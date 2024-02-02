Как засудить дорожный знак на 50 000 руб. Судебное дело

Героиня нашей истории работает моделью. Однажды, когда она шла домой, ударилась головой о дорожный знак. Знак в ответ рассек ей губу.

Девушка подала иск в суд на компанию, которая установила этот знак.

В суде модель решила взыскать с ООО:

за несостоявшуюся модельную съемку из-за повреждения лица — 20 000 рублей ;

компенсацию морального вреда — 500 000 рублей.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что дорожный знак был установлен не по ГОСТу — он был недостаточной высоты.



В итоге суд решил, что иск девушки следует удовлетворить. Правда компенсацию вреда суд снизил до 30 000 рублей.

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Источник

Дело Невского районного суда Санкт-Петербурга № 2-2140/2023.