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Елена Ярушкина
Обзоры для бухгалтера

Про Гособоронзаказ на Клерке расскажет начальник отдела ФАС. Присоединяйтесь в эфиру, задавайте вопросы

Государство является крупнейшим заказчиком и ежегодно формирует заказы на сотни миллиардов по гособоронзаказу. В связи с этим компании задают огромное количество вопросов, на которые Клерку готов ответить представитель ФАС.
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Про Гособоронзаказ на Клерке расскажет начальник отдела ФАС. Присоединяйтесь в эфиру, задавайте вопросы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Гособоронзаказ имеет специфику, связанную, в частности, с особым порядок ведения учета, формирования отчетных документов, а также жестким контролем со стороны органов власти — Минобороны, ФАС и Прокуратуры РФ. Именно поэтому участие в гособоронзаказе, даже в качестве одного из звеньев кооперации, требует повышенного внимания.

Вопросы по гособоронзаказу

Закупки по гособоронзаказу вызывают множество вопросов даже у тех кто давно работает по 44-ФЗ. Наиболее частые вопросы:

  • как правильно готовить отчетные документы;

  • на что можно расходовать средства, полученные в рамках исполнения гособоронзаказа;

  • как вести раздельный учет. 

Встреча с начальником отдела ФАС

8 июня в 11:00 по Мск на Клерке состоится бесплатный вебинар Риски для звеньев кооперации при исполнении гособоронзаказа. На этом вебинаре на эти и другие вопросы ответят:

Вопросы для обсуждения

На вебинаре обсудим:

  1. Основные положения Федерального закона №275-ФЗ, регулирующего исполнение гособоронзаказа.

  2. Новое в регулировании гособоронзаказа (вступление в силу Федерального закона 152-ФЗ от 28.04.2023).

  3. Участники гособоронзаказа: требования к звеньям кооперации, ключевые риски при исполнении гособоронзаказа.

  4. Банковское и казначейское сопровождение исполнения гособоронзаказа.

  5. Обоснование цен на продукцию гособоронзаказа: подготовка расчетно-калькуляционных материалов, документальное подтверждение затрат звеньями кооперации.

  6. Порядок ведения раздельного учета по гособоронзаказа звеньями кооперации

  7. Ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа для звеньев кооперации, возможности для минимизации рисков.

Задай свой вопрос

Получите уникальную возможность получить ответы на свои вопросы по гособоронзаказу из первых уст представителя ФАС. Присоединяйтесь в эфиру 8 июня в 11:00

Елена Ярушкина

Елена Ярушкина

Методолог в Клерк

69 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
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    Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина
    Обзоры для бухгалтера

    Про Гособоронзаказ на Клерке расскажет начальник отдела ФАС. Присоединяйтесь в эфиру, задавайте вопросы

    Государство является крупнейшим заказчиком и ежегодно формирует заказы на сотни миллиардов по гособоронзаказу. В связи с этим компании задают огромное количество вопросов, на которые Клерку готов ответить представитель ФАС.

    Про Гособоронзаказ на Клерке расскажет начальник отдела ФАС. Присоединяйтесь в эфиру, задавайте вопросы
    54
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