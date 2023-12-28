Всех клерков с наступающим Новым годом! Предновогодние настроение

Декабрило —
Морозно, снежно.
Красносолнечно, безмятежно.
Зябкоутренне, сладкосонно,
Разноцветно и многозвонно.
Серебристо, ветрохлестко.
Снегохрустно. Снегоблестно.
Новогодне, зимнечудно,
Скоропразднично и простудно.
Безднозвездно, яснолунно.
Хвойноелочно, легкодумно.
Снеговично, красиво-снегУрочно,
ДедМорозно, подарочно, шуточно.
Весело, пьяно, нарядно,
Салютно, громкопетардно.
Рукостыло и согревательно,
Обязательно-с-горки-катательно.
Поздравлятельно, мимило,
Снова-опять декабрило...
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