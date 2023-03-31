Иногда до Верховного суда доходят такие дела, что даже удивляешься как нижестоящие суды сами не разобрались в ситуации.

Суть дела

В 1998 году супруги развелись. По соглашению о разделе имущества мужчина получил участок на 1200 квадратов, а женщина 2 квартиры.

В 2018 году мужчина банкротится. Финансовый управляющий включил в конкурсную массу 2 квартиры бывшей жены, поскольку по его мнению квартиры по-прежнему являются общим имуществом супругов.

Бывшая жена обратилась в суд, чтобы исключить квартиры из конкурсной массы.

Суд 1-й инстанции был на стороне управляющего. Тут лучше процитировать:

Судом установлено, что единственной целью заключения мирового соглашения, предусматривающего отчуждение недвижимого имущества, являлось его сокрытие от обращения взыскания со стороны кредиторов.

Внимание, вопрос: как должник мог предвидеть, что через 20 лет у него появятся кредиторы и начнется банкротство? При условии, что на момент расторжения брака закона о банкротстве не существовало.

Апелляция встала на сторону бывшей жены. Как минимум, потому что должник не пользовался квартирами более 20 лет и срок исковой давности успел несколько раз истечь.

Кассация же была солидарна с судом 1-й инстанции.

Вот так это дело и попало в Верховный суд, который подтвердил доводы апелляционного суда и встал на сторону бывшей жены.

Источник

Дело № А40-155682/2017

P. S.

Мы пробовали узнать мнение СhatGPT по поводу данного дела, но нейросеть решила не оценивать выводы Верховного суда. А что думаете вы?