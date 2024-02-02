Как засудить дорожный знак на 50 000 руб. Судебное дело

Девушка подала иск в суд на компанию, которая установила этот знак.
В суде модель решила взыскать с ООО:
за несостоявшуюся модельную съемку из-за повреждения лица — 20 000 рублей;
компенсацию морального вреда — 500 000 рублей.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что дорожный знак был установлен не по ГОСТу — он был недостаточной высоты.
В итоге суд решил, что иск девушки следует удовлетворить. Правда компенсацию вреда суд снизил до 30 000 рублей.
Что вы думаете об этом необычном деле? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Источник
Дело Невского районного суда Санкт-Петербурга № 2-2140/2023.
Начать дискуссию