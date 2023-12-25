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Банкротство

А пеня бежит. Малому бизнесу не хватает оборотных средств на погашение налогов

Налоговые доначисления являются одной из наиболее частых причин банкротства для небольших и средних компаний: им приходится платить не только начисленные суммы, но и набежавшие пени, которые могут оказаться весьма существенными.
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Как утверждают экономисты, налоговые доначисленияявляются одной из наиболее частых причин банкротства для небольших и средних компаний: им приходится платить не только начисленные суммы, но и набежавшие пени, которые могут оказаться весьма существенными. К примеру, сумма пеней по большим доначислениям, особенно по выездным налоговым проверкам с глубиной три года, может составлять до трети от суммы долга.

При этом, по статистике ФНС, средняя сумма доначислений на одну выездную налоговую проверку по Москве может превышать 90 млн рублей, а по России — в пределах 45 млн рублей.  Единственное ограничение для сумм пеней в том, что они не могут быть выше самого долга.

С учетом высокой ключевой ставки, суммы к уплате для многих небольших организаций могут оказаться критическими.

В 2023 году заканчивается льготный период по уплате пеней, которые начислялись по упрощенной схеме — 1/300 ключевой ставки ЦБ за весь период задолженности. Система была введена в феврале 2022 года на фоне резкого повышения ключевой ставки до 20%. Суть состоит в том, что пени за просрочку организациям начисляются исходя из 1/300 действующей в текущем периоде ключевой ставки ЦБ, умноженной на сумму задолженности и количество дней просрочки. Очевидно, что с учетом растущей ставки ЦБ и суммы пеней будут расти.

В связи со «сложной экономической ситуацией» и для сохранения предприятий и налогоплательщиков, имеющих просрочку по уплате налогов, Общероссийская организация малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ» просит продлить действие п. 5 ст. 75 Налогового кодекса, исходя из которого пени начисляется по 1/300 ключевой ставки ЦБ весь период задолженности.

Если не удастся продлить льготный период, то с 1 января 2024 г. пени будут начисляться по 1/300 ключевой ставки ЦБ с суммы задолженности только в первые 30 дней. Начиная с 31-го дня просрочки начисление будет производиться уже из 1/150 ключевой ставки. Таким образом, размеры начисляемых пеней увеличатся не менее чем в 2 раза.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с письмом о продления льготного режима доначисления пеней за налоговую задолженность в 2024 году.  При текущем уровне ставки предприятия попадут в сложную финансовую ситуацию, следует из письма. Калинин пояснил, что решение обратиться в Минфин с предложением продлить меру появилось из-за повышения ставки ЦБ и «напряженной ситуации с кредитованием». Малому бизнесу не хватает оборотных средств погасить налоги, а теперь пени могут сделать по увеличенной ставке, добавил он.

В России изначально установлен избыточно высокий уровень штрафов и пеней для бизнеса, полагает председатель комитета по финансовым услугам «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

Он считает, что нужно не просто продлить упрощенное доначисление пеней, но и вовсе сохранить его навсегда. По его словам, бизнес жалуется на то, что послабления, которые сделали из-за пандемии и санкций, не сохранили на постоянной основе. Эксперт уверен, что большие штрафы и проценты приводят бизнес к разорению в любые времена.

ФНС оптимистично отчиталась, что в текущем году бизнес стал в 3 раза чаще прибегать к инструменту рассрочки по налогам (поэтапная уплата задолженности), в том числе благодаря упрощению механизма после введения Единого налогового счета (ЕНС). Об этом рассказал замглавы ФНС Константин Чекмышев в ходе конференции «Ведомостей» «Налоговые итоги года». По официальному мнению, ЕНС консолидировал уплату всех налогов, поэтому теперь рассрочка может предоставляться по общей сумме задолженности, а не по каждой сумме долга.

В то же время сами представители малого бизнеса, которым «облегчили жизнь» введением единого налогового счета, считают, что осуществлять профессиональную деятельность стало значительно тяжелей. Налоговая служба оперативно принимает меры по блокировке счетов на сумму задолженности, не высылая предварительно требования, как это происходило ранее. Понятное дело, что при блокировке счета компании, все дальнейшие поступления направляются на погашение налоговой задолженности, а сама компания оказывается в ситуации, когда не может самостоятельно регулировать свою деятельность: ни выплатить зарплаты персоналу, ни сделать какие-либо текущие закупки для продолжения деятельности.

Таким образом, деятельность фактически останавливается до выплаты всей задолженности по налогам. Такое положение вещей способно в скором времени просто «убить» малый бизнес.

Ситуация с несвоевременной оплатой налогов, к сожалению, может случится с любой, даже самой добросовестной компанией (речь не о злостных нарушителях налоговой дисциплины, а именно о разовых случаях). Современные экономические реалии непростые по многим причинам, а дебиторская задолженность создает нехватку оборотных средств. При этом при текущей ключевой ставке воспользоваться заемными деньгами проблематично и невыгодно. Все. Круг замкнулся. И этот вопрос также требует проработки совместно с общественными бизнес- объединениями и государством.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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