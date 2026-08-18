Почему бизнес закрывается в 2026 году

Фактор 1. Падение выручки и сжатие маржи

Бизнес-результаты начали ухудшаться еще до того, как законодатели закрутили гайки. По данным Росстата и аналитики маркетплейсов, в первом полугодии 2026 года:

выручка малого и среднего бизнеса в реальном выражении снизилась на 8–12% по сравнению с 2025 годом;

маржинальность в розничной торговле упала с 25–30% до 15–20%;

в сегменте e-commerce и маркетплейсов каждый третий селлер работает в ноль или минус из-за роста комиссий, логистики и возвратов;

строительный сектор столкнулся с падением спроса на частное домостроение на 18–22% после отмены массовых льготных ипотечных программ.

Что это значит на практике: компании, которые «еле тянули» в 2024–2025 годах, в 2026-м уперлись в кассовые разрывы. Собственник видит, что работать в ноль при растущих рисках — бессмысленно, и принимает решение закрываться.