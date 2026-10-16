Налоги-2027: кому придется отказаться от патента и какие льготы уже можно применять

ИП заработал за 2026 год 18 млн рублей. На следующий год патент ему уже недоступен, а освобождение от НДС на УСН ещё возможно. Но отсутствие НДС не означает, что налоговая нагрузка останется прежней. На форуме «Деловой России» 15 октября обсуждали инвестиции и поддержку семей работников. Одновременно в СМИ шла дискуссия о будущем спецрежимов. Разбираем, какие расчёты нужно сделать до января и какие предложения пока рано включать в бюджет.

1. Ловушка 18 миллионов: патент закрыт, но УСН жива

Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил порог для освобождения от НДС на УСН на уровне 20 млн рублей на 2027–2029 годы. При этом лимит для патента снизился. Показатель 2026 год 2027 год Порог дохода для освобождения от НДС на УСН 20 млн ₽ 20 млн ₽ Ограничение доходов для применения ПСН 20 млн ₽ 15 млн ₽ Предельный годовой доход на АУСН 60 млн ₽ 60 млн ₽ Пример: если доход ИП за 2026 год составил 18 млн рублей, в 2027 году патент ему уже недоступен. При этом сам по себе такой доход не лишает освобождения от НДС на УСН, так как порог составляет 20 млн ₽. Право на патент и освобождение от НДС нужно проверять отдельно, исходя из разных порогов в статьях 346.45 и 145 НК РФ. Сколько придётся заложить в бюджет?

Допустим, в 2027 году ИП планирует получить те же 18 млн рублей и применять УСН «доходы» со ставкой 6%. Расчётный налог составит 1,08 млн рублей до уменьшения на страховые взносы. Эту сумму нужно сравнить с прежней стоимостью патента и расчётом других доступных вариантов. Прежде чем менять режим, ответьте на три вопроса: Сколько стоил патент в 2026 году с учётом уменьшения на страховые взносы? Какие расходы можно подтвердить для расчёта УСН «доходы минус расходы» (возможно, этот вариант выгоднее)? Оформлено ли применение режима, на котором ИП собирается работать в 2027 году (уведомление подано в срок)?

На форуме предложили расширить налоговые послабления до 1 млн рублей на жильё, детсады и электронные сертификаты. Пока это лишь инициатива. Но действующие правила уже позволяют экономить. Пример: компания выплачивает работнику 300 тыс. рублей единовременной помощи при рождении ребёнка. Если соблюдены условия (выплата в течение первого года и др.), при ставке налога на прибыль 25% она уменьшит налог на 75 тыс. рублей (подп. 19.15 п. 1 ст. 265 НК РФ) — при наличии достаточной налоговой базы. Сама выплата при этом финансируется из собственных денег компании и не облагается НДФЛ (ст. 217 НК РФ) и страховыми взносами (ст. 422 НК РФ). Риск: нельзя сегодня объявить любую оплату жилья или детского сада необлагаемой выплатой, ссылаясь на форум. Для этого нужно самостоятельное действующее основание.

3. НИОКР: коэффициент 2 работает, но требует строгого соответствия

Статья 262 НК РФ предусматривает признание расходов на исследования независимо от конечного результата, но только при соблюдении установленного порядка. Пример расчёта: если все 10 млн рублей затрат отвечают условиям применения коэффициента 2 и могут быть признаны расходами в периоде, налоговые расходы составят 20 млн рублей. При ставке налога на прибыль 25% общий эффект — 5 млн рублей уменьшения налога. Дополнительный эффект коэффициента — 2,5 млн рублей (по сравнению с обычным учетом тех же 10 млн). Важно: для получения всей экономии в этом периоде у компании должна быть достаточная налогооблагаемая прибыль. Что проверить для коэффициента 2: основание его применения, соответствие работ установленному перечню либо специальным условиям НК, состав допустимых затрат, момент признания расходов и требования к отчёту о НИОКР. Обычная закупка софта или настройка серверов НИОКР не являются.

4. Отложенный инвестиционный вычет: поддержка только для успешных

«Вложения в науку, в развитие, в какие-то исследования, в НИОКРы — они всегда практически рискованные», — отметил Владимир Путин. Поэтому будущую налоговую поддержку нельзя считать гарантированным источником финансирования. Президент оценил идею отложенного вычета: «Это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса». И добавил: «Буду просить правительство подумать над этим и предложить эти инструменты». Однако поручение проработать механизм ещё не создаёт права применить его в декларации. Обсуждаемая на форуме модель (озвученная гендиректором «Р-Фарм» Василием Игнатьевым) привязывает льготу к дополнительной налогооблагаемой прибыли. Как точно заметил Игнатьев: «Не будет результата — не будет и льготы». Если проект не принесёт нужной прибыли, стоимость кредита останется коммерческой, а поручительства головной компании сохранятся. Что сделать сейчас: подготовьте финансовую модель инвестпроекта в двух вариантах — без новой льготы и с условным эффектом от неё. Не смешивайте эти обсуждения с действующими региональными и федеральными инвестиционными вычетами (ст. 286.1 и 286.2 НК РФ).

5. Маркировка: сверяйте данные, а не гадайте

На форуме обсуждали расширение доступа бизнеса к сведениям «Честного знака» и стандартизацию работы интеграторов.

Практический вывод для компаний, работающих с маркированными товарами: сверяйте продажи, возвраты и остатки, а причины расхождений документируйте. Разрыв между учетной записью и реальной операцией становится управленческим риском, даже если его пока замечает только собственный бухгалтер.

Чек-лист: что подготовить до января