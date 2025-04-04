Обязательные отчисления за интернет-рекламу с 1 апреля

КТО ОБЯЗАН ПЛАТИТЬ СБОР?
✅Производить обязательные отчисления должны рекламораспространители и операторы рекламных систем, которые занимаются распространением рекламы в Интернете, направленной на российского потребителя (ч. 1 ст. 18.2 Закона о рекламе).
Плательщиками также признаются лица (посредники):
✅- осуществляющие действия в целях распространения рекламы в Интернете по поручению и за счёт рекламодателя и (или) рекламораспространителя;
✅- оказывающие услуги по распространению рекламы в Интернете в интересах рекламодателя и (или) рекламораспространителя ( ч. 10 ст. 18.2 Закона о рекламе).
✅Если российский рекламодатель пользуется услугами иностранного рекламораспространителя для привлечения внимания отечественных потребителей, то он обязан сам рассчитать и удержать сумму сбора из оплаты таких услуг (ч. 5 ст. 18.2 Закона о рекламе).
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОЙ ДЛЯ ОТЧИСЛЕНИЙ?
Базой для расчета обязательных отчислений является доход, полученный в течение квартала. Отсчёт кварталов ведётся с начала календарного года (ч. 3 ст. 18.2 Закона о рекламе).
Для посредников базой признаётся посредническое вознаграждение, полученное за квартал (ч. 11 ст. 18.2 Закона о рекламе).
Размер обязательных отчислений составляет 3% квартального дохода (ч. 4 ст. 18.2 Закона о рекламе).
КОГДА НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ СБОР?
Отчисления не уплачиваются при распространении рекламы (ч. 12 ст. 18.2 Закона о рекламе):
1️⃣. На сайтах в Интернете, владельцами которых являются вещатели телеканалов, радиоканалов и информационные агентства;
2️⃣. На сайтах сетевых изданий, редакции и учредители которых соответствуют одному из следующих критериев:
✔️- учреждены государственными или муниципальными органами и организациями либо в их уставном (складочном) капитале имеется доля (вклад) РФ, субъекта РФ или муниципального образования;
✔️- в течение года получали бюджетные ассигнования из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или местного бюджета на функционирование СМИ (в т.ч. в форме субсидий);
✔️- осуществляют деятельность редакции, и (или) издателя, и (или) учредителя периодического печатного издания в случае, если совокупный тираж выпускаемой продукции, вышедшей в свет в течение года, составил не менее чем:
📌- 15 млн экземпляров периодических печатных изданий, выходящих в свет с периодичностью 2 и более раза в неделю;
📌- 2,5 млн экземпляров периодических печатных изданий, выходящих в свет с периодичностью 1 раз в неделю, 1 раз в 2 недели или 1 раз в 3 недели;
📌- 700 000 экземпляров периодических печатных изданий, выходящих в свет с периодичностью 1 раз в месяц или 1 раз в 2 месяца;
📌- 300 000 экземпляров периодических печатных изданий, выходящих в свет с периодичностью 1 раз в квартал и реже;
3️⃣. На общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и телеканалах, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории РФ.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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