Подходит ли вам бухгалтерский аутсорсинг? Сравним все способы ведения бухучета

Сегодня предприниматель может выбрать как ему вести бухучет:

нанять бухгалтера в штат,

привлечь удаленного бухгалтера (фрилансера),

доверить ведение аутсорсинговой компании.

У каждого из перечисленных вариантов есть свои плюсы и минусы, здесь все зависит от того, какой учет нужен предпринимателю и сколько он готов за это заплатить.

Начнем с самого дешевого варианта — бухгалтер-фрилансер.

Фрилансер бывает двух видов

Первый — это бухгалтеры, которые имеют основную работу в найме и берут подработку, в виде небольших ИП-шек и ООО-шек, занимаются ими в свободное от основной работы время. Многие из таких фрилансеров очень сильно демпингуют на рынке, у них самые дешевые расценки на обслуживание. К ним обращаются предприниматели, кому не нужна операционка, а только отчетность, в основном на упрощенке и патенте. Ответственности у таких бухгалтеров нет, потому что, как правило, все они работают без договора.

Второй — это бухгалтеры, которые уже не работают в найме, уволились и набирают себе клиентов. Работают они из дома, удаленно, некоторые приходят к клиенту в офис, по мере необходимости. Стоимость на обслуживание у всех разная, все зависит от опыта и определения ценности своего труда, но она в любом случае ниже, чем заработная плата наемного бухгалтера. Фрилансер может взять на обслуживание несколько предпринимателей с небольшой операционкой. В основном несет ответственность за свою работу и работает по договору. Фрилансеру трудно пойти в отпуск или на больничный, заменить его некем.

Наемного бухгалтера в единственном лице можно привлечь к ведению небольшого объема работ. Это ведение нескольких ООО, ИП с небольшим оборотом и средним количеством первичной документации.

Заработная плата такого сотрудника примерно около 50 000 рублей в месяц. Скажу сразу, что за эти деньги к вам пойдут работать только те, кто хочет набраться опыта и выпрыгнуть из операционки на новый уровень. Ответственность будет целиком на вас, как на руководителе компании, да бухгалтер тоже может пойти в отпуск, на больничный, заменить его невозможно.

Аутсорсинговая компания

Сегодня я могу со 100% уверенностью заявить, что это самое лучшее решение для малого бизнеса.

Здесь для вас подберут самые оптимальные тарифы по обслуживанию. Хотите тариф «Сопровождение под ключ», хотите тариф «Главный бухгалтер», хотите тариф «Квартальная Отчетность» или «Зарплата и кадровый учет».

Вся ответственность за ведение учета лежит на аутсорсинговой компании.

С вами работают несколько специалистов (главный бухгалтер, первичный бухгалтер, кадровик, менеджер по работе с клиентами), все специалисты заменяемы. Стоимость обслуживания зависит от тарифа, но она не больше стоимости наемного бухгалтера.