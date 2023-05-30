Про Гособоронзаказ на Клерке расскажет начальник отдела ФАС. Присоединяйтесь в эфиру, задавайте вопросы

Государство является крупнейшим заказчиком и ежегодно формирует заказы на сотни миллиардов по гособоронзаказу. В связи с этим компании задают огромное количество вопросов, на которые Клерку готов ответить представитель ФАС.

Гособоронзаказ имеет специфику, связанную, в частности, с особым порядок ведения учета, формирования отчетных документов, а также жестким контролем со стороны органов власти — Минобороны, ФАС и Прокуратуры РФ. Именно поэтому участие в гособоронзаказе, даже в качестве одного из звеньев кооперации, требует повышенного внимания.

Вопросы по гособоронзаказу

Закупки по гособоронзаказу вызывают множество вопросов даже у тех кто давно работает по 44-ФЗ. Наиболее частые вопросы:

как правильно готовить отчетные документы;

на что можно расходовать средства, полученные в рамках исполнения гособоронзаказа;

как вести раздельный учет.

Встреча с начальником отдела ФАС

8 июня в 11:00 по Мск на Клерке состоится бесплатный вебинар Риски для звеньев кооперации при исполнении гособоронзаказа. На этом вебинаре на эти и другие вопросы ответят:

Вопросы для обсуждения

На вебинаре обсудим:

Основные положения Федерального закона №275-ФЗ, регулирующего исполнение гособоронзаказа. Новое в регулировании гособоронзаказа (вступление в силу Федерального закона 152-ФЗ от 28.04.2023). Участники гособоронзаказа: требования к звеньям кооперации, ключевые риски при исполнении гособоронзаказа. Банковское и казначейское сопровождение исполнения гособоронзаказа. Обоснование цен на продукцию гособоронзаказа: подготовка расчетно-калькуляционных материалов, документальное подтверждение затрат звеньями кооперации. Порядок ведения раздельного учета по гособоронзаказа звеньями кооперации Ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа для звеньев кооперации, возможности для минимизации рисков.

Задай свой вопрос

Получите уникальную возможность получить ответы на свои вопросы по гособоронзаказу из первых уст представителя ФАС. Присоединяйтесь в эфиру 8 июня в 11:00.