Про Гособоронзаказ на Клерке расскажет начальник отдела ФАС. Присоединяйтесь в эфиру, задавайте вопросы

Гособоронзаказ имеет специфику, связанную, в частности, с особым порядок ведения учета, формирования отчетных документов, а также жестким контролем со стороны органов власти — Минобороны, ФАС и Прокуратуры РФ. Именно поэтому участие в гособоронзаказе, даже в качестве одного из звеньев кооперации, требует повышенного внимания.
Вопросы по гособоронзаказу
Закупки по гособоронзаказу вызывают множество вопросов даже у тех кто давно работает по 44-ФЗ. Наиболее частые вопросы:
как правильно готовить отчетные документы;
на что можно расходовать средства, полученные в рамках исполнения гособоронзаказа;
как вести раздельный учет.
Встреча с начальником отдела ФАС
8 июня в 11:00 по Мск на Клерке состоится бесплатный вебинар Риски для звеньев кооперации при исполнении гособоронзаказа. На этом вебинаре на эти и другие вопросы ответят:
Вопросы для обсуждения
На вебинаре обсудим:
Основные положения Федерального закона №275-ФЗ, регулирующего исполнение гособоронзаказа.
Новое в регулировании гособоронзаказа (вступление в силу Федерального закона 152-ФЗ от 28.04.2023).
Участники гособоронзаказа: требования к звеньям кооперации, ключевые риски при исполнении гособоронзаказа.
Банковское и казначейское сопровождение исполнения гособоронзаказа.
Обоснование цен на продукцию гособоронзаказа: подготовка расчетно-калькуляционных материалов, документальное подтверждение затрат звеньями кооперации.
Порядок ведения раздельного учета по гособоронзаказа звеньями кооперации
Ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа для звеньев кооперации, возможности для минимизации рисков.
Задай свой вопрос
Получите уникальную возможность получить ответы на свои вопросы по гособоронзаказу из первых уст представителя ФАС. Присоединяйтесь в эфиру 8 июня в 11:00.
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