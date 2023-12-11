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Алексей Марков
Обзоры для бухгалтера

Новости мировых финансов. Обзор прошедшей недели

В МакДаке — элитный кофе, у Грефа провал, в Европе — Робин Гуд, в РФ - неизвестные китайцы, а в Париже — пончики
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📈 Мосбиржа опять в сыром подвале — на крепкие 2%. S&P упал и вырос, а вот биткоин дал очередные +10%, ходлеры ликуют! Из наших портфелей опять плохо выступила Пенсия без Дураков, потеряв почти 3.5% из-за падежа Русагро (-9%) и ФСК ЕЭС (-6,5%). Я уже начинаю сомневаться в верности стратегии, но, наверное, ещё рано делать какие-то выводы. Но хуже всего пришлось моему любимому Бухлу: портфель потерял аж 6%, и, кажется, это самый плохой результат из всех портфелей за всю историю наблюдений. Спасибо скажем Абрау-Дюрсу, которое обвалилось аж на 12%.  Лучше всего продержалось ЗЛО (-1%), да и то — золото, о котором на прошлой неделе писали ВСЕ аналитики, потеряло 3%. У Инвестиций в акции основное падение у Артгена (-9%) и ТКС (-5,5%). В плюсе только Норникель (+1%) и МТС. Вот только вопрос - как Никеля добрать в портфель, если у нас пополнение только на 10 тысяч рублей? Загадка. Но странным образом на 9% выросли акции Алросы, видать, кто-то что-то знает об отмене санкций? Ну, или нет. В четверг будет див.отсечка у Лучка, не пропустите, обещали выдать по 447 рублей.

🇺🇸 Американские рынки в пятницу подскочили на новостях о рабочих местах. Если бы вакансий было слишком много, это означало бы, что экономика перегрета и ставку нужно повышать дальше. Если бы их было слишком мало, это означало бы, что безработица будет расти и впереди рецессия. А их оказалось как раз сколько нужно. S&P показал новый годовой хай — а с начала года дал крепкие 20%. Администрация Байдена не смогла пробить новый пакет помощи Украине, зато анонсировала строительство скоростных железных дорог на $8 млрд.

🇹🇷 Полтора года назад кто-то очень быстрый покупал турецкие лиры по 10 рублей. Сейчас хорошо если их по 3 рубля удастся продать. Максимум был в 2014 году — 25 рублей за лиру. Эх, дорого было в Анталье!

Брокер Robinhood всё же запустился в Европе — через неделю после Великобритании. Интересно, что там можно торговать криптой — 25 самых популярных монет уже в продаже.

🚗 Лидером продаж новых автомобилей на российском рынке остаётся Lada с долей 30% (было 42% в начале года). 2-5 места у Haval, Chery, Geely и Чанган. Кто-нибудь слышал вообще про этот Чанган? Я нет. Скоро в первой двадцатке будет 16 неизвестных имён. Имён нет, а машины есть. Уот так уот.

🍔 Макдоналдс планирует открыть 10000 новых ресторанов за 4 года. В прошлый раз я рассказывал про МакКофейню CosMcs, вот и подробности подъехали: первое кафе открылось в Иллиное, 9 других на подходе. Вообще этот Космак — инопланетянин из дебильной рекламы 80-х, то есть он не новый для корпорации персонаж, а хорошо забытый старый. Он будет продавать клиентам гурманский кофе со странными названиями - и теснить Старбакс на его территории. В некоторых странах мира МакКафе давно работают, а в США эксперимент с кофемашинами начинали в 2008 году, но он не удался. Всё же люди, которые жрут бургеры, и которые пьют эспрессо — это, наверное, разные люди. Хотя я с удовольствием употребляю и то, и другое.

🍏 Герман Греф представил "самую масштабную трансформацию в истории Сбера", но инвесторов она не впечатлила: акции упали. Видимо, трейдеры ждали чего-то ещё более масштабного. Инвесторам вместо трансформации подавай дивиденды! Говорящие собаки не годятся.

📸 Новая драма у стартапа Cameo — это сервис, где за пару сотен баксов можно заказать поздравление от любимого актёра. Выяснилось, что куча знаменитостей типа Майка Тайсона и Элайджи Вуда была облапошена российскими спецслужбами; более того, записи были прифотошоплены к их соцсетям, будто они это где-то ещё и запостили. Что же они говорили? «Володымир, поправляйся. Хватит употреблять; обратись к врачу». Какого Владимира они имели в виду — напишите в комментариях.

🏁 Прокуратура арестовала 28 счетов Аяза Шабутдинова. Успешный прокурор — успешное расследование!

🍩 Пончики Krispy Kreme доехали до Парижа! Интересно, что первая пампушечная открылась на месте какого-то мишленовского ресторана. И это неспроста: оказывается, Франция — второй в мире рынок для МакДоналдса ($6.5 млрд) и Бургер Кинга ($1.3 млрд). Но и другой американский фаст-фуд чувствует себя вполне вольготно: там и KFC, и Domino’s — французы будто не ели уже шесть дней с потёртыми сёдлами. Ещё 12 локаций откроются в ближайшее время.

🛍️ Росстат зафиксировал снижение количества бедных в России до 16 млн человек. Более миллиона бедняков куда-то пропало. Помянем.

🐭 Илон Маск заявил, что директор Disney Боб Айгер должен быть немедленно уволен со своего поста. Это произошло после того, как Дисней убрал всю свою рекламу из ТвиттерИкса. «Уолт переворачивается в гробу», — написал Илон, — «из-за того, что ты сотворил с его компанией, Боб, ублюдок, мать твою, иди сюда!», после чего грязно выругался в прямом эфире.

🌯 Какая-то женщина из Огайо была приговорена к страннейшему наказанию: судья заставил её 2 месяца работать на раздаче в едальне Chipotle. Это произошло после того, как она бросила коробку с буррито в рожу кассирше.

💹 На вопрос «Где наши активы?» глава Санкт-Петербургской биржи ответа дать не смог.

🎤 Внимание! Путин и Си проиграли важную битву! Человеком года по версии журнала Time стала Тейлор Свифт! Она первая в истории заработала миллиард долларов продажей билетов на свои концерты и даже Барби не смогла её потеснить. Есть вероятность, что в следующем года Тейлор заработает ЕЩЁ один миллиард на билетах, потому что её концерты продолжают бить все рекорды.

🇨🇦 Канадский доллар стоит 68 рублей. Год назад он стоил 46 рублей, а два года назад — 58 рублей. Канадский лось подозрительно улыбается. Вроде как страшно: +48% за год, но за 2 года всего по 8.3%. Пусть улыбается.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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