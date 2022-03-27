Выход участника из ООО — очень важная опция, влекущая exit [выход] совладельца из бизнеса. Чем он опасен и как может создать кассовый разрыв в бизнесе

Выход участника из ООО является очень важной с точки зрения структурирования бизнес-партнёрства (компании) опцией и на неё стоит обратить самое пристальное внимание при создании бизнеса и утверждении устава компании. В чём привлекательность и опасность этой опции, как её грамотно урегулировать в уставе и оформить на практике — разбираемся в этой статье.

Закон об ООО и нововведения относительно выхода участника из ООО

Выход участника из ООО — это опция, при которой участник ООО выходит из ООО и получает при этом действительную стоимость своей доли, то есть фактически и юридически совершает exit (обналичивание своей доли в бизнесе).

В 2020 году в Закон об ООО вступили важные изменения, касающиеся выхода участника из ООО — теперь в уставе ООО можно предусмотреть:

право (и запрет) на выход из ООО для отдельных участников ООО, прямо поименованных в уставе либо обладающих определёнными признаками, например имеющих долю в уставном капитале не менее или не более определенного размера;

что право участника на выход из ООО обусловлено наступлением или ненаступлением определённых обстоятельств , сроком либо сочетанием этих обстоятельств;

право на выход участника из ООО может быть реализовано только по решению общего собрания участников ООО, принятому всеми участниками единогласно (при этом в таком решении указываются участник ООО, которому предоставляется право выйти из ООО, и срок, в течение которого соответствующий участник может осуществить это право; возможность реализации этого права может быть обусловлена наличием условий, указанных в предыдущих пунктах).

До вступления в силу упомянутых изменений Закона об ООО, указанные условия выхода (невыхода) участника из ООО обычно прописывались в корпоративных договорах, однако в силу непубличности корпоративных договоров такие условия не всегда становились известными правоприменительным должностным лицам и органам (нотариусу и ФНС).

Теперь, когда возможность указания условий выхода участника из ООО в уставе прямо предусмотрена Законом об ООО, целесообразнее включать их непосредственно в устав ООО. В связи с публичностью устава ООО такие условия неизбежно станут известными правоприменительным должностным лицам и органам (нотариусу и ФНС), что очень важно для обеспечения чистоты сделки и обеспечения стабильности гражданского оборота.

В чём привлекательность и опасность выхода участника из ООО?

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 23 Закона об ООО в случае выхода участника из ООО, его доля переходит к ООО, при этом ООО обязано выплатить вышедшему участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале ООО, определяемую на основании данных бухгалтерской отчётности ООО за последний отчётный период, предшествующий дате перехода к ООО доли вышедшего участника, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Важно: в уставе ООО могут быть не указаны условия выхода участника из ООО, а сам выход участника из ООО в уставе может быть разрешён (не запрещён). В этом случае каждый участник ООО (кроме последнего, поскольку выход единственного участника из ООО невозможен) может выйти из ООО в любое время и потребовать выплаты ему действительной стоимости его доли в уставном капитале ООО.

Это делает опцию выхода участника из ООО, с одной стороны — очень привлекательной [для выходящего из ООО участника, поскольку он может "обналичить" свою долю в бизнесе и, говоря языком инвесторов, сделать exit], с другой стороны — очень непривлекательной и опасной [для ООО и остальных участников ООО], если ООО не готово к таким расходам — в таком случае у ООО может случиться кассовый разрыв, что всегда очень плохо для бизнеса.

Более того, поскольку бухгалтерский учёт и отчётность далеко не всегда отражают реальную стоимость активов ООО, то вопрос определения действительной стоимости доли в уставном капитале ООО — вопрос, очень часто, конфликтный. Споры между вышедшим из ООО участником и ООО относительно определения действительной стоимости доли нередки и это создаёт значительную напряжённость.

В этом отношении стоит вспомнить известное дело № А50-11301/2015, которое примечательно тем, что: во-первых, выходящий из ООО участник и ООО могут заключить соглашение об определении действительной стоимости доли, которое устоит в суде, во-вторых, даже при наличии такого соглашения отношения сторон могут перейти в плоскость судебного спора (при этом суд примет, вероятнее всего, оценку, указанную в соглашении сторон, как это случилось в указанном судебном кейсе).

Поэтому при стратегическом планировании развития бизнеса очень важно учитывать фактор возможного выхода участника из ООО (и заблаговременно урегулировать его в уставе компании соответствующим образом).

Поскольку фигуры участников ООО часто различаются по своей роли в бизнесе, то наиболее разумными выглядят подходы, при которых в уставе ООО:

выход из ООО разрешается некоторым конкретным участникам (являющимся инвесторами ) при условии наличия у компании финансовых возможностей без ущерба для бизнеса осуществить выплату участнику действительной стоимости его доли (при этом, основателям-предпринимателям выход из ООО в таком случае целесообразно запретить);

выход участника из ООО разрешается только по решению общего собрания участников ООО, принятому всеми участниками единогласно (в таком случае вопрос выхода участника из ООО будет решаться в режиме реального времени с учётом текущих обстоятельств, имеющих место в бизнесе);

выход участника из ООО разрешается по истечении определённого срока существования ООО (или по истечении определённого срока с момента приобретения участником доли в уставном капитале ООО), либо после достижения компанией определённых экономических показателей.

На практике очень часто встречается включение в устав ООО полного запрета на выход участников из ООО. Данный подход также является возможным и в некоторых случаях разумным, поскольку исключает любую вероятность неожиданного выхода участника из ООО и связанных с этим финансовых затрат. Однако, бывают случаи, когда опция выхода участника из ООО может пригодиться (например, в случае выхода инвестора из бизнеса).

Поэтому, на мой взгляд, при тонкой настройке устава ООО, необходимо учитывать реальные интересы, роли и взаимоотношения участников ООО. Во многих случаях целесообразнее индивидуально подойти к вопросу регулирования опции выхода участника из ООО и прописать её в уставе с учётом указанных факторов.

В течение какого срока ООО обязано выплатить вышедшему участнику действительную стоимость его доли?

ООО обязано выплатить вышедшему участнику действительную стоимость его доли в течение 3 месяцев с даты выхода участника из ООО, если иной срок не предусмотрен уставом ООО.

Срок выплаты действительной стоимости доли — ещё один важный вопрос, который лучше в индивидуальном порядке с учётом специфики бизнеса и взаимоотношений бизнес-партнёров урегулировать уставом ООО.

Как оформить выход участника из ООО на практике?

Выход участника из ООО в обязательном порядке осуществляется через нотариуса. Для этого участником ООО оформляется заявление о выходе из ООО, которое подлежит нотариальному удостоверению.

В соответствии с текущей версией Закона об ООО у выходящего из ООО участника нет обязанности уведомлять об этом ООО и остальных участников (если иное прямо не предусмотрено уставом ООО) — обязанность уведомить ООО о выходе участника законом возлагается на нотариуса (нотариус обязан уведомить ООО о выходе участника не позднее чем через 1 рабочий день со дня отправки заявления участника о выходе в ФНС, а само заявление о выходе направляется нотариусом в ФНС в течение 2 рабочих дней со дня нотариального удостоверения заявления участника о выходе из ООО).

Отправка нотариусом уведомления о выходе участника из ООО осуществляется по адресу ООО, указанному в ЕГРЮЛ, и (или) по адресу электронной почты ООО, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ (при наличии).

Важно: если уставом предусмотрены условия, при которых возможен выход участника из ООО (условия, которые необходимо соблюсти для этого), то, конечно же, при оформлении участником заявления о выходе из ООО, нотариусу необходимо будет представить также доказательства соблюдения таких условий.

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