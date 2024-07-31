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Ольга Неволина
Обзоры для бухгалтера

ФНС России опубликовала обзор решений по жалобам

(Письмо ФНС России от 21.06.2024 № КЧ-4-9/7026). В обзор включили 30 эпизодов по самым распространенным спорам (🙊 в том числе один из них — мой). Прикладываю полный текст письма и расскажу о трех интересных.
ФНС России опубликовала обзор решений по жалобам

❶. Нельзя требовать уплату пеней, если суд приостановил взыскание недоимки.

Налогоплательщик оспаривал решение по проверке и одновременно попросил суд принять обеспечительные меры — приостановить взыскание задолженности до вступления в силу решения суда. Суд согласился. Но компания получила требование об уплате пеней, начисленных на недоимку. ИФНС решила, что обеспечительные меры на них не распространяются. Вывод контролеров основан на том, что с 2023 года в решении по проверке пени не указывают. Значит, в определении суда они также не были отражены. Компания не согласилась с этой позицией и пожаловалась в ФНС.

⚖️ ФНС России поддержала налогоплательщика.
Принятые обеспечительные меры означают, что инспекция должна приостановить взыскание доначисленных сумм (п. 29 постановления Пленума ВС от 01.06.2023 № 15).
Пени — это способ заставить налогоплательщика уплачивать налоги вовремя. Они производны от недоимки и не являются самостоятельной обязанностью (п. 1 ст. 72 НК, определения КС от 17.02.2015 № 422-О, от 08.02.2007 № 381-О-П).

Несмотря на то что с 1 января 2023 года пени не прописывают в решении ИФНС, их также следует исключать из совокупной недоимки (подп. 3 п. 7 ст. 11.3 НК). Так что действия проверяющих незаконны
(Решение ЦА ФНС России от 04.10.2023 № БВ-3-9/12786).

❷. Осмотр и выемка на чужой территории не противоречат НК РФ.

Налогоплательщик арендовал часть единого офисного пространства, которое условно зонировано с помощью перегородок. Туда пришли налоговики с осмотром и выемкой. Налоговики осмотрели все помещения. И обнаружили в них документы компании и ее контрагентов, относящиеся к предмету проверки. Компания решила, что осмотр чужих помещений и изъятие документов неправомерны и пожаловалась в ФНС.

⚖️ФНС России была на стороне инспекции.
ИФНС ничего не нарушила. Статья 92 НК не запрещает осматривать помещения третьих лиц, если у инспекции есть информация, что там могут находиться документы и предметы, связанные с предметом проверки. А в статье 94 сказано, что нельзя изымать только документы и предметы, которые не относятся к предмету проверки.
Про отношение их к проверяемому лицу речь не идет
(Решение ЦА ФНС России от 15.01.2024 № БВ-2-9/371).

❸. Как определять размер действительных налоговых обязательств при переквалификации агентского договора.

Налогоплательщик на УСН "Доходы" заключил агентский договор с Яндекс.Такси. Самостоятельно он перевозки пассажиров не осуществлял. Для этого привлекал третьих лиц. В доходах для целей УСН учитывал только суммы агентского вознаграждения, которое он получил от третьих лиц за оказание услуг по предоставлению доступа к платформе.
Налоговики посчитали, что деньги, полученные налогоплательщиком, в полном размере являются его выручкой от реализации услуг по перевозке. Налогоплательщик не согласился с этой позицией и пожаловалась в ФНС.

⚖️ФНС России поддержала налоговиков, указав, что фактически между сторонами сложились не агентские отношения, а правоотношения, свойственные договору подряда и договору перевозки.
Следовательно, сумма, поступившая на расчетный счет заявителя, является денежными средствами, поступившими за оказание услуги по перевозке (платой за оказание услуги такси), и именно с этой суммы подлежит уплате налог по УСН.
А так как налогоплательщик применяет УСН "Доходы", у него нет возможности уменьшить поступления на стоимость услуг привлеченных третьих лиц
(Решение ЦА ФНС России от 06.02.2024 № БВ-2-9/1552@).

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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина

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Налоговый юрист для бухгалтера. Мои разборы удивляют даже самых опытных бухгалтеров. 🔥 Про самые актуальные новости в сфере налогового и бухгалтерского законодательства. ❌Рекламу не размещаю

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