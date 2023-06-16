Нужна ли вам лицензия на образовательную деятельность

Или какие есть юридические модели, для того чтобы делиться знаниями.

Вы чувствуете, что у вас есть чему поучиться и хотите хотите делиться знаниями.

Нужна ли вам образовательная лицензия, по какой юридической модели это можно сделать

Базово доступны 3 модели:

образовательная деятельность

информационные услуги/просветительство

лицензионная модель

Информационные услуги и лицензионная модель могут иметь пересечения и в отдельных случаях даже взаимозаменяться, но образовательная деятельность, как лицензируемая деятельность, стоит отдельно.

Образовательная деятельность

В соответствии с Законом об образовании:

Образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Образовательная деятельность — деятельность по реализации образовательных программ.

Образовательная программа — комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.

За этими тяжеловесными определениями лежит следующее.

Если то, чем вы занимаетесь:

имеет заранее определенный план, т.е. вы составили программу обучения и запланировали результаты освоения этой программы, а не проводите отдельные мастер-классы

у вас есть учебный план, расписание, образовательная методика, вы даете и проверяете домашние задания и т.д.

вы проверяете результаты и выдаете документ об образовании

то у вас образовательная деятельность, которая подлежит лицензированию, кроме отдельных исключений.

Получение образования оформляется договорами образовательных услуг. В силу этого на него распространяются присущие договору возмездного оказания услуг риски, связанные с возможностью заказчика отказаться от исполнения договора в любой момент, если договор заключен гражданином — то на данный договор распространяются и положения Закона о защите прав потребителей.

Лицензирование образовательной деятельности

Нужна ли образовательная лицензия ИП без сотрудников

Бытует мнение, что ИП без работников лицензия не нужна. Это во многом заблуждение, связанное с тем, что нормы в отношении ИП разнесены по разным частям Закона об образовании и полностью его не все читали.

Да, действительно, в соответствии с п. 2 ст. 91 Закона об образовании, соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности не являются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность непосредственно.

Но! Дело в том, что возможности индивидуальных предпринимателей хоть с педагогическими работниками, хоть без, в принципе ограничены по видам образовательных программ, которые они вправе осуществлять.

В соответствии с п. 3 ст. 32 Закона об образовании индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения. И все.

Критерии отнесения образовательных программ к тому или иному виду установлены Законом об образовании и подзаконными нормативными актами (Минпросвещения, Минобразования и др.).

К основным образовательным программам относятся:

основные общеобразовательные программы — образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;

дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются для детей и для взрослых, дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются для детей, дополнительные образовательные программы спортивной подготовки реализуются для детей и для взрослых.

основные программы профессионального обучения — программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Профессиональное обучение носит прикладной характер, перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, устанавливается подзаконным нормативным актом (сейчас это приказ Минобрнауки от 02.07.2013 № 513).

Т.е. такие «вкусные» и апеллирующие к профессиональному честолюбию направления как программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки для индивидуальных предпринимателей недоступны.

К слову, в их отношении тоже есть требования, нельзя просто разработать программу и назвать ее программой повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

Тут сразу же скажу про так называемую сетевую форму реализации образовательных программ. На практике это происходит так, что некий институт с лицензией заключает за много денег договор с ИП на реализацию образовательной программы, ИП все делает сам, но выдает своим ученикам диплом этого института. Институт же на бумаге осуществляет некую аккредитацию образовательной программы и все.

Мне пока неизвестны (но я специально и не искала) случаи привлечения к ответственности за такую деятельность, но по мне — это обход закона, т.к. смысл сетевой формы в объединении равнозначных образовательных организаций.

От того что лицо без лицензии заключило договор с организацией с лицензией не делает его деятельность более законной, т.к. он по-прежнему не прошел предусмотренный государственный контроль, аккредитация одной образовательной организацией программы другой образовательной организацией законом не предусмотрена.

Если столько ограничений — то в чем смысл заниматься образовательной деятельностью, а не проводить серии мастер-классов, к примеру?

Помимо того, что у многих лежит душа именно к образовательной деятельности, обучение в образовательной организации с лицензией или у ИП без лицензии позволяет физическим лицам получить социальный налоговый вычет, что может являться преимуществом.

С другой стороны, выдавать диплом «заборостроительного института» при сетевой форме реализации образовательных программ — сомнительное преимущество.

Информационные услуги

Если ваша деятельность не подпадает под образовательную, то вы можете структурировать ее через оказание информационных услуг. Это могут быть как разовые услуги, так и модель по подписке/абонентская.

С точки зрения рисков отказа заказчика от договора — те же, что я описала выше для образовательных услуг. При абонентской форме рисков меньше, но такая форма может вам и не подойти.

Просветительство включено в Закон об образовании, но не является образовательной деятельностью, в принципе, просветительскую деятельность тоже можно облечь в договор об оказании информационных услуг.

Если вы работаете в интернете через платформу, то можно работать по лицензионной модели — предоставление лицензии на использование платформы (на всякий случай — это другая лицензия, это право использования результата интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора).

С помощью лицензионного договора можно оформить срок доступа на определенный срок и ограничить возможность досрочного одностороннего отказа от договора.

На лицензионные договоры действие Закона о защите прав потребителей не распространяется, хотя не исключено и появление обратной судебной практики, и внесение изменений в законодательство. По крайней мере, Роспотребнадзор периодически выпускает пресс-релизы относительно нарушения прав потребителей при доступе к сервисам на основании лицензий.

Надеюсь, материал был для вас полезен и помог разобраться что к чему.

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