Обязательные отчисления за интернет-рекламу с 1 апреля

КОГДА НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ СБОР?

Отчисления не уплачиваются при распространении рекламы (ч. 12 ст. 18.2 Закона о рекламе):

1️⃣. На сайтах в Интернете, владельцами которых являются вещатели телеканалов, радиоканалов и информационные агентства;

2️⃣. На сайтах сетевых изданий, редакции и учредители которых соответствуют одному из следующих критериев:

✔️- учреждены государственными или муниципальными органами и организациями либо в их уставном (складочном) капитале имеется доля (вклад) РФ, субъекта РФ или муниципального образования;

✔️- в течение года получали бюджетные ассигнования из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или местного бюджета на функционирование СМИ (в т.ч. в форме субсидий);

✔️- осуществляют деятельность редакции, и (или) издателя, и (или) учредителя периодического печатного издания в случае, если совокупный тираж выпускаемой продукции, вышедшей в свет в течение года, составил не менее чем:

📌- 15 млн экземпляров периодических печатных изданий, выходящих в свет с периодичностью 2 и более раза в неделю;

📌- 2,5 млн экземпляров периодических печатных изданий, выходящих в свет с периодичностью 1 раз в неделю, 1 раз в 2 недели или 1 раз в 3 недели;

📌- 700 000 экземпляров периодических печатных изданий, выходящих в свет с периодичностью 1 раз в месяц или 1 раз в 2 месяца;

📌- 300 000 экземпляров периодических печатных изданий, выходящих в свет с периодичностью 1 раз в квартал и реже;

3️⃣. На общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и телеканалах, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории РФ.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog