У айтишников с отсрочкой от армии осталось только два месяца в году, когда они могут сменить работу без риска оказаться в войсках

До конца осеннего призыва (он завершится 31 декабря) менять работу IT-специалистам призывного возраста не стоит, чтобы не возникли проблемы с призывом в армию, сказала Курбанова.

Сотрудникам IT-компаний следует планировать смену места работы с учетом дат призыва в армию, сказала «Коммерсанту» президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова. По ее словам, в 2023 году безопасно было менять работу только в два промежутка: около месяца зимой и около месяца летом.

В 2023 году безопасно было переходить на другое место работы только в периоды с 1 января по 19 февраля и с 17 июля по 11 августа, говорит эксперт.

IT-специалистам положена отсрочка от призыва в армию, но, несмотря на это, случаи призыва этих людей появляются все чаще, рассказали газете юристы.

Издание приводит несколько примеров. Один инженер московской IT-компании получил повестку 2 октября из-за «бюрократических проволочек» и сейчас оспаривает решение призывной комиссии в суде. Еще один случай произошел с сотрудником крупной российской IT-компании во время весеннего призыва. Он сменил место работы в мае, и его призвали в армию, несмотря на наличие права на отсрочку. Причина была в том, что его новый работодатель, согласно действующим правилам, должен был включить его в списки на отсрочку за 50 дней до призыва, то есть еще до того, как взял на работу нового сотрудника. Суд признал решение призывной комиссии незаконным и обязал ее рассмотреть возможность отсрочки, но отказал в немедленном исполнении, оставив айтишника в армии.

Отсрочку от призыва в армию для IT-специалистов ввели осенью 2022 года после объявления Владимиром Путиным мобилизации. На отсрочку могут претендовать только сотрудники компаний с аккредитацией Минцифры, которые получили образование в области высоких технологий, работают по трудовому договору и трудятся в компании с аккредитацией в течение как минимум 11 месяцев.