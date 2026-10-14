Платили за партнера, а пополнили свой ЕНС: ошибка в платежке, которая оставляет чужой налог неоплаченным

Перевести налог за дружественную компанию — дело обычное. Статья 45 НК РФ это прямо разрешает. Но если заполнить платежку по старой памяти, ФНС зачислит деньги на ваш Единый налоговый счет (ЕНС), а недоимку партнера оставит в покое.
Разбираем перечисление ЕНП одной российской организацией за другую: чьи реквизиты поставить, как оформить отношения и что проверить после отправки денег.
Ошибка на 300 тысяч рублей
ООО «Старт» перечислило 300 тысяч рублей за ООО «Вектор», но бухгалтер по привычке оставил в поле «ИНН плательщика» реквизиты «Старта». Деньги поступили на ЕНС «Старта».
Если у «Старта» там уже висело отрицательное сальдо в 100 тысяч рублей, система автоматически погасит эту задолженность. При отсутствии других начислений положительное сальдо составит только 200 тысяч. А налог «Вектора» так и останется неоплаченным. Деньги ушли, задача не решена, а распределение средств диктуется пунктом 8 статьи 45 НК РФ.
Чьи реквизиты указывать на самом деле?
С 1 апреля 2026 года действует Приказ Минфина России от 16.05.2025 № 58н. Для перечисления ЕНП российской организацией за другую российскую организацию правила четкие (п. 33 приложения № 2):
Поле 60 «ИНН плательщика» — ИНН организации, за которую вы платите.
Поле 102 «КПП плательщика» — 0.
Поле 8 «Плательщик» — наименование организации, с банковского счёта которой списываются деньги.
Поле 101 — 01.
Поле 104 «КБК» — 18201061201010000510.
Поле 105 «ОКТМО» — 0.
Важно: эта инструкция относится к ЕНП. Для платежей вне ЕНП порядок заполнения реквизитов нужно проверять отдельно.
Назначение платежа: пример заполнения
Пункт 33.12 приказа № 58н требует указывать в назначении платежа данные фактического отправителя. Вот пример заполнения (подставьте свои данные):
«ЕНП за ООО «Вектор», ИНН [ИНН «Вектора»]. Перечисляет ООО «Старт», ИНН [ИНН «Старта»], КПП [КПП «Старта»].»
Не ждите, что эти формулировки ускорят зачисление или заставят систему направить деньги строго на конкретный налог. Распределение ЕНП работает по своим внутренним алгоритмам, а назначение платежа лишь информирует инспекцию.
Что делать, если деньги уже ушли?
Здесь важно не путать две разные ситуации.
Сценарий 1. Вы указали свой ИНН, и деньги поступили на ваш ЕНС.
Для зачёта в счёт обязанности партнёра нужно положительное сальдо на вашем ЕНС. Кроме того, у партнёра должна существовать соответствующая налоговая обязанность: при её отсутствии инспекция откажет в зачёте, а при превышении суммы долга — зачтёт средства только частично (ст. 78 НК РФ).
Сценарий 2. Вы всё сделали правильно и перечислили деньги на ЕНС партнёра.
Главный риск: фактический отправитель не вправе требовать возврата этих денег из бюджета. Распорядиться положительным сальдо может только сам налогоплательщик, за которого внесены средства.
Как оформить отношения между компаниями
Уплата чужого налога не становится безвозмездной передачей автоматически. До платежа определите и документально оформите основание расчётов между сторонами.
Если выбран заём (п. 5 ст. 807 ГК РФ допускает передачу суммы займа указанному заёмщиком третьему лицу), предусмотрите в договоре перечисление денег именно на уплату налогов заёмщика и условия возврата. Документы должны соответствовать реальным договорённостям, а не подгоняться под факт платежа задним числом.
Чек-лист: Перед платежом и после него
Проверили и документально оформили основание расчётов с партнёром.
В поле 60 «ИНН плательщика» вбит ИНН того, за кого вы платите.
В поле 102 «КПП плательщика» стоит 0.
В назначении платежа указаны ИНН и КПП фактического отправителя.
После перечисления попросили партнёра проверить отражение денег на его ЕНС и состояние обязательств. Банковская отметка об исполнении платёжки не подтверждает, что вы указали нужного налогоплательщика.
Ошиблись в ИНН или не понимаете, как оформить расчёты с партнёром? Проверим платёжку, отражение средств на ЕНС и доступные варианты исправления: разобрать ситуацию.
Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант.
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