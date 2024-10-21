Новые налоговые инициативы: плати больше, если не заводишь детей или уезжаешь за границу

Первая инициатива — это повышение налога на имущество на 0,5% для тех, кто не имеет детей. Как пояснил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев, это одна из мер, разработанных для улучшения демографической ситуации в стране.

«У нас полтора года длилось исследование, мы летом опубликовали заключительный отчет. Изучался и набор мер демографического характера, которые могли бы положительно сказаться на сегодняшней не очень радужной демографической обстановке. Налог на бездетных среди 15 рассмотренных нами мер лидирует», — сообщил Алиев.

То есть, если у вас нет детей — будьте готовы платить больше не только за имущество, но и за наследство и даже налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такая мера, по мнению властей, должна стимулировать население к увеличению рождаемости.