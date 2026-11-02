Родня, тракторы и «бумажный» НДС: как новая оценка ФНС «сдаст» ваш бизнес контрагентам и как это оспорить

ФНС предлагает новые показатели оценки компаний. Разбираем, что увидят контрагенты, какие признаки не доказывают нарушение и как исправить ошибочную выписку. ФНС готовит расширение методики оценки финансово-хозяйственной деятельности (проект № 02/08/08-26/00170077). В выписках сервиса оценки могут появиться новые показатели: от родственных связей руководителей до операций с контрагентами, имеющими признаки недостоверного документооборота по НДС. Но означает ли отметка о семейном бизнесе автоматическое признание незаконного дробления? Можно ли признать компанию неблагонадёжной только потому, что у неё нет собственного экскаватора? И главное — что делать, если налоговая оценка содержит ошибку, а потенциальный заказчик уже запросил о вас справку? Разбираем проект поправок, действующие правила и практические способы защиты, чтобы вы не стали заложником алгоритмов.

1. Это не обычная выписка из ЕГРЮЛ

Важно понимать статус документа. Речь идёт не о публичной выписке, которую может скачать кто угодно, а о выписке из специального сервиса оценки финансово-хозяйственной деятельности (на базе приказа ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@). Главное отличие: результаты сначала направляются самому оцениваемому субъекту. У компании есть время и право представить возражения и добиться корректировки данных. И только после этого (по установленной процедуре) оценка может быть предоставлена третьим лицам. Это оценочные индикаторы риска, а не приговор суда или акт налоговой проверки.

2. Семейные связи ≠ автоматическое дробление

В проекте действительно появляется показатель, сигнализирующий о признаках принадлежности компании к группе лиц для необоснованного применения льгот МСП. Но дьявол кроется в деталях. Во-первых, уточним саму льготу. С 2026 года тариф 15% применяется не ко всем выплатам сверх МРОТ, а к части выплат, превышающих 1,5 МРОТ (в 2026 году это 40 639,50 ₽), и только при соблюдении условий по приоритетным видам деятельности (письмо ФНС от 17.03.2026 № БС-36-11/1995@). Во-вторых, система не будет автоматически «сливать» в одну кучу любые семейные связи. Показатель срабатывает при совокупности условий: например, владение долей более 25% в другой организации, наличие общего руководителя или руководителей, состоящих в близком родстве, плюс применение льготы по подп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ в течение трёх предшествующих лет. Этот индикатор включается в произвольный шаблон без начисления штрафных баллов. Как прямо указывает ФНС (письмо от 09.08.2024 № СД-4-7/9113): «Различные виды деятельности, самостоятельные сотрудники, помещения, банковские счета и реальные деловые цели могут подтверждать независимость компаний. Однако окончательный вывод зависит от всей совокупности обстоятельств, включая фактическое управление бизнесом и использование общих ресурсов».

3. «Бумажный» НДС: алгоритм против реальности

Проект предусматривает анализ вычетов НДС по операциям с контрагентами, которые автоматизированные системы ФНС помечают как имеющих признаки подачи деклараций с ложными сведениями. Анализируются четыре налоговых периода, предшествующих последнему завершённому. Но здесь важна юридическая точность: отрицательный показатель налоговой оценки сам по себе не устанавливает факт налогового правонарушения и не является решением о доначислении НДС. При возникновении претензий инспекция должна обосновать их в установленной законом процедуре. Что делать бухгалтеру: если вы увидели несоответствие, не спешите добровольно снимать вычеты только из-за индикатора. Проверьте реальный характер поставки, наличие первичных документов, книги покупок и возможные технические расхождения в декларациях.

4. УСН и НДС: ориентируемся на закон, а не на слухи

Напомню: с 2026 года порог дохода для освобождения упрощенцев от НДС составляет 20 млн рублей (по итогам 2025 года). При этом общая ставка НДС в 2026 году составляет 22%, а специальные ставки для УСН — 5% и 7% (при соблюдении условий). Важный нюанс на будущее. Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил порог доходов для освобождения от НДС при УСН на уровне 20 млн рублей до 2029 года включительно. Снижение до 15 млн рублей предусмотрено с 2030 года, до 10 млн рублей — с 2031 года. Поэтому предпринимателям необходимо ориентироваться на действующую редакцию статьи 145 НК РФ, а не на первоначально запланированное снижение лимитов, которое иногда мелькает в устаревших памятках.

5. Где ваши тракторы? ФНС проверит имущество, но аренду никто не отменял

В выписке действительно появятся данные о наличии зарегистрированной самоходной техники, тракторов и производственной недвижимости. Однако здесь есть неочевидная ловушка: наличие договора аренды или лизинга не гарантирует, что соответствующий показатель в системе автоматически станет положительным. Корректировка конкретного индикатора зависит от того, какие именно сведения и критерии заложены в методику. Тем не менее, документы об аренде, лизинге или субподряде подтверждают реальную способность компании выполнять работы и служат весомым аргументом при защите деловой репутации перед контрагентом.

6. План действий: как проверить и оспорить оценку (реальные сроки)