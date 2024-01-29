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Алексей Марков

Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтера

Донаты Путину, Блиновскую казнят, в Сабвей сломались колбасорезки.
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Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтера
Шедеврум дико смешно показывает Блиновскую, арабов, Subway и Apple

📈 Третью неделю подряд не можем мы обогнать амеров! Индекс Мосбиржи в минимальном (-0.1%) минусе, но это всё же минус! И первая настоящая неделя прибыли для пенсионного портфеля (+1.5%). Кроме того, это первая на моей памяти неделя, когда все мои портфели в плюсе (а индекс в минусе): Х@лежебока больше 1%, ЗЛО и новая Х@линформатика +1%, да всё у всех хорошо. Причина роста всего — конечно, Яндекс, который добавил 11% (его и берём в Пенсию), но самое интересное, что расти он стал лишь через день после того, как был зарегистрирован в Калининградской области. Ну, типа все думали сутки, а потом начали покупать — странная история. Из Х@линформатики дёрнула Астра на 8%, в пенсии — ФСК ЕЭС +5%. В аутсайдерах — Артген (-7%), Алроса и серебро попадали на 3%.

🇺🇸 Рынки США продолжают переть. S&P рос 6 дней подряд — сильный отчёт по росту американского ВВП задавил всех скептиков (+3.3% за 4 кв 2023 в годовом исчислении, и +2.5% за 2023 год — тогда как в 2022 было +1.9%). Рецессия, похоже, отменяется. Но вечеринку подпортила Tesla — она обещает расти не так быстро, как все рассчитывали, а Илон жалуется на китайских конкурентов. Минус 12% — не шутка. Не пора ли набирать? Intel тоже припал.

🍼 Кристалл второй месяц откладывает выход на биржу. Ну праздники, водка, понятно. А представьте, сколько они отмечать IPO будут?

🛶  Во Флориде отчалил самый большой круизный лайнер мира Icon of the Seas. Его длина — 370 метров, там 40 ресторанов, 7 бассейнов, квест по типа Клаустрофобии и каток. Стоит ли говорить о каруселях, аквапарке, мини-гольфе и скалолазании? Сам Лионель Месси нажал футбольным мячом на кнопку сброса шампанского за борт корабля. Ближайшие билеты доступны только на сентябрь, цена — от $3000 на человека в неделю; еда включена, а вот бухло — к сожалению, нет. В целом индустрия круизов так отпрыгнула от ковида, что никак не может приземлиться: акции Royal Caribbean уже в 4 раза выше дна 2020-го, а билетов на сезон 23-24 продано на 20% больше, чем на 19-20-й — последний безмасочный период.

🔫 Госдума разрешила конфисковывать имущества за фейки о российской армии.

🏘️ Половина американских арендаторов тратит больше 30% от своего дохода на аренду и коммуналку. Это у них считается плохой знак, ну, типа, на грани нищеты. А у нас, кажется, это грань успеха.

⚖️ Блогер-марафонец-миллиардер Блиновская устроила дома вечеринку, куда коварно пригласила свидетеля. Теперь вечеринки она будет устраивать в СИЗО. Тяжело нынче миллиардерам.

🎮 Microsoft выгоняет 1900 сотрудников своего игрового подразделения. Это целых 8% стаффа — ну там Xbox и Activision Blizzard, которого купили в октябре за $70 млрд. Соперники по игровой индустрии тоже увольняют: там и Twitch, и Discord, и Unity, и Riot Games — все понабрали народу и теперь выставляют их на мороз.

🇪🇺 Евросоюз никак не может выдумать новые санкции против России, идеи исчерпаны — признался Жозеп. Ждём помощи от Сергея Гуриева (объявлен иностранным агентом)! Хотя любой другой стендапер тоже должен справиться.

🍎 Угадайте компанию, которая наконец-то вышла на первое место в Китае по продажам телефонов. Нет, это не Huawei. Это Apple. Но радоваться рано: им ещё нужно переписывать iOS, Safari и AppStore под Европу. И под Россию, ахахахаха!

🍏 Apple оплатила штраф антимонопольного комитета РФ в размере 1 млрд 177 млн рублей как ни в чем не бывало. Хорошо, когда у компании есть деньги. Впрочем, разве ж это деньги…

🎁 Владимир Путин получил донатов на 472 млн рублей. Ждём ответа Трампа!

🍞 Subway придумала как облегчить труд франчайзи и решила оснастить 20 тысяч своих точек автоматическими нарезалками колбасы для своих батонобутеров. Но, похоже, план не работает: сотрудники жалуются, что на ремонт и чистку резаков уходит больше времени, чем они экономят. Режьте ножами, ребята. Не выпендривайтесь.

🇸🇦 А вот и хорошая новость: в Саудовской Аравии открывается первый алкомагазин! В Эр-Рияде, среди дипломатических представительств, наконец-то заработает стекляшка! Но войти туда можно будет лишь предварительно зарегистрировавшись на местных Госуслугах и, разумеется, только кафирам. Принц Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд разрешил. Хоттабыч будет доволен. Принц, кстати, женат на своей двоюродной сестре. Не бухает, конечно. Зачем ему.

🇻🇳 Вьетнамский донг стоит 0.36 копейки, а год назад он стоил 0.35 копейки. А 2 года назад — 0.36 копейки. Такая стабильность неудивительна, ведь донг подкреплён экспортом моднейших шлёпок. Самая крупная банкнота в 500 тыщ донгов появилась 20 лет назад — это 1800 рублей на наши деньги. До сих пор в ходу монетка в 200 донгов — это 72 копейки. Есть монета в 5 тысяч — прикольно, надо бы раздобыть! Если не считать иранского риала (который нигде кроме Ирана не нужен), у вьетнамцев самая дешёвая валюта мира. Удобнее всего закупаться во Вьетнаме грузинам: убрал 4 нуля — получил цену в лари.

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Астрал
Охрана труда

Охрана труда: что изменится в 2024 году

В 2024 году вступают в действие ряд нововведений по охране труда на предприятии, про которые нужно знать работодателям уже сейчас. Расскажем, что меняется в текущем году и как это учесть в работе.

Охрана труда: что изменится в 2024 году
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Трудовые отношения

Работодатели не смогут уволить вдов участников СВО

В течение года компаниям будет запрещено увольнять женщин, которые потеряли супругов в ходе боевых действий.

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Декларация по УСН

Фиксированные взносы ИП можно распределить в декларации по УСН по кварталам 2023 года по своему усмотрению

При заполнении декларации по УСН за 2023 год ИП указывает фиксированные взносы в строках 140 – 143 раздела 2. В каком размере для каждой строки – ИП решает самостоятельно.

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Логотип Мультибухгалтер
Мультибухгалтер
Бухгалтерский аутсорсинг

Бухгалтерский бизнес: как составить регламент взаимодействия с клиентом. Инструкция

Стандартный набор услуг бухгалтерской фирмы — налоговая и бухгалтерская отчетность, а также расчет заработной платы. Это основа бухгалтерского аутсорсинга, на которую уже давно и много кто покушается с разной степенью успешности: от банков до новых режимов налогообложения, исключающих промежуточное звено в виде бухгалтера или аутсорсера.

Бухгалтерский бизнес: как составить регламент взаимодействия с клиентом. Инструкция
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Наличные деньги

Спрос на наличные деньги вырос на 12,4%

В 2023 году вырос спрос на снятие наличных в банкоматах. В этом году ажиотаж на наличность может снизиться, если уменьшится ключевая ставка и инфляция.

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Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Учет расходов

Что такое накладные расходы и что в них входит

Рассказываем, что такое накладные расходы, отличаются ли они от косвенных, как их учитывать, нормировать и распределять на себестоимость продукции, работ и услуг.

Что такое накладные расходы и что в них входит
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Логотип Волынец Гульнара
Волынец Гульнара
Налоговые изменения 2024

С 2024 года с нерезидентами разговор особо жесткий. Пополнен список офшорных зон недружественными странами

С 2024 года ужесточаются налоговый контроль и штрафы по сделкам с нерезидентами.

С 2024 года с нерезидентами разговор особо жесткий. Пополнен список офшорных зон недружественными странами
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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Маркировка товаров

20% икры в магазинах — фальсификат

С 1 мая 2024 года производители будут поставлять в магазины икру с нанесенной маркировкой. Информацию о продукте можно получить в системе «Честный ЗНАК».

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Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Трудовые отношения

Подростковая занятость в условиях кадрового дефицита

Эксперты КСК для ИД «Ведомости» подготовили комментарии для работодателей, привлекающих к работе подростков от 14 до 18 лет.

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Логотип QIWI Business
QIWI Business
Лицензирование

Сколько лицензий нужно ломозаготовительной компании 

Ломозаготовитель принимает у населения и организаций бывшие изделия из металлов и сплавов и далее перепродаёт их заводам. Чтобы заниматься такой деятельностью, нужна лицензия. Кроме специальной лицензии на лом, есть ещё лицензия на отходы. Разбираемся, какая из них нужна ломозаготовительной компании.

Сколько лицензий нужно ломозаготовительной компании 
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Логотип Алексей Марков
Алексей Марков

Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтера

Донаты Путину, Блиновскую казнят, в Сабвей сломались колбасорезки.

Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтера
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Налоги, взносы, пошлины

ФНС изменила форму сведений о разрешении на добычу водных биоресурсов

С 26 февраля 2024 года сведения о полученном разрешении на добычу водных ресурсов нужно подавать по новой форме.

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Логотип Клерк
Клерк
Финансовый анализ

О чем говорит коэффициент маневренности капитала и почему за этим показателем нужно следить

Коэффициент демонстрирует то, насколько фирма независима от стороннего капитала и может инвестировать достаточное количество средств в собственное развитие. Рассказываем, как рассчитать коэффициент по балансу.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Отчетность в СФР

При переводе с неполного дня на полный надо сдавать ЕФС-1

В 2024 году действуют новые коды для подраздела 1.1 формы ЕФС-1, в том числе, – для неполного дня и неполной недели («НЕПД» и «НЕПН»). Если день был сначала неполный, потом стал полный, это надо отразить в ЕФС-1.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как уволить сотрудника, отсутствующего на работе целый год?

Добрый день! Как уволить сотрудника, который уже год не ходит на работу?

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Имущественный вычет

Налоговый вычет за продажу жилья может вырасти до 2 млн рублей

Депутаты предлагают увеличить размер налогового вычета при продаже жилья с 1 до 2 млн рублей. Правительство против, иначе регионам не будет хватать денег.

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Логотип Такском
Такском
Трудовые отношения

Новое в трудовом законодательстве с 2024 года 

Расскажем про основные изменения в трудовом законодательстве, которые нужно учитывать работодателям с января 2024 года. В числе прочего: новая методика СОУТ, измененные условия приема в штат иностранцев, повышение призывного возраста и корректировка списков воинского учета. 

Новое в трудовом законодательстве с 2024 года 
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НДФЛ

Новый расчет 6-НДФЛ за первый квартал 2024 года: что нужно учесть

Узнайте все главные изменения в налоговом законодательстве на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

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Инвестиции

«Сбер» открыл 11 800 индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа

Инвесторы начали открывать ИИС-3 сроком на пять лет. Они смогут получать вычет в размере 13% от суммы пополнения счета и не платить НДФЛ при продаже активов по истечении минимального срока владения.

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МИР

С 20 февраля в Мьянме начнут принимать карты «Мир»

Туристы и инвесторы смогут проводить расчеты в Мьянме с помощью платежной системы «Мир».

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