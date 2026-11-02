Родня, тракторы и «бумажный» НДС: как новая оценка ФНС «сдаст» ваш бизнес контрагентам и как это оспорить

ФНС предлагает новые показатели оценки компаний. Разбираем, что увидят контрагенты, какие признаки не доказывают нарушение и как исправить ошибочную выписку.
ФНС готовит расширение методики оценки финансово-хозяйственной деятельности (проект № 02/08/08-26/00170077). В выписках сервиса оценки могут появиться новые показатели: от родственных связей руководителей до операций с контрагентами, имеющими признаки недостоверного документооборота по НДС.
Но означает ли отметка о семейном бизнесе автоматическое признание незаконного дробления? Можно ли признать компанию неблагонадёжной только потому, что у неё нет собственного экскаватора? И главное — что делать, если налоговая оценка содержит ошибку, а потенциальный заказчик уже запросил о вас справку?
Разбираем проект поправок, действующие правила и практические способы защиты, чтобы вы не стали заложником алгоритмов.
1. Это не обычная выписка из ЕГРЮЛ
Важно понимать статус документа. Речь идёт не о публичной выписке, которую может скачать кто угодно, а о выписке из специального сервиса оценки финансово-хозяйственной деятельности (на базе приказа ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@).
Главное отличие: результаты сначала направляются самому оцениваемому субъекту. У компании есть время и право представить возражения и добиться корректировки данных. И только после этого (по установленной процедуре) оценка может быть предоставлена третьим лицам. Это оценочные индикаторы риска, а не приговор суда или акт налоговой проверки.
2. Семейные связи ≠ автоматическое дробление
В проекте действительно появляется показатель, сигнализирующий о признаках принадлежности компании к группе лиц для необоснованного применения льгот МСП. Но дьявол кроется в деталях.
Во-первых, уточним саму льготу. С 2026 года тариф 15% применяется не ко всем выплатам сверх МРОТ, а к части выплат, превышающих 1,5 МРОТ (в 2026 году это 40 639,50 ₽), и только при соблюдении условий по приоритетным видам деятельности (письмо ФНС от 17.03.2026 № БС-36-11/1995@).
Во-вторых, система не будет автоматически «сливать» в одну кучу любые семейные связи. Показатель срабатывает при совокупности условий: например, владение долей более 25% в другой организации, наличие общего руководителя или руководителей, состоящих в близком родстве, плюс применение льготы по подп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ в течение трёх предшествующих лет.
Этот индикатор включается в произвольный шаблон без начисления штрафных баллов. Как прямо указывает ФНС (письмо от 09.08.2024 № СД-4-7/9113): «Различные виды деятельности, самостоятельные сотрудники, помещения, банковские счета и реальные деловые цели могут подтверждать независимость компаний. Однако окончательный вывод зависит от всей совокупности обстоятельств, включая фактическое управление бизнесом и использование общих ресурсов».
3. «Бумажный» НДС: алгоритм против реальности
Проект предусматривает анализ вычетов НДС по операциям с контрагентами, которые автоматизированные системы ФНС помечают как имеющих признаки подачи деклараций с ложными сведениями. Анализируются четыре налоговых периода, предшествующих последнему завершённому.
Но здесь важна юридическая точность: отрицательный показатель налоговой оценки сам по себе не устанавливает факт налогового правонарушения и не является решением о доначислении НДС. При возникновении претензий инспекция должна обосновать их в установленной законом процедуре.
Что делать бухгалтеру: если вы увидели несоответствие, не спешите добровольно снимать вычеты только из-за индикатора. Проверьте реальный характер поставки, наличие первичных документов, книги покупок и возможные технические расхождения в декларациях.
4. УСН и НДС: ориентируемся на закон, а не на слухи
Напомню: с 2026 года порог дохода для освобождения упрощенцев от НДС составляет 20 млн рублей (по итогам 2025 года). При этом общая ставка НДС в 2026 году составляет 22%, а специальные ставки для УСН — 5% и 7% (при соблюдении условий).
Важный нюанс на будущее. Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил порог доходов для освобождения от НДС при УСН на уровне 20 млн рублей до 2029 года включительно. Снижение до 15 млн рублей предусмотрено с 2030 года, до 10 млн рублей — с 2031 года. Поэтому предпринимателям необходимо ориентироваться на действующую редакцию статьи 145 НК РФ, а не на первоначально запланированное снижение лимитов, которое иногда мелькает в устаревших памятках.
5. Где ваши тракторы? ФНС проверит имущество, но аренду никто не отменял
В выписке действительно появятся данные о наличии зарегистрированной самоходной техники, тракторов и производственной недвижимости.
Однако здесь есть неочевидная ловушка: наличие договора аренды или лизинга не гарантирует, что соответствующий показатель в системе автоматически станет положительным. Корректировка конкретного индикатора зависит от того, какие именно сведения и критерии заложены в методику. Тем не менее, документы об аренде, лизинге или субподряде подтверждают реальную способность компании выполнять работы и служат весомым аргументом при защите деловой репутации перед контрагентом.
6. План действий: как проверить и оспорить оценку (реальные сроки)
Самый полезный навык сейчас — умение работать с сервисом оценки до того, как его увидит контрагент. Маршрут зависит от вашего статуса:
- Для организации (ООО): Личный кабинет юридического лица → «Сведения о ЮЛ» → «Как меня видит налоговая» → «Сервис оценки юридических лиц».
- Для ИП: Личный кабинет предпринимателя → «Как меня видит налоговая» → «Перейти в сервис оценки ИП» (или соответствующий пункт меню).
Как работает процедура защиты:
1. Сначала выписку получает оцениваемая компания.
2. Ей предоставляется 5 рабочих дней для проверки и подачи заявления о корректировке с приложением подтверждающих документов.
3. ФНС рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней и либо корректирует результат, либо направляет мотивированный отказ. (Важно: ФНС обязана рассмотреть заявление, но не обязана его удовлетворить).
4. Когда выписка поступит контрагенту: по истечении 10 рабочих дней после предоставления её оцениваемому лицу (если подано заявление) либо 5 рабочих дней (если заявления не было).
Источник: разъяснение УФНС России по Липецкой области от 10.09.2026, приложение № 3 к приказу № ЕД-7-31/1041@.
Это ваш легальный шанс исправить «цифровой след» до того, как выписку запросят третьи лица. Проверить подлинность выписки можно через [специальный сервис ФНС](https://service.nalog.ru/scoring/index.html).
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Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант.