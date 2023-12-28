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Бухгалтеры

Всех клерков с наступающим Новым годом! Предновогодние настроение

Настроение предпраздничное. Немного прекрасного нам в ленту!

Декабрило —

Морозно, снежно.

Красносолнечно, безмятежно.

Зябкоутренне, сладкосонно,

Разноцветно и многозвонно.

Серебристо, ветрохлестко.

Снегохрустно. Снегоблестно.

Новогодне, зимнечудно,

Скоропразднично и простудно.

Безднозвездно, яснолунно.

Хвойноелочно, легкодумно.

Снеговично, красиво-снегУрочно,

ДедМорозно, подарочно, шуточно.

Весело, пьяно, нарядно,

Салютно, громкопетардно.

Рукостыло и согревательно,

Обязательно-с-горки-катательно.

Поздравлятельно, мимило,

Снова-опять декабрило...

Комментарии

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