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Елена Ярушкина
Обучение для бухгалтеров

Тесты для бухгалтеров. Кто в Центре обучения «Клерка» получает двойки

Бухгалтеры славятся железными нервами. Но когда речь заходит об экзамене, даже главбухи могут нехило переживать. Помните страшилки детства? «Достали чистые двойные листочки», «Шпаргалку забираю, ставлю неуд», «На прохождение теста у вас одна попытка». Все это не про «Клерк».
78
Тесты для бухгалтеров. Кто в Центре обучения «Клерка» получает двойки

На наших курсах повышения квалификации все сделано так, чтобы слушатели и материал усвоили, и стресс не заработали.

Во-первых, возможность сдать еще раз  

Во всех курсах и повышения квалификации и переподготовки на «Клерк» для закрепления знаний есть тесты. При том нельзя смотреть лекции дальше, пока тест не пройдешь! Не пугаемся, проходить тест можно несколько раз. Для этого есть прекрасная кнопочка:

Ничего страшного не произошло, пройди тест заново

Во-вторых, подсказки 

Все тесты на основании лекций. Посмотрев лекцию, можно легко ответить на вопрос. 

Сколько ответов, в тесте подсказано (один верный ответ или их несколько).

Тест с одним верным ответом

Самые тяжелые вопросы с несколькими вариантами ответа и надо выбрать все правильные, чтобы ответ был зачтен.

Тест с несколько верными ответами

Мне больше всего нравятся вопросы с картинками. И глаз радуется, и интересно, и учишься думать.

Посмотри на картинку и ответь на вопрос

Если в конце минимальный порог не прошел, то можно еще раз пройти тест. Но как же радует сообщение: Вы супер, мы вами гордимся, продолжайте в том же духе)))

Ура! Тест пройден

В-третьих, работа над ошибками

Ошибка - это не конец света. Это возможность понять, что было неправильно, чтобы улучшить результат. 

И если получили результат 6/10 и это не радует, то смотрим ответы и разбираемся где ошиблись.

Просмотр ответов теста

Тест - это не только проверка знаний, но и возможность структурировать полученные знания, уложить их по полочкам и увидеть новые горизонты куда стремиться.

Поэтому идем вперед, получаем новые знания на курсах повышения квалификации, переподготовки и онлайн-курсах и ничего не боимся. Родителей в школу точно вызывать не будем! :-)

Елена Ярушкина

Елена Ярушкина

Методолог в Клерк

68 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип African
    African 24 минуты назад

    Так по краснодарски (сочински) наивно- пофиг результат, главное денежки платите! Ухахаха 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina

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Елена Ярушкина
Обучение для бухгалтеров

Тесты для бухгалтеров. Кто в Центре обучения «Клерка» получает двойки

Бухгалтеры славятся железными нервами. Но когда речь заходит об экзамене, даже главбухи могут нехило переживать. Помните страшилки детства? «Достали чистые двойные листочки», «Шпаргалку забираю, ставлю неуд», «На прохождение теста у вас одна попытка». Все это не про «Клерк».

Тесты для бухгалтеров. Кто в Центре обучения «Клерка» получает двойки
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