Банкротство юридических лиц

Бухгалтерский баланс не обманешь

Человек, знакомый с методологией ведения двойной записи, сможет вывести на чистую воду любого злоумышленника, который пытается искажать отчетность в корыстных целях. Например, в банкротстве.

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Двойная запись - очень мощный инструмент.

Она дает не только контрольное соотношение (активы=пассивам), но и срез значений на дату, который можно пойти пересчитать руками.

Например, в банкротстве, список кредиторов в реестре - это сумма долгов. А дальше активы=пассивам, значит, если имущества в конкурсной массе нет, то это все убыток. Иначе баланс не сойдется. А дальше сравниваем с предыдущим периодом.

Если убытка в балансе не было, то значит это (убыток в сумме всех заявленных долгов!!!) все наворотили в период, предшествующий банкротству, если убыток был, значит еще тогда надо было подавать иск о самобанкротстве.

Соппа Кирилл
Соппа Кирилл
налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники

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