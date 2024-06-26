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Елена Ярушкина

Совмещение ПСН с другими режимами налогообложения: выгоды и учет

Патентная система — одна из самых простых систем налогообложения для ИП. Разберемся зачем вообще ИП совмещать ПСН и другие режимы и как это делать.
Совмещение ПСН с другими режимами налогообложения: выгоды и учет
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Зачем вообще брать патент находясь на другой системе налогообложения

Прежде всего беря патент ИП экономит на налогах. Стоимость патента, как правило, меньше суммы налога при УСН или ОСНО по тому же виду деятельности. То есть применение двух систем актуально, если деятельность, на которую берется патент приносит хороший доход.

ИП может купить патент на отдельные виды деятельности или несколько видов деятельности и это будет более выгодно, чем платить налоги от этого вида деятельности по своему режиму налогообложения.

При этом обязательно нужно смотреть региональное законодательство так как в разных регионах стоимость патента разная. Надо считать насколько выгоднее вид деятельности увести на патент.

Что такое раздельный учет

Это отдельный учет доходов и расходов, относящихся к конкретной системе налогообложения.

Например, у вас деятельность по розничной и оптовой торговле. К доходам по ПСН будет относиться выручка за проданные в магазине товары. А к другой системе налогообложения — доход от договоров поставки.

В некоторых случаях делить надо и расходы, если вторая система налогообложения — ОСНО или УСН 15%. Потому что вы не можете уменьшать налоги по этим системам налогообложения, если расходы относятся к деятельности по ПСН.

В приведенном примере к расходам от деятельности по ПСН относятся:

  • затраты на покупку проданных в магазине товаров;

  • аренда магазина и оплата коммунальных услуг;

  • зарплата продавцам и взносы с неё.

Те затраты, которые относятся к двум системам налогообложения (например, аренда склада и зарплата бухгалтера), делятся пропорционально доходам от вида деятельности.

Совмещение с УСН и ОСНО

При УСН раздельный учет обычно несложен. А вот про совмещение с ОСНО так не скажешь. Дело в том, что надо будет еще разбираться с раздельным учетом НДС. Если его не будет, ИП не имеет права на вычеты по этому налогу. То есть, предприниматель должен разделять операции, которые облагаются НДС на ОСНО и освобождены от налога по ПСН.

По расходам, относящимся к патентной деятельности, вычет по НДС получить нельзя.

А если расходы и НДС с них точно нельзя отнести к той или иной деятельности? Тогда их надо делить пропорционально доходам от видов деятельности.

И вот тут очень важно прописать принцип деления в учетной политике. Да, ИП обычно не составляют этот документ, но в случае раздельного учета его лучше иметь. Чтобы было что предъявить налоговикам при проверке.

А плательщиков НДС проверяют постоянно, хотя и в рамках камеральных проверок. И, если ИП спросят: а почему у вас в вычет взята именно эта сумма? Он предъявит налоговой свою учетную политику.

И лучше не делить расходы в уме или на клочке бумажки, а составлять простейший документ в виде справки.

Во-первых, вы сами можете забыть, почему именно эту сумму расходов решили отнести к ОСНО.

Во-вторых, не будете же вы на пальцах налоговой объяснять расчет?

Бывает, что ИП не нужен учет расходов (например, у него УСН 6%).

Страховые взносы

Один вид затрат делить все-таки надо — страховые взносы, на которые уменьшается налог. Принцип тот же самый: если работники занимаются патентной деятельностью, их взносы уменьшают налог по ПСН. Если они занимаются и деятельностью, которая относится к УСН, значит, их взносы делятся пропорционально выручке.

Взносы же самого ИП обычно тоже делят пропорционально. Хотя формального запрета отнесения их только к одной системе налогообложения нет.

Подводные камни ПСН

Но несмотря на такую кажущуюся легкость у ПСН есть много подводных камней. Можно утратить право применения ПСН, неверно рассчитать стоимость патента или уменьшение патента, неверно совмещать ПСН с другими режимами налогообложения.

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