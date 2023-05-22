Тесты для бухгалтеров. Кто в Центре обучения «Клерка» получает двойки

На наших курсах повышения квалификации все сделано так, чтобы слушатели и материал усвоили, и стресс не заработали.
Во-первых, возможность сдать еще раз
Во всех курсах и повышения квалификации и переподготовки на «Клерк» для закрепления знаний есть тесты. При том нельзя смотреть лекции дальше, пока тест не пройдешь! Не пугаемся, проходить тест можно несколько раз. Для этого есть прекрасная кнопочка:
Во-вторых, подсказки
Все тесты на основании лекций. Посмотрев лекцию, можно легко ответить на вопрос.
Сколько ответов, в тесте подсказано (один верный ответ или их несколько).
Самые тяжелые вопросы с несколькими вариантами ответа и надо выбрать все правильные, чтобы ответ был зачтен.
Мне больше всего нравятся вопросы с картинками. И глаз радуется, и интересно, и учишься думать.
Если в конце минимальный порог не прошел, то можно еще раз пройти тест. Но как же радует сообщение: Вы супер, мы вами гордимся, продолжайте в том же духе)))
В-третьих, работа над ошибками
Ошибка - это не конец света. Это возможность понять, что было неправильно, чтобы улучшить результат.
И если получили результат 6/10 и это не радует, то смотрим ответы и разбираемся где ошиблись.
Тест - это не только проверка знаний, но и возможность структурировать полученные знания, уложить их по полочкам и увидеть новые горизонты куда стремиться.
Поэтому идем вперед, получаем новые знания на курсах повышения квалификации, переподготовки и онлайн-курсах и ничего не боимся. Родителей в школу точно вызывать не будем! :-)
Комментарии1
Так по краснодарски (сочински) наивно- пофиг результат, главное денежки платите! Ухахаха