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Наталия Свиридова
Криптовалюта

Майнинг криптовалюты в 2025 году: налоговый учет без головной боли

Криптовалюта прочно вошла в нашу жизнь, а майнинг стал одним из способов ее добычи. Но как быть с налоговым учетом в этой новой сфере? Эта статья, подготовленная для публикации на Клерк.ру и Яндекс.Дзен, поможет разобраться в особенностях налогообложения доходов и расходов от майнинга криптовалюты в России в 2025 году.

Что говорит закон?

Отношения, связанные с оборотом цифровой валюты, включая майнинг, регулируются:

Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (Закон № 259-ФЗ): Статья 1 определяет цифровую валюту и регулирует ее оборот в РФ.

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1869: Этот документ может содержать детализированные правила учета майнинга (рекомендуется проверить актуальность на момент публикации).

• Налоговым кодексом РФ (НК РФ): Пункт 6 статьи 282.3 устанавливает особенности определения налоговой базы по операциям с цифровой валютой.

Как признаются доходы от майнинга?

Доходом от майнинга признается стоимость полученной криптовалюты в рублях на дату ее получения. Для определения рублевой стоимости можно использовать:

• Курс криптовалюты на крупных криптовалютных биржах на дату получения.

• Оценку независимого оценщика (в случае отсутствия курса на биржах).

Что можно учесть в расходах?

При расчете налоговой базы от майнинга можно учесть расходы, непосредственно связанные с этой деятельностью. К ним относятся:

• Стоимость электроэнергии: Это, пожалуй, основная статья расходов майнера. Важно иметь документальное подтверждение (счета от поставщика электроэнергии).

• Амортизация оборудования (майнинговых ферм, видеокарт и т.д.): Оборудование для майнинга относится к амортизируемому имуществу. Амортизация начисляется в соответствии с правилами, установленными в НК РФ.

• Расходы на обслуживание и ремонт оборудования: Затраты на поддержание оборудования в рабочем состоянии.

• Арендная плата за помещение, где размещено оборудование: Если майнинговая ферма находится в арендованном помещении.

• Заработная плата сотрудников, обслуживающих оборудование: При условии, что у вас есть наемные работники, занятые майнингом.

• Другие расходы, непосредственно связанные с майнингом и документально подтвержденные.

Важно! Расходы должны быть экономически обоснованными и документально подтвержденными. Наличие первичных документов (договоров, счетов, актов) обязательно!

Переоценка криптовалюты: нужна ли она?

Согласно текущему законодательству, переоценка криптовалюты для целей налогового учета не требуется. То есть, вы не должны пересчитывать стоимость криптовалюты на конец отчетного периода. Доход признается только в момент ее реализации (продажи, обмена).

Раздельный учет: обязательно ли?

Пункт 6 статьи 282.3 НК РФ требует ведения отдельного учета доходов и расходов от операций с цифровой валютой. Это означает, что вам необходимо организовать учет таким образом, чтобы четко отделить доходы и расходы, связанные с майнингом, от других видов деятельности. Это можно сделать:

• В отдельном регистре налогового учета.

• В специальном программном обеспечении для учета криптовалютных операций.

Налоговые ставки:

Налоговая ставка зависит от вашей системы налогообложения:

• Налог на прибыль организаций: 20% (стандартная ставка).

• УСН "Доходы": От 1% до 6% (зависит от региона и вида деятельности).

• УСН "Доходы минус расходы": От 5% до 15% (зависит от региона).

• НДФЛ (для физических лиц): 13% (или 15% при превышении определенного лимита доходов).

Пример:

Организация занимается майнингом. За год получено 10 BTC. Стоимость 1 BTC на момент получения составила 4 000 000 рублей. Доход от майнинга = 10 BTC × 4 000 000 рублей = 40 000 000 рублей. Расходы на электроэнергию составили 5 000 000 рублей. Амортизация оборудования – 2 000 000 рублей. Налоговая база = 40 000 000 - 5 000 000 - 2 000 000 = 33 000 000 рублей. Сумма налога на прибыль (при ставке 20%) = 33 000 000 × 20% = 6 600 000 рублей.

Прогноз для 2025 года

Законодательство в сфере криптовалют находится в стадии активного развития. В 2025 году возможны изменения в правилах налогообложения майнинга, введение новых требований к отчетности и лицензированию. Поэтому важно постоянно следить за обновлениями законодательства и разъяснениями контролирующих органов.

Вывод

Налоговый учет майнинга криптовалюты в России требует внимательного подхода и знания законодательства. Правильное оформление документов, ведение раздельного учета и своевременная уплата налогов помогут избежать проблем с контролирующими органами и вести бизнес в соответствии с законом.

Важно! Эта статья носит информационный характер и не является юридической консультацией. Для получения конкретных рекомендаций, учитывающих вашу ситуацию, обратитесь к специалистам.

Информации об авторе

Наталия Свиридова

Наталия Свиридова

Главный бухгалтер в ООО ВашБух-24

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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