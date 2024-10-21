Новые налоговые инициативы: плати больше, если не заводишь детей или уезжаешь за границу

Налог на имущество: дети или дополнительные проценты
Первая инициатива — это повышение налога на имущество на 0,5% для тех, кто не имеет детей. Как пояснил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев, это одна из мер, разработанных для улучшения демографической ситуации в стране.
«У нас полтора года длилось исследование, мы летом опубликовали заключительный отчет. Изучался и набор мер демографического характера, которые могли бы положительно сказаться на сегодняшней не очень радужной демографической обстановке. Налог на бездетных среди 15 рассмотренных нами мер лидирует», — сообщил Алиев.
То есть, если у вас нет детей — будьте готовы платить больше не только за имущество, но и за наследство и даже налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такая мера, по мнению властей, должна стимулировать население к увеличению рождаемости.
Второе гражданство? Плати больше за всё!
Следующая инициатива касается тех, кто решит получить второе гражданство. Власти предложили удвоить НДФЛ, транспортный налог и налог на имущество для граждан, обладающих несколькими паспортами.
Этот законопроект уже обсуждается в Госдуме, и в нём также содержится предложение изменить Налоговый кодекс, чтобы официально узаконить дискриминацию налогоплательщиков по признаку гражданства. То есть, граждане с двумя паспортами должны будут платить в два раза больше налогов на имущество и доходы. Ссылка на законопроект для тех, кто хочет ознакомиться с ним подробнее: [законопроект № 729266-8].
Пример арифметики: как вырастет налог на имущество
Допустим, у вас есть квартира стоимостью 10 миллионов рублей. Ставка налога на имущество составляет 0,1%, что в денежном выражении составляет 10 тысяч рублей:
10 000 000 х 0,1% = 10 000 рублей.
Но если у вас нет детей, то добавляется ещё 0,5%. А если вы решите получить второе гражданство, ставка может удвоиться до 1,2%. Итоговая сумма налога на имущество может возрасти до 120 тысяч рублей:
10 000 000 х 1,2% = 120 000 рублей.
Таким образом, вместо 10 тысяч рублей вы будете платить 120 тысяч. Это ли не «отличная» мотивация для граждан не уезжать за границу и активно заводить детей?
Заключение
Эти инициативы вызывают множество вопросов. Будет ли реальная польза от введения таких налогов? Станет ли это мотивировать людей к рождению детей и отказу от второго гражданства? Или же такие меры просто увеличат налоговую нагрузку на и без того незащищённые слои населения? В любом случае, остаётся только наблюдать за дальнейшим развитием событий.
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Комментарии1
Ну как сказать )