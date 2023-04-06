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Соппа Кирилл
Банкротство

Продолжаем публиковать уроки углубленного чтения бухгалтерского баланса

Что-то вообще мешает должнику в банкротстве «нарисовать» нужную отчетность? Он ведь тоже знает методику, по которой Вы будете делать финанализ. Есть вообще способ понять, что банкротство было действительно преднамеренным, а отчетность специально нарисована такая, чтобы финансовый анализ не показал злоупотреблений? Смотрите пример в нашем видео (18+).

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Мы разбирали методику в нашем предыдущем ролике, сегодня разберем конкретный пример.

Проведение процедуры Due diligence банкротящейся компании по публичной финансовой отчетности.

Соппа Кирилл

Соппа Кирилл

налоговый консультант в Уроки налоговой схемотехники

12 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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