Продолжаем публиковать уроки углубленного чтения бухгалтерского баланса

Что-то вообще мешает должнику в банкротстве «нарисовать» нужную отчетность? Он ведь тоже знает методику, по которой Вы будете делать финанализ. Есть вообще способ понять, что банкротство было действительно преднамеренным, а отчетность специально нарисована такая, чтобы финансовый анализ не показал злоупотреблений? Смотрите пример в нашем видео (18+).