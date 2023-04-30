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Вадим Петров

Володин предложил ФНС держать на контроле зарабатывающих в соцсетях блогеров

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал лайф-коучей, которые зарабатывают деньги, «используя мошеннические схемы, чтобы не платить налоги». Он считает, что такие блогеры должны быть «на особом контроле» ФНС.
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Володин предложил ФНС держать на контроле зарабатывающих в соцсетях блогеров
Володин предложил ФНС держать на контроле зарабатывающих в соцсетях блогеров.

Володин озаглавил свой пост в Telegram «Денег много, совести мало». Он назвал праздник 1 Мая «символом уважения ко всем, кто своим трудом вносит вклад в развитие нашей страны, укрепление ее экономики». Депутат раскритиковал блогеров, которые «пытаются учить жизни, освоив социальные сети», но при этом не платят налоги.

«Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей»,— заявил он.

27 апреля при попытке пересечь границу РФ была задержана Елена Блиновская. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере — на сумму более 918 млн руб. На следующий день суд отправил ее под домашний арест до 26 июня. Известно, что часть неуплаченных средств она уже перевела в бюджет.

Вадим Петров

Вадим Петров

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Вадим Петров
    Вадим Петров

    Володин предложил ФНС держать на контроле зарабатывающих в соцсетях блогеров

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал лайф-коучей, которые зарабатывают деньги, «используя мошеннические схемы, чтобы не платить налоги». Он считает, что такие блогеры должны быть «на особом контроле» ФНС.

    Володин предложил ФНС держать на контроле зарабатывающих в соцсетях блогеров
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