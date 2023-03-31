Бухгалтерский баланс не обманешь

Двойная запись - очень мощный инструмент.

Она дает не только контрольное соотношение (активы=пассивам), но и срез значений на дату, который можно пойти пересчитать руками.

Например, в банкротстве, список кредиторов в реестре - это сумма долгов. А дальше активы=пассивам, значит, если имущества в конкурсной массе нет, то это все убыток. Иначе баланс не сойдется. А дальше сравниваем с предыдущим периодом.

Если убытка в балансе не было, то значит это (убыток в сумме всех заявленных долгов!!!) все наворотили в период, предшествующий банкротству, если убыток был, значит еще тогда надо было подавать иск о самобанкротстве.