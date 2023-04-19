Какие нововведения вступят в силу с 1 мая 2023 года.

С 1 мая 2023 года в России вступают в силу ряд новых законов, среди которых — новые нормы, касающиеся бизнеса, детей и пенсионеров.

Как отдыхаем на майские праздники в 2023 году

В соответствии с утвержденным производственным календарем, в мае 2023 года будут дополнительные выходные дни, предоставляемые в связи с государственными праздниками. График работы будет следующий:

с 29 апреля по 1 мая – празднование Дня труда;

с 2 по 5 мая – обычные рабочие дни между майскими праздниками;

с 6 по 9 мая – период празднования Дня Победы.

При планировании рабочего времени в период майских выходных дней необходимо учитывать, что 28 апреля и 5 мая (оба дня – пятницы) не нужно сокращать продолжительность рабочего дня, т.к. эти даны не относятся к предпраздничным.

В период перед праздниками и между праздничными выходными необходимо заранее формировать и сдавать отчетные формы, заблаговременно осуществлять все виды платежей и оформлять любые документы (в частности – кадровые).

Это необходимо для исключения просрочек и опозданий, за которые предусмотрены санкции (как на компанию, так и на ответственных сотрудников).

Центробанк России с 1 мая 2023 года вводит меры по ограничению ипотеки с низкими ставками для защиты заемщиков и банков

Чтобы ограничить риски заемщиков и банков, ЦБ с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, взятым по договорам долевого участия в строительстве.

«Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. В дополнение к повышенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков на горизонте жизни ипотечного кредита, макропруденциальные надбавки обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья», — подчеркнул регулятор.

Закон о доставки страховой пенсии

Согласно закону от 18.03.2023 № 76-ФЗ, граждане, как и сейчас, смогут выбрать получение пенсии путем зачисления на счет в выбранном банке. Но если речь идет о наличном получении средств, то сделать это можно только через АО "Почта России" - путем вручения сумм страховой пенсии на дому или в кассе почтовой компании.

Нововведения вступят в силу с 1 мая 2023 г.

Сейчас граждане могут выбрать три способа получения страховой пенсии: через кредитные организации путем зачисления на банковский счет; через организации почтовой связи; через иные организации, занимающиеся доставкой, при этом вручение может быть как на дому, так и в кассе организации (альтернативные доставщики). Полный перечень альтернативных доставщиков можно посмотреть на сайте Социального фонда по своему региону.

Авторы законопроекта ранее поясняли, что подавляющему большинству пенсионеров, получающих пенсию наличными, она выплачивается через организации федеральной почтовой связи и лишь 13% - через альтернативные доставочные организации. При этом альтернативные доставщики действуют преимущественно в городской местности, где себестоимость доставки пенсий является минимальной. Гораздо более затратную и трудоемкую доставку пенсий в сельской и труднодоступной местности принимает на себя "Почта России". Таким образом, альтернативные доставщики находятся в гораздо более выгодных условиях, поясняли авторы проекта.

Закон также освобождает "Почту России" от проведения идентификации клиента - физического лица, если он проводит перевод компаниям и ИП на сумму до 15 тыс. рублей за товары, работы и услуги.

Кроме того, закон предусматривает наделение правительства РФ правом определять федеральные организации почтовой связи для обмена корреспонденцией в пределах РФ (сейчас это ФГУПы и АО "Почта России"); также предлагается определить организацию федеральной почтовой связи, которая будет отвечать за международный почтовый обмен, а оператором назначить "Почту России". Документ убирает ограничения по срокам для проведения мероприятий по кадастровому учету и государственной регистрации прав на имущество, передаваемое АО "Почта России". Данные ограничения были введены в 2019 г., когда "Почта России" была преобразована в акционерное общество.

Школьное питание: утверждены типовые условия контрактов на оказание услуг

Правительство РФ в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ утвердило типовые условия контрактов на оказание услуг питания детей, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Документ предусматривает ряд обязанностей заказчика и исполнителя контракта, в т. ч. требования к порядку оказания услуг, качеству пищевой продукции. В частности, исполнителю запрещается исключать из меню горячего питания, в т. ч. при замене пищевой продукции. Также при оказании услуги должны использоваться оборудование, инвентарь, посуда, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания населения. При этом заказчик обязан предоставить исполнителю право пользования имуществом, необходимым для оказания услуг, в случае, если объектом закупки является приготовление и раздача пищевой продукции с использованием указанного имущества.

Высшим исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано принять меры, обеспечивающие применение заказчиками Типовых условий с учетом социально-демографических факторов, национальных, конфессиональных и местных особенностей питания населения.

Постановление Правительства от 29 марта 2023 г. № 498 вступает в силу 1 мая 2023 г. и распространяется на закупки, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС после указанной даты.

Минэкономразвития России перезапускает проект по развитию предпринимательства для женщин с детьми или в декретном отпуске

«Мы запускаем обновленный проект «Мама-предприниматель». Это уникальная программа получает новый старт. Мы зарегистрировали на Министерство товарный знак Программы, также пересмотрели состав партнеров. Теперь это исключительно российские компании. Обновлен и образовательный компонент, появились модули по востребованным компетенциям. Будет развиваться программа онлайн поддержки. Неизменным остается формат — это серия тренингов и грант на реализацию своих планов для победительницы каждого регионального этапа», — пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В регионах программа пройдет с 1 мая по 1 октября в центрах «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Партнерами и соорганизаторами конкурса выступили организации сферы поддержки бизнеса — Корпорация МСП, фонд «Наше будущее», Союз женщин России.



В этом году планируется обучить эффективному ведению бизнеса не менее 1500 участниц по всей стране. Тренинги будут ориентированы на основные аспекты реализации проектов: работу с мотивацией, генерацию идей и формирование прибыльных гипотез, бизнес-план, портреты целевой аудитории и ее сегментацию, маркетинг и другие. По результатам работы индивидуально и в группах участницы сформируют свои проекты и представят их экспертам.

Власти расширили состав налоговой тайны

С 18 мая 2023 года вступят в силу поправки в статью 102 НК РФ, которые расширяют состав сведений, составляющих налоговую тайну.

Соответствующий закон от 19.12.2022 № 552-ФЗ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Новые нормы включают в состав сведений, составляющих налоговую тайну, сведения о снятии с учета физических лиц в связи со смертью, которые налоговые органы направляют в электронной форме в банки, сообщившие информацию о счетах (вкладах) таких физических лиц налоговым органам.

Как ранее пояснили депутаты, подготовившие поправки, новые нормы позволят банкам оперативно получать сведения о государственной регистрации смерти клиентов в рамках межведомственного взаимодействия и своевременно приостанавливать операции по счетам (вкладам) умерших клиентов. Данная мера должна снизить риск совершения противоправных действий со средствами умерших клиентов банков.

Организациям сферы ЖКХ снизили комиссию при расчетах через СБП

С 1 мая 2023 года компаниям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), снизят максимальный размер банковской комиссии при расчетах через Систему быстрых платежей (СБП).

Соответствующее решение принял Совет директоров ЦБ.

Как отмечается в сообщении финансового регулятора, максимальный размер комиссий банков для таких организаций будет снижен с нынешних 0,4 до 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей.

«Для самих граждан платежи за любые товары и услуги через СБП, в том числе ЖКУ, по-прежнему остаются бесплатными», - уточнили в ЦБ РФ.

Срок представления физическими лицами уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 2022 год истекает 2 мая 2023 года

Уведомление о КИК необходимо представить независимо от финансового результата такой иностранной компании.

При наличии оснований для освобождения от налогообложения прибыли такой компании также до 2 мая представляются документы, подтверждающие соблюдение соответствующих условий. Исключение - для КИК, образованной в соответствии с законодательством государства - члена Евразийского экономического союза и имеющей постоянное местонахождение в этом государстве.

Если для освобождения от налогообложения прибыли КИК нет оснований, необходимо представить документы, подтверждающие размер ее прибыли или убытка. Сделать это нужно также до 2 мая (вместе с уведомлением о КИК), независимо от того, соответствует ли размер прибыли КИК п. 7 ст. 25.15 НК РФ или нет, то есть независимо от наличия обязанности по уплате налога с ее прибыли.

За непредставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях на налогоплательщика налагается штраф в размере 500 тыс. рублей. Форма, формат и порядок представления такого уведомления в электронной форме утверждены Приказом ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@.

Скорректированы основания отказа в государственной регистрации товарных знаков, указывающих на место производства товара

В часть четвертую ГК РФ внесены поправки, запрещающие государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара. Нельзя будет также отчуждать исключительные права на товарный знак, если это может послужить причиной подобного заблуждения.

Разработчики проекта данного закона поясняли, что действующее законодательство допускает регистрацию товарных знаков с указанием в качестве неохраняемых элементов названий географических объектов или производных от них слов. Целью поправок является обеспечение соответствия таких товарных знаков действительному месту нахождения правообладателя или месту производства товаров.

Кроме того, рассматриваемым законом уточняются основания отказа в государственной регистрации товарных знаков, которыми могут быть нарушены исключительные права на охраняемые географические указания или наименования мест происхождения товаров. Предусмотрено, что обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания (наименования мест происхождения), по общему правилу не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров. Исключением являются лишь случаи, когда такое обозначение включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента и регистрируется на имя лица, имеющего право использования географического указания (наименования места происхождения). В отношении неоднородных товаров регистрация подобных обозначений не допускается, если обозначение будет ассоциироваться у потребителей с соответствующим географическим указанием (наименованием места происхождения) и может ущемить законные интересы правообладателя.

Перечисленные нововведения вступят в силу с 28 мая следующего года (Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ ).

Маркировку соков, квасов и морсов могут ввести с 15 мая 2023 года

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе соков, квасов и морсов. Проект соответствующего постановления опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА.

Подготовленное постановление предлагает провести эксперимент по маркировке с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года и устанавливает порядок его проведения.

При этом в перечень безалкогольных напитков, в отношении которых будет введена маркировка средствами идентификации, включены:

воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ;

напитки на основе сои с содержанием белка 2,8 мас.% или более;

напитки на основе сои с содержанием белка менее 2,8 мас.%;

напитки на основе орехов группы 08, злаков группы 10 или семян группы 12;

прочие безалкогольные напитки, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, не содержащие продуктов товарных позиций 0401 — 0404 или жира, полученного из продуктов товарных позиций 0401 — 0404;

растворимые напитки, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ;

квасы;. соки фруктовые или ореховые и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ;. компоты фруктовые и ягодные, морсы.

Производители, импортеры и продавцы указанной продукции участвуют в эксперименте по маркировке на добровольной основе. По результатам проведения эксперимента будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки безалкогольных напитков.