Увеличение уставного капитала. Способы увеличения

Уставный капитал (УК) — это минимальный размер активов в виде имущества и денежных средств, которые вносятся в момент регистрации ООО, и обеспечивают гарантию прав и интересов юридического лица.
Минимальное значение уставного капитала сегодня составляет 10 000 рублей. На этапе открытия чаще всего ограничиваются именно этой суммой. Однако, в ходе работы появляется потребность в его увеличении.
Если она возникла, то необходимо проверить уставные документы: нет ли ограничений на прием новых участников или увеличение капитала. В противном случае придется менять устав.
Способы увеличения УК
1. Вход нового участника.
Если устав организации позволяет принять нового члена, то процедура выглядит следующим образом:
Новый участник пишет заявление о приеме в состав учредителей на имя ген.директора.
В документе обязательно нужно указать размер взноса, в каком виде он производится (деньги/имущество), какую долю в уставном капитале он желает получить.
Далее проводится собрание, на котором обсуждается:
прием нового участника;
увеличение уставного капитала за счет его взноса;
перераспределение долей других участников организации;
новый устав с изменением УК.
Появление нового участника в составе неизбежно влечет за собой уменьшение доли других учредителей, поэтому решение должно быть принять единогласно.
Оплата положенной части капитала производится в сроки, установленные в заявлении, но не позже полугода с даты протокола.
2. Дополнительные вклады участников.
Вносить дополнительные средства могут и все участники, и отдельная их часть.
Если решение о дополнительном финансировании приняли только некоторые, то доли оставшихся учредителей в процентном соотношении сократятся.
Прежде всего желающим нужно написать заявление с указанием формы вклада, его размера и порядком внесения.
На собрании поднимаются вопросы изменения величины УК и выделения долей. Решение принимается единогласно.
Если участвовать в увеличении уставного капитала будут все, то для принятия решения на собрании достаточно двух третей голосов. В процентах доли не меняются, меняются только их номиналы и сам уставный капитал.
На общем собрании необходимо прописать величину вкладов и сроки внесения. По закону — это 2 месяца, но ООО вправе устанавливать индивидуальные сроки в локальных нормативных актах.
3. За счет имущества.
Последний способ увеличения уставного капитала — это передача имущества организации. Перераспределение долей в процентном соотношении не происходит, однако растет номинальная стоимость.
Принять соответствующее решение возможно, если на собрании 2/3 голосов проголосовало «за».
После выбора формы увеличения и проведения собраний, необходимо заверить протокол собрания у нотариуса. Далее вносятся изменения в устав (или принимается новый) и документы с изменениями отправляются в налоговую.
Через 5 дней ФНС выдаст новый устав и внесет изменения в ЕГРЮЛ.
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