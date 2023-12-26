Новости мировых финансов. Дайджест

📈 И снова индекс Мосбиржи в жж…заднице! И опять на 1.5% — мало того, что падает уже третью неделю подряд, но ведь и последний ощутимый рост был уже два месяца назад. С тех пор как-то мы в основном падаем — сейчас откатились куда-то в район августа. Из наших портфелей хуже всего пришлось ЗЛУ (-3%) - за счёт дивотсечки Лукойла (-8%), а лучше всех моё любимое Бухло (+2%). Там выросло почти всё, но лучше всего показали себя пузырьки: Абрау-Дюрсо дало больше 4% и теперь отправляется к нам в Пенсию. Но и Белуга, и Магнит, и Русагро в неплохом плюсе. Плохо чувствовали себя АДРы: все волнуются насчёт перспектив. И ТКС, и Х5, и Яндекс в минусах — там в очередной раз непонятно, как его будут делить. Биток упал на 4%, и я, выходит, закупился на прошлой неделе не очень-то удачно. Жду 100к к концу года! Но не скажу какого.

🇺🇸 А вот амеры продолжают переть, особенно большие компании. Доля гигантов в индексе чуть ли не самая большая за всю историю. Плохой знак? Не думаю. Просто мы движемся к киберпанковскому будущему, где миром правят корпорации. Итак, новый хай у Наждака — и это больше чем за 2 года. Растёт всё на ожидании будущего среза ставок. И ставки по ипотекам тоже падают 7 неделю подряд. К тому же в США бум продаж золота физлицам: сеть Costco продаёт 35-граммовые слитки — чуть выше биржевой цены. Интересно, что только онлайн и только по 2 штуки в руки.

↗️ Наш Центробанк повысил ставку на 100 БП и заявил, что инфляция снижается. Похвалил себя, стало быть, за хорошую работу.

🩳 В Америке битва двух якодзун, а точнее — двух китайских ритейлеров, о которых вы, наверное и не слышали, но они, как водится, уже гигантские: Temu и Shein. Продают они всё подряд, но в основном дешёвую одежду. Думаю, Белый дом их рано или поздно прищучит как ТикТок, ведь они обгоняют Amazon и Ebay и по количеству скачиваний за этот год, и по времени, проведённом в приложениях (чуть ли не 18 минут в день, поверить не могу). Так вот, они друг на друга подали в суд, и не в первый раз. Чем бы китайцы не тешились, лишь бы под санкции не попадали.

🇫🇷 Путин заявил, что это Макрон перестал ему звонить. А Макрон заявил, что готов звонить ещё.

💊 Акции Moderna выросли на 9% после объявления, что её экспериментальная вакцина снижает риск рака кожи вдвое. Прививка от рака — звучит интересно.

📚 Под раздачу попали топ-менеджеры Википедии. Выяснилось, что в этой некоммерческой организации генеральный директор получает 790 тысяч долларов в год, а операционный директор — больше 500 тысяч. Как-то многовато для тех, кто постоянно побирается. С другой стороны, для топов крупной IT-компании эти цифры и вправду смешные — обычно там речь идёт о десятках миллионов, а Википедия, всё же, пятый по посещаемости сайт в мире.

🚔 Правительство РФ наконец-то решило проблему слабого спроса на авиабилеты Москва-Казань! Дело в том, что проезд по автодороге будет стоить 4.5 тысячи рублей.

☕ Starbucks построила гигантский производственный центр в Китае за 200 млн долларов и планирует увеличить количество своих точек с 6500 до 9 тысяч. Но она уже давно не лидер рынка: у выползающей из банкротства Luckin Coffee уже 11 тысяч кафе. Но Лакин Кофе — это франшиза, а Старбакс всеми своими заведениями владеет. Ну, уже не всеми. Я слышал, некоторыми теперь владеет какой-то рэпер.

🎺 Газпром заявил, что поставки газа в Китай с октября значительно увеличены. Поставки газа в Подмосковье остаются на прежнем уровне, — наш источник в Нахабино.

🚀 Инвесторы оценили SpaceX в $180 млрд — акции разместили по закрытой подписке по $97. Мне предлагали — минимальный чек $100к, 6% сетап и ещё куча неприятных условий. Я решил, что такая возможность даётся человеку один раз и пропустил.

🥚 Правительство отменило импортные пошлины на яйца. Заживём теперь! Как ваши себя чувствуют?

📡 Amazon подтвердила, что её технология сверхбыстрого спутникового интернета Project Kuiper работает. Я не разобрался, но там реально какая-то вакханалия: сеть инфракрасных лазеров шлёт данные в космос быстрее чем оптоволокно по земле.

☎️ Мобильный оператор Tele2 с Нового года повысит повысит цены на 10%. Таким образом, он станет Tele 2.2.

🎮 TikTok первым из неигровых приложений заработал 10 млрд долларов на подписках (а не на рекламе). Лидер по этому показателю — Candy Crush Saga. Ну а мы-то с вами знаем, что больше всего своим создателям принесли Тинькофф Инвестиции.

✈️ А вот интересный каламбур: обычно банк покупает себе самолёт. А вышло так, что Самолёт купил себе банк.

🇷🇴 Румынский лей стоит 20 рублей. Год назад он стоил 14, два года назад — 17 рублей. Граф Дракула наживался со скоростью +8.5% в год!