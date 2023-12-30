Дайджест финансовых новостей

📈 Последняя неделя года оказалась неплохой - особенно для наших АДРов (Тинькоф, х5, Яндекс).. Индекс Мосбирже закончил год в плюсе, и на том спасибо. А вот биткоин на 3% упал. Лучше всего выросла Пятёрочка (+10.5%), но я сделки делал вечером в пятницу, и подумал, что лучше всего вырос Яндекс (+9.5%) - и его набрал в Пенсию, а не Пятёру. Ну, посмотрим, что с этим делать. То ли надо взять Х5 на открытии, то ли не надо. Круче всех попадала Сегежа (-9%) и я исключил её из портфеля Хулинвестиции. Вы слабое звено, прощайте. Абрау-Дюрсо тоже не особо порадовало (-6,5%), ну и НорНикель под конец года раздумал отыгрывать сплит (-4,5%). Третий аудсайдер - НКНХ. Из публичных портфелей больше всего вырос Хулежебока (+1.5%), и я решил нарастить вложения в него до 5 млн рублей. Посмотрим, как пройдёт 2024 год для этого добряка.

🇺🇸 А что у них? Самое главное: рецессии в США не произошло. Фед поднял ставку 7 раз (и не боится продолжать), а самая большая экономика мира никак не скукожится. Наоборот, должна процентра на 3 вырасти. Грустно, а что делать? Остаётся только расти самим.

💹 Банк России запросил у брокеров сценарий действий "чтобы не было как с СПБ-Биржей". А СПБ-Биржа сообщила, что гонконгские акции заблокированы так же надёжно, как и американские.

🍎 Apple остаётся самой большой компанией мира с капитализацией больше $3 трлн - это больше, чем ВВП Италии, Бразилии или Канады. У новых сериалов на Apple TV хорошие рейтинги, а новый айфон в сентябре 2024-го все ждут уже сейчас (пятнадцатый-то говно, не так ли?).

🚘 Антон Силуанов заказал в МинФин партию автомобилей Лада Аура. Поздравляет министров с наступающим!

🪟 Microsoft немного не дотягивает до 3 трлн ($2.78). У форточек главная движуха - вложение $13 млрд в OpenAI. Глядишь, его как раз до 3 трлн и не хватало. Но вложили они пока всего $3 ярдика. Десять, стало быть, впереди.

🔡 Alphabet ($1.76Т). С одной стороны далековато от двух лидеров, но задел прекрасный: YouTube в очередной раз побил все рекорды, самоезды Waymo завалили Cruise, облачные сервисы рвут чарты, а гугловский ИИ резво набигает на продукты OpenAI. Гугл вложил уже 3 млрд в стартап Anthropic - а ещё 3 ярда занёс Джефф.

📦 У Amazon ($1.6Т) есть одно важное преимущество перед тремя лидерами: выручка компании достигает 1 млн долларов в минуту. Облачные сервисы приносят гигантскую выручку, а реклама на маркетплейсе приносит больше, чем YouTube. Но четвёртое место есть четвёртое место. Слабовато, Джефф. Давай, напрягись!

🕹️ NVidia ($1.2Т). До триллиона она добежала ещё в мае. Ракетный взлёт обеспечили потребности искусственных интеллектов; благо их уже много разных. Игроманы, клауд-гейминг и майнинг - вот ещё три китёнка в основе роста этого чипопроизводителя.

🥛 Мосбиржа заявила, что 2/3 брокерских счётов пустые. Но не уточнила, это они ЕЩЁ пустые, или всё-таки УЖЕ пустые. Это разное.

👮 Проклятая экстремистская Мета не дотянула до триллиона ($902млрд). Метавселенная как никому не была нужна год назад, так и не понадобилась. Но съела добрые 3.5 млрд баксов на разработку. Но спасибо хотя бы на том, что Марк дал нам надежду на битву с Илоном. Запуск Тредс, кажется, ничего кроме злости Маска этому миру не принёс.

🎲 Игрой года стала Балдурс Гейт 3. В неё играют 1.3 млн человек. Я, честное слово, после Neverwinter Nights ни одной ролевухи не гонял. Горе мне!

🥤 Газпром обещал газификацию всей страны до 2030 года. Входит ли в страну Нахабино, не уточняется.

🎤 Состояние Тейлор Свифт превысило $1.1 млрд. Это был её год. Тур Eras принёс певице больше миллиарда долларов и добавил $4.3 млрд к ВВП США. За ней и ещё один рекорд, на этот раз киношный: продажи билетов в сети AMC на фильм-концерт Тейлор превысили $26 млн долларов в день. Стоит ли отмечать, что она ещё и стала человеком года?

🐦 Понятно, что Илону это место никак не светило. После переименования Твиттер потерял больше 50% капитализации, больше 50% выручки, и лишь 5% верифицированных пользователей решили платить за свои синие галочки.

🇱🇻 Латвия заблокировала Яндекс. С Яндексом ничего не произошло. Интересно, что будет, если Яндекс заблокирует Латвию?

🤯 ВТБ признал, что у него слишком много акций. А ЦБ в то же время зарегистрировал акции Яндекса. Яндексу это нравится, он растёт. А ВТБ это не нравится, он падает. Ой, то есть лежит как и лежал. Бабушки, которым когда-то продали акции этого банка, горюют: скоро их станет в 10 раз меньше, чем было… а цена останется прежней.

🇧🇷 Бразильский реал стоит 18.5 рублей. А год назад он стоил 13.5 рублей. А два года назад - 15 рублей. Иисус на горе Корковаду посмеивается над Лениным в Мавзолее.