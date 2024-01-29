Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтера

📈 Третью неделю подряд не можем мы обогнать амеров! Индекс Мосбиржи в минимальном (-0.1%) минусе, но это всё же минус! И первая настоящая неделя прибыли для пенсионного портфеля (+1.5%). Кроме того, это первая на моей памяти неделя, когда все мои портфели в плюсе (а индекс в минусе): Х@лежебока больше 1%, ЗЛО и новая Х@линформатика +1%, да всё у всех хорошо. Причина роста всего — конечно, Яндекс, который добавил 11% (его и берём в Пенсию), но самое интересное, что расти он стал лишь через день после того, как был зарегистрирован в Калининградской области. Ну, типа все думали сутки, а потом начали покупать — странная история. Из Х@линформатики дёрнула Астра на 8%, в пенсии — ФСК ЕЭС +5%. В аутсайдерах — Артген (-7%), Алроса и серебро попадали на 3%.

🇺🇸 Рынки США продолжают переть. S&P рос 6 дней подряд — сильный отчёт по росту американского ВВП задавил всех скептиков (+3.3% за 4 кв 2023 в годовом исчислении, и +2.5% за 2023 год — тогда как в 2022 было +1.9%). Рецессия, похоже, отменяется. Но вечеринку подпортила Tesla — она обещает расти не так быстро, как все рассчитывали, а Илон жалуется на китайских конкурентов. Минус 12% — не шутка. Не пора ли набирать? Intel тоже припал.

🍼 Кристалл второй месяц откладывает выход на биржу. Ну праздники, водка, понятно. А представьте, сколько они отмечать IPO будут?

🛶 Во Флориде отчалил самый большой круизный лайнер мира Icon of the Seas. Его длина — 370 метров, там 40 ресторанов, 7 бассейнов, квест по типа Клаустрофобии и каток. Стоит ли говорить о каруселях, аквапарке, мини-гольфе и скалолазании? Сам Лионель Месси нажал футбольным мячом на кнопку сброса шампанского за борт корабля. Ближайшие билеты доступны только на сентябрь, цена — от $3000 на человека в неделю; еда включена, а вот бухло — к сожалению, нет. В целом индустрия круизов так отпрыгнула от ковида, что никак не может приземлиться: акции Royal Caribbean уже в 4 раза выше дна 2020-го, а билетов на сезон 23-24 продано на 20% больше, чем на 19-20-й — последний безмасочный период.

🔫 Госдума разрешила конфисковывать имущества за фейки о российской армии.

🏘️ Половина американских арендаторов тратит больше 30% от своего дохода на аренду и коммуналку. Это у них считается плохой знак, ну, типа, на грани нищеты. А у нас, кажется, это грань успеха.

⚖️ Блогер-марафонец-миллиардер Блиновская устроила дома вечеринку, куда коварно пригласила свидетеля. Теперь вечеринки она будет устраивать в СИЗО. Тяжело нынче миллиардерам.

🎮 Microsoft выгоняет 1900 сотрудников своего игрового подразделения. Это целых 8% стаффа — ну там Xbox и Activision Blizzard, которого купили в октябре за $70 млрд. Соперники по игровой индустрии тоже увольняют: там и Twitch, и Discord, и Unity, и Riot Games — все понабрали народу и теперь выставляют их на мороз.

🇪🇺 Евросоюз никак не может выдумать новые санкции против России, идеи исчерпаны — признался Жозеп. Ждём помощи от Сергея Гуриева (объявлен иностранным агентом)! Хотя любой другой стендапер тоже должен справиться.

🍎 Угадайте компанию, которая наконец-то вышла на первое место в Китае по продажам телефонов. Нет, это не Huawei. Это Apple. Но радоваться рано: им ещё нужно переписывать iOS, Safari и AppStore под Европу. И под Россию, ахахахаха!

🍏 Apple оплатила штраф антимонопольного комитета РФ в размере 1 млрд 177 млн рублей как ни в чем не бывало. Хорошо, когда у компании есть деньги. Впрочем, разве ж это деньги…

🎁 Владимир Путин получил донатов на 472 млн рублей. Ждём ответа Трампа!

🍞 Subway придумала как облегчить труд франчайзи и решила оснастить 20 тысяч своих точек автоматическими нарезалками колбасы для своих батонобутеров. Но, похоже, план не работает: сотрудники жалуются, что на ремонт и чистку резаков уходит больше времени, чем они экономят. Режьте ножами, ребята. Не выпендривайтесь.

🇸🇦 А вот и хорошая новость: в Саудовской Аравии открывается первый алкомагазин! В Эр-Рияде, среди дипломатических представительств, наконец-то заработает стекляшка! Но войти туда можно будет лишь предварительно зарегистрировавшись на местных Госуслугах и, разумеется, только кафирам. Принц Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд разрешил. Хоттабыч будет доволен. Принц, кстати, женат на своей двоюродной сестре. Не бухает, конечно. Зачем ему.

🇻🇳 Вьетнамский донг стоит 0.36 копейки, а год назад он стоил 0.35 копейки. А 2 года назад — 0.36 копейки. Такая стабильность неудивительна, ведь донг подкреплён экспортом моднейших шлёпок. Самая крупная банкнота в 500 тыщ донгов появилась 20 лет назад — это 1800 рублей на наши деньги. До сих пор в ходу монетка в 200 донгов — это 72 копейки. Есть монета в 5 тысяч — прикольно, надо бы раздобыть! Если не считать иранского риала (который нигде кроме Ирана не нужен), у вьетнамцев самая дешёвая валюта мира. Удобнее всего закупаться во Вьетнаме грузинам: убрал 4 нуля — получил цену в лари.