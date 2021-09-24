С 14.03.2025 компании, зарегистрированные на один адрес, могут не опасаться внеплановых проверок из-за «массовости» локации.
Минюст утвердил изменения, исключающие совпадение адреса с 5+ юрлицами как основание для контроля достоверности данных ЕГРЮЛ.
Приказом ФНС от 10.12.2024 № ЕД-7-14/1119@ исключено одно из оснований для проверки достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, связанное с совпадением адреса юрлица с адресом 5 и более организаций.
Ранее такой факт мог стать поводом для дополнительной проверки достоверности данных в реестре.
Документ вступит в действие 14 марта 2025 года.
Регистрация компаний: новые правила
Регистрация на один адрес с пятью компаниями теперь законна: новые правила ЕГРЮЛ.
С 14.03.2025 компании, зарегистрированные на один адрес, могут не опасаться внеплановых проверок из-за «массовости» локации.
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