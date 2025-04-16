Майнинг криптовалюты в 2025 году: налоговый учет без головной боли

Что можно учесть в расходах?

При расчете налоговой базы от майнинга можно учесть расходы, непосредственно связанные с этой деятельностью. К ним относятся:

• Стоимость электроэнергии: Это, пожалуй, основная статья расходов майнера. Важно иметь документальное подтверждение (счета от поставщика электроэнергии).

• Амортизация оборудования (майнинговых ферм, видеокарт и т.д.): Оборудование для майнинга относится к амортизируемому имуществу. Амортизация начисляется в соответствии с правилами, установленными в НК РФ.

• Расходы на обслуживание и ремонт оборудования: Затраты на поддержание оборудования в рабочем состоянии.

• Арендная плата за помещение, где размещено оборудование: Если майнинговая ферма находится в арендованном помещении.

• Заработная плата сотрудников, обслуживающих оборудование: При условии, что у вас есть наемные работники, занятые майнингом.

• Другие расходы, непосредственно связанные с майнингом и документально подтвержденные.

Важно! Расходы должны быть экономически обоснованными и документально подтвержденными. Наличие первичных документов (договоров, счетов, актов) обязательно!