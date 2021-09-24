Регистрация компаний: новые правила

С 14.03.2025 компании, зарегистрированные на один адрес, могут не опасаться внеплановых проверок из-за «массовости» локации.



Минюст утвердил изменения, исключающие совпадение адреса с 5+ юрлицами как основание для контроля достоверности данных ЕГРЮЛ.



Приказом ФНС от 10.12.2024 № ЕД-7-14/1119@ исключено одно из оснований для проверки достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, связанное с совпадением адреса юрлица с адресом 5 и более организаций.



Ранее такой факт мог стать поводом для дополнительной проверки достоверности данных в реестре.



Документ вступит в действие 14 марта 2025 года.