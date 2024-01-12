Вся система мирового образования готовит рабов. Подготовка хозяев идет только внутри семьи

Существует две педагогики — для хозяев и для рабов. Разница в педагогике определяется теми задачами или ситуациями, к которым нужно готовить ребенка.

Основные задачи и ситуации, с которыми приходится сталкиваться хозяевам:

Брать огромные риски. Управлять людьми и уметь жестко ставить задачи. Выделять приоритеты. Договариваться, или лучше сказать торговаться. Преодолевать фрустрации, действовать под давлением. Действовать в конкурентной среде. Цена ошибки всегда смерть или огромные потери. Непрекращающаяся изнурительная ответственность. Способность быстро принимать решения, в т.ч. увольнять. Действовать в атмосфере зависти и ненависти со стороны рабов. Быть последовательным и неумолимым. Быть беспощадным к себе и людям. Способность щедро вознаграждать и безжалостно расправляться. Быть способным к схватке и хорошие навыки выживания. Способность идти по головам для достижения цели. Для рабов это неприемлемые ценности, более того, педагогика рабов построена на проповеди смирения, доброжелательности и отвергает саму идею торговли, жестких переговоров. Педагогика рабов учит избегать конфликтов и рисков, игнорируя тот факт, что все точки развития всегда сопровождаются конфликтами и рисками. Манипуляция осуждается педагогикой рабов.

Педагогика рабов учит коллективизму и сотрудничеству. Потребность в коллективе — это первое и самое главное, что воспитывает педагогика рабов.

Педагогика хозяев говорит:

Ты всегда будешь один, тебе не нужен коллектив, но ты должен уметь собирать эффективные команды и делать их еще более эффективными.

Педагогика рабов учит любить данные и анализировать их. Педагогика рабов учит:

Проверь и действуй.

Педагогика рабов прививает любовь к предсказуемости.

Педагогика хозяев учит:

Учитывай данные, но помни, что в сложных ситуациях данных всегда мало или они ложные. Полагайся на интуицию и не полагайся на аналитиков.

Педагогика хозяев учит, что всегда нужно действовать, ибо некоторые знания и данные можно получить только под риском провала. Педагогика хозяев приучает к мысли, что предсказуемость и стабильность - это миф.

Педагогика рабов учит изучать ремесло, профессию, чтобы тебя взяли на работу и ты мог продвинуться там:

«С сильным не спорь, подчиняйся.»

Педагогика хозяев учит:

Никто тебе ничего не даст, приди и возьми сам. С сильными договаривайся, предложив им то, чего у них нет.

Роботы заменяют рабов, а вот хозяевам на роботов наплевать, потому что их жизнь принадлежит им самим. Раб не может воспитать хозяина. Вся система мирового образования готовит рабов. Подготовка хозяев идет только внутри семьи, а в университетах дети хозяев получают формальные знания и навыки, потому что лидерству может научить только лидер, но не преподаватель.

В конечном итоге хозяин должен уметь управлять рабами, чтобы достигать целей, недоступных другим хозяевам.

Педагогика рабов говорит:

«Все должно быть логичным, правильным и совершенным.»

Педагогика хозяев говорит:

Важен результат и эффективность. Сначала результат, а совершенство — это маркетинговая концепция для рабов

Педагогика рабов учит справедливости. Педагогика хозяев учит реалистичности и не надеяться на справедливость законов и надежность суждений людей. Педагогика рабов учит соблюдать законы, а педагогика хозяев учит использовать и менять законы.

Как проверить себя? Если вас сильно возмущает написанное, спросите себя: какое образование вы желаете своему ребенку? Для хозяев или для рабов? Главное себе не врать, не бояться говорить себе правду. Если мы врём себе, боимся называть вещи своими именами, некоторые могут подумать, что они трусы. Это не так. Ошибочка! Тот, кто врет себе, не трус, а идиот. Вы кем выбираете быть?