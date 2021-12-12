Нашёл баг на «Клерке»! Ловите халяву, пока не прикрыли

Случайно ввёл промокод KURRS5 вместо KURS5 — и скидка выросла с 5% до 7%! А главное — он работает не только на «Профессию бухгалтер с нуля», но и на любые другие курсы, даже самые дорогие. Пользуйтесь, пока не исправили!

Совершенно случайно я наткнулся на уникальную возможность получить скидку 7% на любой курс "Клерка", причём даже на самые дорогие из категории повышения квалификации. Сейчас расскажу, как это произошло.

Как я нашел халяву

Случайно ввёл промокод KURRS5 вместо KURS5 — и магия: вместо обещанных 5% скидка стала 7%! Работает даже на самые дорогие курсы из раздела курсов повышения квалификации

На днях мне пришло письмо с промокодом KURS5, который даёт 5% скидки на курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Я решил воспользоваться предложением, но в процессе допустил ошибку. Вместо KURS5 я ввёл KURRS5 (две буквы "R")... и что вы думаете? Вместо 5% я получил 7% скидки!

Но это ещё не всё!

Когда я переключился с телефона на компьютер, применил этот же промокод не к курсу «Профессия бухгалтер с нуля», а к первому попавшемуся курсу — «Бухгалтер ВЭД».

И тут произошло настоящее волшебство: скидка сработала!

Работает на всех курсах!

После этого я решил протестировать KURRS5 на других программах, включая самые дорогие, например:

«Главбух на УСН»

«Восемь новых ФСБУ»

«Финансовое моделирование»

И знаете что? Скидка работает везде! Получается, чем дороже курс, тем больше вы экономите.

Что делать, чтобы сэкономить?

Зайдите на сайт "Клерка". Выберите любой курс, который давно хотели, или просто самый дорогой из каталога. Выберите оплату картой Введите промокод KURRS5. Проверьте, что скидка в 7% применилась, и оплачивайте.

Важный нюанс

Очевидно, что этот баг скоро найдут и исправят. Так что лучше поторопиться! Я уже успел оформить несколько курсов, чтобы сэкономить побольше.

Кстати, отличная идея — рассказать об этом друзьям или взять курсы впрок. Ведь знания никогда не бывают лишними, особенно если можно получить их по выгодной цене!

Делитесь выгодой!

Расскажите об этом лайфхаке друзьям и коллегам. Пусть тоже успеют воспользоваться этой возможностью. Учиться и экономить — двойное удовольствие!

P.S. Ловите момент, ведь халява долго не живёт.