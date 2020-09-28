Вместе с налогом с истекшим сроком взыскания из сальдо должны исключить и пени

Согласно позиции КС РФ пени не начисляют на налоги, право на взыскание которых инспекция утратила.



ФНС разъяснила, что в случае пропуска срока взыскания налога налоговик теряют возможность взыскания пеней, начисленных на него.



Ведомство рассказало, как в таком случае поступают с пенями:

☑️- если налог исключен из совокупной обязанности из-за истечения срока взыскания, пени также исключают из сальдо ЕНС до даты вступления в силу судебного акта о восстановлении срока или взыскании таких сумм;

☑️- если по налогу суд принял решение о восстановлении пропущенного срока или взыскании недоимки, пени также восстанавливают в совокупной обязанности;

☑️- если по налогу суд принял акт об утрате возможности взыскания недоимки из-за истечения срока, в т.ч. есть определение об отказе в восстановлении срока подачи заявления в суд о взыскании, налог и пени признают безнадежными к взысканию и списывают.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина