Закулисье съемок в Клерке

Вообще когда я пришла в Клерк, то не думала что мне придется сниматься. И когда мне сказали что будем снимать БухСтрим, то в голове был вопрос: Это че? Где я и где съемки? Вы чего?

Но поскольку пионерский галстук на груди крепко гвоздиком прибит, то Родина сказала: надо, комсомол ответит: есть)))

Команда

Команда видео продакшена Клерка состоит из 2 операторов-красавчиков. Посмотрите на нашего руководителя и оператора-перфекциониста Владислава Маджуга.

Владислав Маджуга

Стиль, чувство такта, спокойность - это все о нем.

Из разговоров с Владом

Елена, в принципе одной голубой блузки достаточно и я готов вас снимать в ней всегда.

Влад, засвети мне лицо чтобы морщин не было видно!

Я здесь не для того чтобы засвечивать.

Съемки

Снимаем мы или рано утром или в выходные. Это чтобы было максимально тихо и никто не мешал. Раннее утро, темень за окном. А я то сонная, а я то хочу спать! Кофе, настраиваем свет, включаем улыбку, свет в глазах и поехали: мини-курсы, онлайн- курсы, курсы, БухСтрим.

Фото Владислава Маджуга

В выходные сначала снимают БухТуб с Артемием Васенко. Все что попадает в окончательный вариант выпуска - это лишь сотая доля того, что было утром и что можно показывать. Бесконечные шутки, истории из жизни, обсуждение комментариев под выпусками.

Кадр из Бухтуба

Голос у Артемия в живую бархатный. Жаль что в видео это так не передается.

Кадр из Бухтуба

А вот комментарии под видео про него. Всегда очень интересно читать и видеть обратную связь. Артемий очень любит отвечать на комменты.

Комментарий к Бухтубу

Комментарии

Вообще всегда очень интересно читать комментарии. Наши шутки не всегда заходят. И даже Артемию пришлось извиняться.

Комментарий к БухТубу

Я лично пересматривала сотню раз исполнение нашим издателем Мариной Снеговской песни Instasamka За деньги да.

Кадр из Бухтуба

И очень приятно конечно видеть вот такие комментарии на нашем канале Клерка на YouTube. Ведь все это создается для того чтобы помочь бухгалтерам разобраться в нашем прекрасном законодательстве.

Комментарий к БухСтриму

Нейросеть

А это эксперименты с обложками наших дизайнеров. Нейросеть реально очень удивляет и поражает. И вот какие варианты обложек она предложила.

Варианты обложек

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