарушения. В предлагаемых частях 1.1 статей 20.6 и 20.7 вводятся отдельные составы. Штрафы для организаций могут составить от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, а для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Практический вывод: Проверьте ранее вынесенные постановления о наказании, сроки исполнения предписаний и документы об устранении нарушений. Повторное правонарушение и неисполнение предписания — разные основания ответственности. Для оценки риска нужно установить, кого ранее наказали, за какой состав и сохраняется ли юридически значимый срок.

Опасные объекты и обязательное страхование

Отдельный блок поправок касается статьи 9.19 КоАП РФ. За эксплуатацию опасного объекта без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца проект предлагает установить для организаций штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей (для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей). Обращаю внимание на юридическую тонкость: речь идет именно об эксплуатации. Ввод объекта в эксплуатацию исключён из этого состава правонарушения. Термин «опасный объект» также шире, чем просто «опасный производственный объект», поэтому под норму могут подпадать разные виды инфраструктуры. Проверьте, все ли ваши действующие объекты застрахованы, а сроки действия полисов не истекли.

Краткая справка: что изменится для граждан и собственников жилья

Поправки затрагивают и физических лиц, но здесь важно не путать составы правонарушений: Регистрация по месту пребывания или жительства ( ст. 19.15.1 КоАП РФ ). Штрафы предлагают увеличить. Но собственникам жилья важно помнить: само отсутствие письменного договора найма не образует нарушения по этой статье. Имеют значение установленные сроки регистрации и законные исключения. Например, освобождение от ответственности предусмотрено при проживании близких родственников, а также при проживании по месту пребывания, если у гражданина есть регистрация по месту жительства в том же субъекте РФ.

Транспорт. Штраф за эксплуатацию машин с превышением нормативов выбросов загрязняющих веществ или шума хотят повысить с 500 рублей до 4–5 тысяч.

Общественный порядок. Штрафы за мелкое хулиганство, курение (включая вейпы) и распитие алкоголя в неположенных местах предлагают удвоить — по общему составу, кроме курения на детских площадках (там санкции и так выше). А вот статья 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) требует уточнения: ответственность предусмотрена не за сам факт употребления алкоголя, а за появление в общественном месте в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Важная правовая оговорка

Многие сейчас спрашивают: «Если проверка уже идет, а штрафы скоро вырастут, нас накажут по-новому?». По общему правилу ответственность определяется законом, действовавшим во время совершения правонарушения. Дата составления протокола сама по себе не определяет размер штрафа. Закон, усиливающий ответственность, обратной силы не имеет. Для длящихся нарушений, продолжающихся после изменения закона, обстоятельства нужно оценивать отдельно.

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