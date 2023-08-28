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Уставный капитал

Увеличение уставного капитала. Способы увеличения

При создании общества с ограниченной ответственностью часто устанавливается минимальный размер уставного капитала. В этой статье расскажу о способах, которые позволят его увеличить.
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Увеличение уставного капитала. Способы увеличения
фото freepik.com

Уставный капитал (УК) — это минимальный размер активов в виде имущества и денежных средств, которые вносятся в момент регистрации ООО, и обеспечивают гарантию прав и интересов юридического лица.

Минимальное значение уставного капитала сегодня составляет 10 000 рублей. На этапе открытия чаще всего ограничиваются именно этой суммой. Однако, в ходе работы появляется потребность в его увеличении.

Если она возникла, то необходимо проверить уставные документы: нет ли ограничений на прием новых участников или увеличение капитала. В противном случае придется менять устав.

Способы увеличения УК

1. Вход нового участника.

Если устав организации позволяет принять нового члена, то процедура выглядит следующим образом:

  • Новый участник пишет заявление о приеме в состав учредителей на имя ген.директора.

В документе обязательно нужно указать размер взноса, в каком виде он производится (деньги/имущество), какую долю в уставном капитале он желает получить. 

Далее проводится собрание, на котором обсуждается:

  • прием нового участника;

  • увеличение уставного капитала за счет его взноса;

  • перераспределение долей других участников организации;

  • новый устав с изменением УК.

Появление нового участника в составе неизбежно влечет за собой уменьшение доли других учредителей, поэтому решение должно быть принять единогласно.

  • Оплата положенной части капитала производится в сроки, установленные в заявлении, но не позже полугода с даты протокола.

2. Дополнительные вклады участников.

Вносить дополнительные средства могут и все участники, и отдельная их  часть.

Если решение о дополнительном финансировании приняли только некоторые, то доли оставшихся учредителей в процентном соотношении сократятся.

Прежде всего желающим нужно написать заявление с указанием формы вклада, его размера и порядком внесения.

На собрании поднимаются вопросы изменения величины УК и выделения долей. Решение принимается единогласно.

Если участвовать в увеличении уставного капитала будут все, то для принятия решения на собрании достаточно двух третей голосов. В процентах доли не меняются, меняются только их номиналы и сам уставный капитал.

На общем собрании необходимо прописать величину вкладов и сроки внесения. По закону — это 2 месяца, но ООО вправе устанавливать индивидуальные сроки в локальных нормативных актах.

3. За счет имущества.

Последний способ увеличения уставного капитала — это передача имущества организации. Перераспределение долей в процентном соотношении не происходит, однако растет номинальная стоимость.

Принять соответствующее решение возможно, если на собрании 2/3 голосов проголосовало «за».

После выбора формы увеличения и проведения собраний, необходимо заверить протокол собрания у нотариуса. Далее вносятся изменения в устав (или принимается новый) и документы с изменениями отправляются в налоговую.

Через 5 дней ФНС выдаст новый устав и внесет изменения в ЕГРЮЛ.

Ирина СмирноваVB

Ирина СмирноваVB

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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