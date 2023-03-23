Что изменится для бизнеса с 1 апреля 2023 года: новые законы и нормативные акты.

С 1 апреля 2023 года в России вырастут пенсии

В недавно созданном СФР, напомнили россиянам, что в 2022 году пенсии были проиндексированы на 19,46%. В нынешнем году рост пенсий не станет таким значительным и с 1 апреля выплаты будут проиндексированы на 3,3%.

По подсчетам экономистов, пенсия вырастет в среднем на 200 – 600 рублей.

Проиндексированный размер выплат с 1 апреля 2023 года составит:

социальная пенсию по возрасту, пенсия по инвалидности II группы (за исключением инвалидов с детства), пенсия по потере кормильца – 7 153,35 рубля (+228,52 рубля);

пенсия по инвалидности I группы с детства, пенсия детям-инвалидам – 17 167,83 рубля (+548,44 рубля);

пенсия по инвалидности II группы с детства, пенсия по потере обоих кормильцев – 14 306,73 рубля (+457,04);

пенсия по инвалидности III группы – 6 080,38 рубля (+194,24).

Вырастут также государственные пенсии и пенсии по линии Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, МЧС и подобных ведомств.

На прибавку смогут рассчитывать граждане, получающие доплаты к пенсии за детей и иждивенцев, получатели пенсии по инвалидности, участники боевых действиях, граждане старше 80 лет. Всем этим категориям граждан пенсии проиндексируют также на 3,3%.

Изменения в закупках с 1 апреля 2023 года

С 1 апреля 2023 года информацию о некоторых закупках требуется включать в ЕИС, но не размещать на ее сайте.

Итак, согласно закону от 16.04.2022 № 104-ФЗ и постановлению Правительства от 20.12.2022 № 2359, необходимо размещать в ЕИС (без размещения на официальном сайте) сведения о закупках, которые проводят в случаях, установленных правительством на основании ч. 16 ст. 4 закона № 223-ФЗ.

Таким же образом размещают информацию о заключении и исполнении договоров по результатам указанных закупок.

Также, с 1 апреля 2023 года скорректирован порядок размещения в ЕИС положения о закупке, информации о закупке.

Установили правила, которые определяют следующее:

какая информация и документы не размещаются на официальном сайте ЕИС;

как размещают типовое положение о закупке и сведения о внесении в него изменений.

Раздел положения о закупке, содержащий перечень взаимозависимых лиц заказчика, нужно размещать в ЕИС отдельно от остальных разделов положения (постановление Правительства от 31.10.2022 № 1946).

И с 1 апреля 2023 года в реестр договоров нужно включать больше информации в случае конкурентных закупок среди СМСП.

Если по условиям закупки требуется обеспечение исполнения договора, необходимо привести сведения об этом.

Если в качестве обеспечения исполнения договора участник представил независимую гарантию, нужно включить информацию о прекращении обязательств участника по такой гарантии, а также сведения и документы об истребовании заказчиком денежных средств по гарантии (постановление Правительства от 31.10.2022 № 1946) (так же по теме см. «Изменения правил оформления независимой гарантии для МСП по 44-ФЗ и 223‑ФЗ.»).

Новая форма сообщения о наличии у физического лица налогооблагаемых объектов недвижимости и транспортных средств

Утверждена новая форма сообщения о наличии у налогоплательщика-физического лица объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения.

Соответствующий приказ ФНС от 23.12.2022 № ЕД-7-21/1250@ зарегистрирован Минюстом и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая форма применяется с 1 апреля 2023 года.

Форма сообщения была существенно упрощена – в ней больше не нужно указывать виды недвижимости, реквизиты прилагаемых документов о правах на земельные участки, отдельные характеристики транспортных средств.

Напоминаем, что такое сообщение представляется в налоговый орган, если гражданин не получил налоговое уведомление и не уплатил налоги за принадлежащие ему объекты недвижимого имущества и (или) транспортные средства.

Сообщение направляется однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Оно не представляется, если физическое лицо в отношении соответствующего объекта налогообложения:

хотя бы один раз получало налоговое уведомление об уплате налога;

не получало налоговое уведомление в связи с предоставлением налоговой льготы ( так же по теме см. «Изменения в налогообложении имущества физических лиц с 2023 года.»).

Срок действия коммерческих КЭП заканчивается 1 апреля 2023 года

1 апреля 2023 года заканчивается срок действия большинства квалифицированных электронных подписей (КЭП), выданных руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям в коммерческих Удостоверяющих центрах (УЦ).

Это связано с тем, что срок действия таких КЭП в основном составляет 15 месяцев, и после указанной даты их эксплуатация будет невозможна.

До 1 апреля 2023 года в первую очередь на это необходимо обратить внимание налогоплательщикам, которые получили КЭП до 01.01.2022 в аккредитованных коммерческих Удостоверяющих центрах.

Эксперимент по внедрению системы таможенного мониторинга

Раньше данные о декларировании товаров таможенники получали во время проверок. Процесс не был автоматизирован или связан с другими системами учёта товарооборота.

Сейчас же, правительство запустит добровольный эксперимент по внедрению системы таможенного мониторинга.

Эта система будет:

автоматически собирать информацию о таможенном декларировании участников эксперимента;

сверять данные из деклараций со сведениями из систем учёта товаров;

выдавать компаниям заключения о таможенных рисках.

Что должны делать участники эксперимента:

обеспечить прослеживаемость движения товаров;

присвоить каждому товару уникальный идентификатор;

хранить сведения о грузах в течение всего срока проведения таможенного контроля;

формировать отчётность;

предоставлять таможенникам доступ к сведениям о товарах.

До 31 ноября 2024 года таможенники не будут проводить выездные проверки для участников эксперимента.

Постановление Правительства от 16 февраля 2023 года № 240 вступит в силу с 3 апреля 2023 года.

Ювелиры должны сообщить об отказе от УСН

С 1 января организации и ИП, производящие ювелирные изделия или торгующие ими оптом и в розницу, не могут применять ни один из видов УСН и АУСН. Также ИП в ювелирном бизнесе запретили работать на патенте. Все предприниматели должны работать на ОСНО, отказ от УСН нужно было оформить до 15 января.

Согласно письму Минфина от 27 декабря 2022 года № 03−11−09/128422 компании и ИП из ювелирной отрасли должны отдельно сообщить в ИФНС об утрате права на применение УСН по форме 26.2−2.

Уведомление можно подать на бумаге или онлайн в личном кабинете на сайте ФНС.

Если не отправить документ, налоговая назначит штраф 200 рублей за каждый документ.

Нужно сообщить до 15 апреля 2023 года. Как в налоговую нужно подать уведомление об отказе от применения УСН мы писали в статье «Что нового по УСН с 2023 года.».

В вендинговых автоматах обяжут указывать код товара

Реквизит «код товара» добавили в чеки в 2019 году после введения обязательной маркировки. В 2022 году код товара нужно было указать в чеках при покупке через интернет, доставку Почтой России или курьером.

Теперь же, правительство ужесточило требования отчётности. Теперь код маркированного товара нужно указывать в кассовом чеке при торговле из вендингового автомата. постановление Правительства от 16 июня 2022 года № 1090, вступит в силу с 20 апреля 2023 года.

При этом чек и бланк строгой отчётности могут не содержать реквизит, если оплата в автомате проходила до 20 апреля 2023 года (так же по теме см. «Новые правила оформления кассовых чеков для интернет‑магазинов и курьеров.»).

ФНС будет обновлять сведения о налогоплательщиках по другому графику

ФНС изменила сроки публикации открытых сведений о налогоплательщиках (в частности, о применяемых спецрежимах, о налоговой задолженности и проч.).

Соответствующий приказ ФНС от 13.09.22 № ЕД-7-14/830@ вступит в силу 1 апреля 2023 года.

Напомним: пункт 1 статьи 102 НК относит к налоговой тайне любую полученную налоговиками информацию о налогоплательщике. Исключение составляют, в частности, сведения:

об уплаченных налогах;

о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;

о налоговых правонарушениях;

о применяемых спецрежимах;

о среднесписочной численности;

о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности;

об участии в консолидированной группе налогоплательщиков.

В настоящее время сроки публикации перечисленных сведений установлены приказом ФНС от 30.05.18 № ММВ-7-14/361@.

Комментируемый приказ меняет даты размещения на сайте ФНС некоторых открытых данных. Так, согласно приказу № ЕД-7-14/830@, информация будет публиковаться в следующие сроки:

сведения о применяемых спецрежимах – ежемесячно 25 числа (сейчас – ежегодно 1 августа);

сведения о суммах налоговой задолженности – ежемесячно 25 числа (сейчас – ежегодно 1 декабря);

данные о среднесписочной численности работников организации – 1 апреля, а далее ежемесячно 25 числа (сейчас – ежегодно 1 августа);

сведения о доходах и расходах по данным бухотчетности – 1 мая, а далее ежемесячно 25 числа (сейчас – ежегодно 1 октября).

При этом информация о суммах уплаченных организацией налогов, сборов, взносов будет размещаться по старым правилам – один раз в год 1 октября.

Сведения о налоговых правонарушениях налоговики также будут публиковать один раз в год (1 декабря, как и сейчас).

С 1 апреля 2023 года страховщик при заключении договора страхования должен будет предоставлять потребителю ключевой информационный документ (КИД)

С 1 апреля страховые компании будут обязаны предоставить человеку специальную короткую и ясную памятку о страховке, прежде чем продать полис.

В таком паспорте продукта должно быть четко прописано:

какие риски застрахованы, а в каких случаях возмещение не предусмотрено;

какие документы и в какой срок нужно предоставить страховщику, чтобы получить выплату.

В памятке также должно быть напоминание, что расторгнуть договор с минимальными потерями можно в период охлаждения. В большинстве случаев он длится 14 дней с момента покупки полиса. Из суммы возврата вычтут плату только за те дни, которые страховка работала.

Если клиент обратится в офис страховой компании или ее агента, сотрудники должны выдать ему памятку на бумаге. Когда договор оформляется через сайт или приложение страховщика, паспорт продукта будет в электронном виде. Но в любом случае человек должен увидеть памятку до того, как подпишет новый договор страхования или продлит уже действующий. Если документ ему не покажут, он будет вправе отказаться от полиса и вернуть часть денег за оставшийся срок страхования и после периода охлаждения.

Сейчас компании и их агенты должны предоставлять паспорта продуктов только при заключении договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни, а также страхования жизни и здоровья заемщика при оформлении кредита. С апреля это будет обязательно для всех видов добровольных страховок.

Короткая памятка поможет сразу обратить внимание на основные условия страхования и сравнить предложения разных компаний, но она не заменяет собой договор – его в любом случае тоже необходимо внимательно изучить.

Начнут принимать заявки на гранты для инновационного бизнеса

Напомним, Минэкономразвития запустило несколько программ поддержки МСП.

Среди них гранты молодым предпринимателям, поддержка экспортёров, субсидии за трудоустройство молодых сотрудников, кредитные каникулы и другие.

Теперь инновационный бизнес сможет получить грант до 30 миллионов рублей по программе «Коммерциализация» от Фонда содействия инновациям.

Кто может подать заявку:

предприятия, планирующие запуск или расширение производства;

российские компании, которые относятся к категориям «Микропредприятие» или «Малое предприятие» и руководитель которых не имеет открытых договоров с фондом.

Подать заявку на участие можно до 10:00 мск 17 апреля 2023 года на сайте Фонда содействия инновациям.

Информация Минэкономразвития от 1 марта 2023 года, заявки принимают до 17 апреля 2023 года (подробнее см. «Как получить грантовую поддержку до 4 млн рублей от Фонда содействия инновациям.»).