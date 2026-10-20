Конфискация имущества в 2026 году: когда заберут даже проданный автомобиль, а когда Верховный суд защитит собственника

В 2025 году российские суды приняли решения о конфискации денежных средств на сумму свыше 26 млрд рублей. Только за первое полугодие 2026 года — уже более 17 млрд рублей. По данным Верховного суда, с 2023 года применение конфискации по уголовным делам увеличилось практически вдвое. Имущество изымают не только тогда, когда оно непосредственно получено в результате преступления. Иногда достаточно установить, что автомобиль, оборудование или недвижимость использовались для его совершения. Но есть и обратная сторона: Верховный суд отменяет конфискацию, если не доказаны необходимые обстоятельства, а также пресекает повторное взыскание стоимости имущества. Разбираем свежие выводы ВС РФ на конкретных делах. Когда активы действительно можно защитить, а когда надежда на формальные ошибки следствия не сработает. Все выводы основаны на Тематическом обзоре Верховного суда РФ № 16/2026, утверждённом постановлением Президиума ВС РФ от 14.10.2026 № 20А/2026.

Срубил берёзу — Верховный суд отменил конфискацию автомобиля и прицепа

По делу о незаконной рубке дерева (ущерб 29 769 рублей) суд первой инстанции постановил конфисковать автомобиль и прицеп. Однако Верховный суд отменил это решение (Определение ВС РФ № 51-УД25-13-К8). Суд установил, что обвинительный акт и описание преступления в приговоре не содержали обстоятельств использования автомобиля и прицепа для незаконной рубки. Неочевидный нюанс: это не универсальная защита из-за ошибки в документах. Решающее значение имеют доказанные обстоятельства использования имущества. Если связь актива с преступлением не прописана и не подтверждена доказательствами, изъятие незаконно.

100 млн рублей нельзя взыскать дважды

Недвижимость стоимостью 100 млн рублей сначала похитили, затем легализовали. Из этой суммы 22,757 млн рублей ранее вернули потерпевшему, а ещё 77,243 млн рублей суд присудил ему по гражданскому иску. Однако апелляционный суд дополнительно постановил конфисковать 100 млн рублей как эквивалент преступного дохода от легализации. Кассация отменила эту дополнительную конфискацию. Прокуратура не согласилась, но Верховный суд поддержал кассационную инстанцию (Определение ВС РФ № 67-УДП26-11-К8). Вывод: одно и то же имущество нельзя повторно взыскивать в нарушение правил возмещения вреда потерпевшему (ст. 104.3 УК РФ).

Продал автомобиль — заплати его стоимость

Автомобиль использовался при покушении на сбыт наркотиков. До передачи дела в суд машину продали. Верховный суд разъяснил: продажа сама по себе не устраняет оснований для конфискации (Определение ВС РФ № 31-УДП25-5-К6). При новом рассмотрении с осуждённого взыскали денежный эквивалент — 250 000 рублей (ст. 104.2 УК РФ). Этот принцип работает и с деньгами. В другом деле взятку в 2 888 800 рублей перечислили на карту супруги, которая, согласно материалам дела, не была осведомлена о преступных действиях мужа. Денежный эквивалент при новом рассмотрении конфисковали у самого осуждённого, а не у его супруги. Если основания подтверждены, отчуждение имущества или его перевод на счета родственников не спасает.

Автомобиль оформлен на супругу — это не всегда спасает

В деле о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения автомобиль впоследствии продали. Машина была зарегистрирована на жену, но находилась в совместной собственности супругов. Верховный суд указал: регистрация автомобиля на имя одного из супругов не означает, что второй супруг не является его собственником. Если имущество находится в совместной собственности и использовалось при совершении преступления, возникают основания для конфискации. Последующая продажа машины не исключает взыскания денежного эквивалента (Определение ВС РФ № 60-УДП25-4-К9).

Защитит ли имущество регистрация на компанию?

Само по себе уголовное дело против директора не означает, что можно конфисковать имущество организации. Однако имущество, переданное осуждённым другому лицу или организации, в предусмотренных законом случаях может быть конфисковано, если получатель знал или должен был знать о его преступном происхождении (ч. 3 ст. 104.1 УК РФ). Кроме того, статья 115 УПК РФ допускает арест имущества третьих лиц при наличии установленных законом оснований, в том числе достаточных оснований полагать, что оно получено в результате преступных действий. Поэтому для защиты активов имеют значение документы о приобретении, источники финансирования, фактическое владение и обстоятельства использования имущества.

Бухгалтерия может спасти активы: какие документы хранить?

Бухгалтерские документы в уголовном деле могут оказаться не менее важными, чем показания свидетелей. Договоры приобретения имущества, банковские выписки, платёжные поручения, инвентарные карточки, документы по займам и финансовым вложениям позволяют восстановить историю актива. Но важно понимать: законность приобретения имущества не всегда исключает его конфискацию, если впоследствии оно использовалось как средство совершения преступления и выполнены условия статьи 104.1 УК РФ. Поэтому защита должна доказывать не только источник происхождения денег, но и принадлежность имущества, характер его использования и отсутствие конкретных предусмотренных законом оснований для изъятия.

Пять проверок для защиты имущества

Если возникла проблема Что проверять Арестован автомобиль или оборудование Правовое основание ареста, принадлежность имущества, его прямую связь с предполагаемым преступлением. Имущество оформлено на родственника Реального собственника, режим совместной собственности, законные источники приобретения. Имущество продано до приговора Основания возможного взыскания денежного эквивалента по ст. 104.2 УК РФ. Заявлен гражданский иск потерпевшего Совпадает ли имущество, стоимость которого взыскивается, с предметом предполагаемой конфискации (исключаем двойное взыскание). Имущество приобретено законно Документы об источниках средств, оплате, принадлежности и характере использования (налоговая и финансовая история актива).

Резюме