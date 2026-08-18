Почему бизнес закрывается в 2026 году

Фактор 1. Падение выручки и сжатие маржи
Бизнес-результаты начали ухудшаться еще до того, как законодатели закрутили гайки. По данным Росстата и аналитики маркетплейсов, в первом полугодии 2026 года:
выручка малого и среднего бизнеса в реальном выражении снизилась на 8–12% по сравнению с 2025 годом;
маржинальность в розничной торговле упала с 25–30% до 15–20%;
в сегменте e-commerce и маркетплейсов каждый третий селлер работает в ноль или минус из-за роста комиссий, логистики и возвратов;
строительный сектор столкнулся с падением спроса на частное домостроение на 18–22% после отмены массовых льготных ипотечных программ.
Что это значит на практике: компании, которые «еле тянули» в 2024–2025 годах, в 2026-м уперлись в кассовые разрывы. Собственник видит, что работать в ноль при растущих рисках — бессмысленно, и принимает решение закрываться.
Фактор 2. Налоговая реформа: рост нагрузки в 1,5–2 раза
С 1 января 2025 года вступила в силу масштабная налоговая реформа, но в полной мере ее эффект бизнес ощутил только в 2026 году — когда пришли первые годовые декларации за 2025 год и начались платежи по новым правилам.
В 2026 году добавились еще два мощных фактора: повышение основной ставки НДС с 20% до 22% и резкое снижение порога выручки для обязанности платить НДС на УСН.
Налоговая реформа: ключевые цифры 2025–2026
Налог / параметр
До 2025
2025
2026
НДС
20%
20% + НДС для УСН при выручке > 60 млн руб.
22% + НДС для УСН при выручке > 20 млн руб. (за 2025)
НДФЛ
13% (плоская)
13–22% (прогрессивная шкала)
13–22% (полный эффект по итогам 2025)
УСН «доходы»
6%, без НДС
6% + НДС при выручке > 60 млн руб.
6% + НДС при выручке > 20 млн руб. (за 2025)
УСН «доходы – расходы»
15%, без НДС
15% + НДС при выручке > 60 млн руб.
15% + НДС при выручке > 20 млн руб. (за 2025)
Страховые взносы
30% до предельной базы, 15,1% сверх.
Для МСП — 15% с части выплат свыше 1,5 МРОТ
Те же ставки, льгота 15% для всех МСП
Для большинства МСП льгота 15% отменена (сохранена для приоритетных отраслей)
Итог: для многих ИП и компаний совокупная налоговая нагрузка в 2026 году выросла в 1,5 – 2 раза.
Пример
ИП на УСН «доходы» с выручкой 80 млн руб. в 2024 году платил около 4,8 млн руб. налога (6% УСН). В 2026-м с той же выручкой он уже:
платит 6% УСН (4,8 млн руб.);
обязан платить НДС, так как превышен лимит (для 2025 года — 20 млн руб.).
В зависимости от выбранной схемы работы с НДС (общие или пониженные ставки 5–7% для УСН) общая нагрузка может вырасти до 10–12 млн руб. и более. Рост нагрузки — в 2–2,5 раза. Многие ИП и небольшие компании не могут перевалить этот рост на клиента и закрываются или уходят в серые схемы.
Фактор 3. Тотальный цифровой контроль ФНС
ФНС в 2026 году работает уже не как налоговый орган, а как аналитическая IT-корпорация. Система контроля стала почти полностью автоматической:
АСК НДС-4 на базе ИИ видит расхождения между декларациями, кассами, маркетплейсами и банковскими операциями в режиме, близком к реальному времени.
«Автоакты» по камеральным проверкам — система сама формирует акт с доначислениями, инспектор только подписывает.
Единый реестр маркетплейсов — ФНС видит каждую продажу каждого селлера.
Автоматический обмен данными между ФНС, СФР, Росфинмониторингом, ФТС и МВД — одна ошибка тянет за собой цепную реакцию проверок.
Результат: схемы, которые работали в 2020–2023 годах (дробление бизнеса, «серая» зарплата, фиктивный аутсорсин, обналичка через самозанятых), в 2026 году раскрываются алгоритмами за 2–3 месяца.
Собственники, которые строили бизнес на таких схемах, понимают: дальше — уголовная ответственность. И закрывают компании превентивно, пока не пришли с проверкой.
Фактор 4. Взрывной рост административной нагрузки
Помимо налогов, на бизнес в 2026 году обрушился вал новых обязательств, каждое из которых требует отдельного специалиста или аутсорсера:
Маркировка и прослеживаемость — 15+ новых товарных групп (мясо, вода, одежда, шины, духи, табак, пиво и т.д.), каждый код — отдельный учет в 1С.
Электронные транспортные накладные (ЭТрН) — обязательны для большинства перевозок с участием юрлиц.
Система СПОТ — обеспечительные платежи по НДС до ввоза товара из ЕАЭС, кассовые разрывы у импортеров.
Электронный воинский учет (ГИС «Реестр воинского учета») — штрафы до 1 млн руб. за нарушения.
Персональные данные — штрафы Роскомнадзора до 15 млн руб. за утечки.
Кадровый ЭДО — обязательное внедрение для компаний от 10 человек.
Для микробизнеса с 1–5 сотрудниками эта нагрузка становится неподъемной. Проще закрыть ИП и работать как самозанятый или уйти в тень (хотя это тоже рискованно), чем содержать штат из бухгалтера, кадровика, специалиста по маркировке и воинскому учету.
Фактор 5. Рост субсидиарной ответственности
2026 год — пик практики привлечения к субсидиарной ответственности. Суды все чаще удовлетворяют иски ФНС и кредиторов не только к директорам, но и к:
главным бухгалтерам;
учредителям с долей от 25%;
фактическим бенефициарам;
супругам бенефициаров (по сделкам с общим имуществом).
Цифры пугают: средний размер взыскания по субсидиарке в 2026 году — 18–25 млн руб. на одно дело. При этом срок исковой давности по таким требованиям — 3 года с момента, когда кредитор узнал о нарушении, а на практике — до 10 лет.
Следствие: собственники закрывают компании не только когда бизнес не идет, но и когда он еще работает — чтобы вывести активы и минимизировать будущие риски. Это так называемая «превентивная ликвидация», и в 2026 году она составляет, по оценкам юристов, до 35% всех закрытий.
Фактор 6. Отраслевые шоки
Некоторые отрасли пострадали особенно сильно:
Маркетплейсы: рост комиссий Wildberries и Ozon, пожары на складах, массовые возвраты — тысячи селлеров уходят с рынка.
Строительство: отмена льготной ипотеки, рост стоимости материалов на 20–30%, ужесточение контроля по эскроу-счетам.
Импорт и ВЭД: система СПОТ, рост таможенных сборов, сложности с платежами в Китай и Турцию.
Общепит: рост зарплат (МРОТ + дефицит кадров), фудкост (доля затрат на продукты в выручке) +40%, падение среднего чека.
Туризм и услуги: падение спроса, рост налоговой нагрузки.
В этих отраслях закрытия идут волнами: один крупный игрок банкротится — за ним тянется цепочка поставщиков и подрядчиков.
Итоговая картина 2026 года
Фактор
Доля влияния на закрытия
Падение выручки и маржи
≈25%
Налоговая реформа (рост нагрузки)
≈25%
Ужесточение контроля ФНС
≈20%
Административная нагрузка (маркировка, СПОТ, ВУ)
≈10%
Риски субсидиарной ответственности
≈12%
Отраслевые шоки
≈8%
В 2026 году бизнес закрывается не потому, что «не получается заработать», а потому что зарабатывать стало слишком рискованно и слишком дорого с точки зрения сопровождения.
Собственник делает рациональный выбор: лучше закрыть бизнес правильно сегодня, чем ждать доначислений, штрафов и субсидиарки завтра.
Именно поэтому грамотная ликвидация в 2026 году — это не «похороны бизнеса», а стратегическое решение о сохранении активов и личного спокойствия. И делать это нужно по всем правилам: с инвентаризацией, сверками, уведомлениями кредиторов и правильным оформлением каждого этапа. Иначе «тихое» закрытие через исключение из ЕГРЮЛ по инициативе ФНС обернется долгом, который будет висеть на директоре и учредителях годами.
Комментарии2
Елена, не совсем согласна с Вами (про причины).О легализации никогда не поздно подумать, бизнес троится годами, бывают взлеты и падения и закрыть его не совсем верное решение. Закрыли, а дальше что? деньги же надо вкладывать. Хорошо, если есть подушка безопасности, а если нет (?) жить на что((
Бизнес - всегда риск. Раньше была крыша, а теперь ФНС и прочие.