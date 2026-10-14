Платили за партнера, а пополнили свой ЕНС: ошибка в платежке, которая оставляет чужой налог неоплаченным

Ошибка на 300 тысяч рублей

ООО «Старт» перечислило 300 тысяч рублей за ООО «Вектор», но бухгалтер по привычке оставил в поле «ИНН плательщика» реквизиты «Старта». Деньги поступили на ЕНС «Старта».

Если у «Старта» там уже висело отрицательное сальдо в 100 тысяч рублей, система автоматически погасит эту задолженность. При отсутствии других начислений положительное сальдо составит только 200 тысяч. А налог «Вектора» так и останется неоплаченным. Деньги ушли, задача не решена, а распределение средств диктуется пунктом 8 статьи 45 НК РФ.